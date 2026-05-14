【法人・健保向け睡眠×運動支援】疲労が抜けない職場に、睡眠と運動の保健事業を。実施・継続・レポート化まで支援するプログラムを提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、法人・健保組合の保健事業として導入しやすい「睡眠×運動」健康プログラムの提供を開始しました。

睡眠課題を個人の自己管理で終わらせず、睡眠改善・軽運動・セルフケアを一体で実装し、参加される導線設計とレポート化までを支援します。

保健師・産業医・データヘルス計画担当者の運用負担を増やさないことを前提に、標準化された運用テンプレートで継続運用を組み立てます。

提供開始の背景

睡眠不足や疲労の蓄積は、集中力低下や体調不良の増加につながりやすい一方で、企業・保険者側の施策としては「本人任せ」になりやすいテーマです。

また、睡眠施策は健康教育だけで終わると行動に落ちにくく、単発施策になりやすい課題があります。結果として、参加者が固定化し未実施層に届かない、実施後の振り返りが残らず次年度の改善が積み上がらない、といった運用の詰まりが起きがちです。

本プログラムは、睡眠改善を単独で扱うのではなく、軽運動とセルフケアを組み合わせて実行可能な行動に落とし、保健事業として回る運用に整えることを目的に設計しました。

プログラム概要（睡眠改善×軽運動×セルフケア）

本プログラムは、オンラインを中心に、必要に応じて対面施策も組み合わせ、実施しやすさと継続性を両立させます。個社ごとの作り込みを増やしすぎず、標準の運用テンプレートをベースに運用を固定する設計です。

1）健康教育（睡眠・疲労・コンディション）

睡眠を「気合い」ではなく、判断と行動に落とすための前提を整理します。扱う論点例：疲労の見抜き方、繁忙期の崩れ方、回復の優先順位、休み方の設計、翌日に残さないための行動設計

2）軽運動（短時間・低負荷を基本）

未実施層が参加しやすい強度で、業務の合間でも取り組みやすい構成とします。狙い：体を動かすことでセルフケアの入口をつくり、生活習慣の再設計につなげる

3）セルフケア施策（実行できる最小単位に落とす）

就寝前・朝・休憩の取り方など、継続しやすい小さな行動に分解し、習慣化を前提に設計します。

4）運用支援（参加される導線を標準装備）

周知文面、申込導線、リマインド、時間帯設計、実施頻度をテンプレ化し、属人運用を抑制します。

5）レポート化（説明可能な形で残す）

実施内容、参加状況、振り返り、次回改善点を定型で整理し、次年度に改善が残る形へまとめます。

重要事項

- 本プログラムは医療行為（診断・治療・処方等）を提供するものではありません。- 特定の効果を保証するものではありません。運用の整備により、実施率・継続の確度を高める設計です。- 個人を特定しない形での運用を基本とし、取り扱いは各組織の規程に準拠します。

導入メリット

メリット1：睡眠課題を「本人任せ」から「施策として回る運用」へ移行できる

健康教育と軽運動・セルフケアを組み合わせ、行動に落ちる最小単位で実装します。

メリット2：担当者の実務負担を増やしにくい

周知、申込、リマインド、実施管理、レポート化を定型化し、手戻りや年度末の突貫整理を減らしやすくします。

メリット3：参加・継続を前提に設計できる

参加者の固定化を前提課題として捉え、未実施層に届く導線と内容設計を優先します。

メリット4：稟議・意思決定で説明しやすい材料が揃う

目的、実施形態、運用負担、レポート化までをセットで整理し、導入判断に必要な論点が揃う形にします。

フラクタルワークアウトの特徴

当社は法人向け健康支援に加え、原宿駅前でパーソナルジムを運営し、運動の実装と継続支援の知見を蓄積しています。現場運営で得た「継続の障害がどこで発生するか」「継続のために何を最小化・標準化するか」の考え方を、法人・保健事業の運用設計へ翻訳して提供します。

狙いは、施策を増やすことではなく、実施され、続き、振り返りが残る状態をつくることです。

導入の流れ

- 初回相談（現状課題、対象者像、実施条件、既存施策の整理）- 実施設計（頻度、時間帯、オンライン／対面構成、周知導線、レポート形式を確定）- 運用開始（周知・申込・リマインドを含めて実施）- 実施状況の整理（参加状況と次回改善点をレポート化）

ご相談について

本プログラムは、睡眠課題を自己管理で終わらせず、睡眠改善・軽運動・セルフケアを組み合わせて、法人・健保組合の保健事業として実施・継続できる形に落とし込む支援です。

既存施策の一部補完や、まずは小さく開始する導入も可能です。初回相談では、対象者設計、実施枠、参加導線、運用の持ち方、レポート化の型まで、導入のたたき台を整理します。下記窓口までご連絡ください。

どの健康課題からでも相談可能です。既存施策の一部補完・外部委託も可能です。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/