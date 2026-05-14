松竹芸能(大阪)　お笑いオーディション開催決定！！

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松竹芸能株式会社

松竹芸能 お笑い新人発掘オーディションが開催決定！


漫才・コント・ピン芸 ジャンル問わず、経験者の方を募集します。


お笑いの世界に興味があるあなた、ぜひ、下記よりご応募ください。




◆タイトル


松竹芸能　お笑い新人発掘オーディション




◆日程6/11(木)18:00~20:00までの間


　　　6/24(水)18:00~20:00までの間


◆場所　心斎橋角座


大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19-11 B1F




◆参加規定


☆松竹芸能に所属したいお笑い経験者


(ライブ経験者、賞レースの経歴がある方、他の事務所に所属していない方)


当日、質疑応答、面談を行います。※ネタ、モノマネ、特技等を持ってきて下さい。




◆参加費


　無料




◆当日は身分証明書をお持ちください。




◆応募締切・応募方法


・6月10日18時〆切


・googleフォームにてエントリー受付


　↓申し込みフォームリンク


https://docs.google.com/forms/d/1kl8hwwVuKjgqRg6VS-FPF_gPC0A76BSGUQqZKkmewNM/edit




◆お問い合わせ先




松竹芸能株式会社
　06-6258-8069 (平日10-19時)