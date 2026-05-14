日頃のご愛顧に感謝を込めて！小僧寿しでは、5月16日(土)～お得感満載！初夏の『大感謝祭』開催いたします！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、2026年5月16日(土)・17日(日)・23日(土)・24日(日)の期間限定で初夏の『大感謝祭』を開催します。

◆『初夏の大感謝祭』商品のご紹介

日頃のご愛顧に感謝を込めて！小僧寿しでは、4日間限定『大感謝祭』を開催いたします！

人気ネタをたっぷり詰め込んだ、ボリューム満点のお寿しを“感謝価格”でご提供！

まぐろ・サーモン・えび・いか・玉子・ねぎまぐろなど、定番人気ネタをバランスよく盛り込んだ、お得感たっぷりのフェアメニューです！



◆販売日：2026年5月16日(土)・17日(日)・23日(土)・24日(日)



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

『大感謝桶盛40貫』『大感謝桶盛40貫』

2,320円（税込2,505円）

1貫あたりなんと税抜58円！家族や友人たちとの楽しいひとときを彩ってくれる、大満足間違いなし♪の大皿メニューです。

『大感謝盛18貫』『大感謝盛18貫』

1,039円！(税込1,122円)

こちらも同じく1貫あたり税抜58円！大感謝価格でご提供！たっぷり18貫！ボリュームと味にこだわっています♪

ご家族でのお食事や、週末の集まりにもぴったりな大満足の一品です。うれしい価格で、本格的なお寿しの味わいをお楽しみください♪

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/V6nK0(https://x.gd/V6nK0)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典