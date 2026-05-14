バーガーキング(R) が350店舗突破を記念して「ワッパー(R) 祭り」開催！人気の5種のワッパー(R) セットが最大29％オフ300円引き！5日間限定各日14時から公式アプリ限定クーポン配信！

株式会社ビーケー・ジャパン

株式会社ビーケー・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、350店舗突破（※2026年5月14日（木）時点で355店舗）を記念して、2026年5月18日（月）～5月22日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパー(R) チーズ セット』『ダブルワッパー(R) チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー(R) セット』『テリヤキワッパー(R) セット』『スパイシーワッパー(R) セット』の対象商品5種のワッパー(R) セットが通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただける「ワッパー(R) 祭り」を開催いたします。

バーガーキング(R) は、2019年5月末に全国で77店舗だった国内店舗数が約7年間で278店舗増加し、約4.5倍となる合計355店舗（※2026年5月14日（木）時点）にまで拡大してまいりました。

この度、国内350店舗突破を記念して、いつもバーガーキング(R) をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパー(R) セットが5日間限定で各日14時から、通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただけるお得なクーポンを公式アプリにて配信いたします。

対象商品は、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパー(R) チーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ(TM) BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー(R)』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー(R) 』、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の「特製スパイシーソース」を使用した『スパイシーワッパー(R) 』のセット5種です。店内飲食・テイクアウトどちらもご利用いただけます。

ぜひこの機会にバーガーキング(R) 公式アプリをダウンロードの上、対象商品5種のワッパー(R) セットが通常価格より300円引き最大29％オフでお楽しみいただけるお得なクーポンをご利用いただき「ワッパー(R) 祭り」をお楽しみください。

バーガーキング(R) 公式アプリダウンロードURL

https://www.burgerking.co.jp/dist/store.html(https://www.burgerking.co.jp/dist/store.html)

「ワッパー(R) 祭り」キャンペーン概要

対象商品5種のワッパー(R) セットを通常価格より300円引き最大29％オフでご提供するクーポンを、2026年5月18日（月）～5月22日（金）の5日間限定で各日14時からバーガーキング(R) 公式アプリにて配信いたします。

対象商品：ワッパー(R) チーズ セット

価 格：1,040円→740円（300円引き）

対象商品：ダブルワッパー(R) チーズ セット

価 格：1,440円→1,140円（300円引き）

対象商品：スモーキーBBQワッパー(R) セット

価 格：1,020円→720円（300円引き）

対象商品：テリヤキワッパー(R) セット

価 格：1,020円→720円（300円引き）

対象商品：スパイシーワッパー(R) セット

価 格：1,020円→720円（300円引き）

〈注意事項/利用条件〉

※クーポンのご利用には、バーガーキング(R) 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※既にアプリ会員の方も割引が適用されます。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）付きです。サイズの変更はできません。

※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンをご利用いただけます。

※ドライブスルーでご注文の際には4桁の番号をお伝えいただき、お会計窓口にてQRコードを従業員にご提示ください。

※クーポンは各日14時以降にご利用いただけます。

※クーポンは各日14時以降表示されます。

※クーポンの有効期限等は、予告なく変更となる場合がございます。

※1会計3セットまでご利用いただけます。

※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※デリバリーでは承っておりません。

※クーポン内容の変更は承っておりません。

※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※下記店舗では、「ワッパー(R) 祭り」キャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) ニッケコルトンプラザ店（千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ イーストモール2F）

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケー・ジャパン

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

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