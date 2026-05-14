【5月14日（木）スタート】〈KATIM（カチム）〉POP UP STOREをギャルリー・ヴィー グランフロント大阪店で開催

株式会社 トゥモローランド〈KATIM(カチム)〉 \59,400 taxin

ギャルリー・ヴィー グランフロント大阪店にて5/14(木)から5/25(月)までの期間、

日本のシューズブランド〈KATIM(カチム)〉 のPOP UP STOREを開催します。



履く人の立ち姿や歩き姿まで美しく見せることにこだわったシューズブランド〈KATIM〉。



手作業で仕上げたディテールと厳選素材を用い、履くほどにライフスタイルに馴染み愛着が増すタイムレスな一足を提案。ブランドフィロソフィーである「機能美と造形美の相乗効果」を追求し、長く育て付き合えるフットウェアを展開しています。

〈KATIM(カチム)〉\69,300 taxin\58,300 taxin\68,200 taxin\107,800 taxin\64,900 taxin\56,100 taxin\81,400 taxin

■イベント限定ポイント ・豊富なラインアップ

通常展開に加え、イベントならではの幅広いバリエーションをご用意。

■デザイナー来店・フィッティング実施

日程：5月15日（金）・16日（土）

時間：14:00～18:00内容：

デザイナー小坂英子氏およびフィッターによるフィッティング・メンテナンス対応

■カラー・サイズオーダー対応

一部アイテムにて、自分に合った一足をオーダー可能。

■開催期間・店舗情報

期間：2026年5月14日（木）～5月25日（月）

店舗：ギャルリー・ヴィー グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 2F