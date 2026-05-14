松竹芸能(大阪)　お笑いオーディション開催決定！！

松竹芸能株式会社

松竹芸能 お笑い新人発掘オーディションが開催決定！

漫才・コント・ピン芸 ジャンル問わず、経験者の方を募集します。

お笑いの世界に興味があるあなた、ぜひ、下記よりご応募ください。

◆タイトル

松竹芸能 お笑い新人発掘オーディション

◆日程6/11(木)18:00~20:00までの間

6/24(水)18:00~20:00までの間

◆場所 心斎橋角座

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19-11 B1F

◆参加規定

☆松竹芸能に所属したいお笑い経験者

(ライブ経験者、賞レースの経歴がある方、他の事務所に所属していない方)

当日、質疑応答、面談を行います。※ネタ、モノマネ、特技等を持ってきて下さい。

◆参加費

無料

◆当日は身分証明書をお持ちください。

◆応募締切・応募方法

・6月10日18時〆切

・googleフォームにてエントリー受付

↓申し込みフォームリンク

https://docs.google.com/forms/d/1kl8hwwVuKjgqRg6VS-FPF_gPC0A76BSGUQqZKkmewNM/edit

◆お問い合わせ先

松竹芸能株式会社

06-6258-8069 (平日10-19時)