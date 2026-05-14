【ウェスティンホテル東京】瑞々しい夏の果実マンゴーとメロンを存分に堪能する「マンゴー&メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」 平日と週末で異なる2つの楽しみ方をご提案

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人：チャールズ・ジャック）は、マンゴーとメロンを主役に、週末と平日それぞれ異なるスタイルで楽しめる2種類のアフタヌーンティーを、ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて期間限定で開催いたします。

３段のティースタンドが華やかな土・日・祝休日限定の「マンゴー＆メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」は2026年7月4日（土）から8月30日（日）まで、洗練されたセイボリーとスイーツをガラスプレートでお召し上がりいただく平日限定の「マンゴー＆メロン ウィークデイ アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”」は2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間でご提供いたします。

大理石の柱と吹き抜けが印象的な空間の中、一面の窓から差し込む夏の陽光に映えるスイーツとセイボリーの数々、そしてTWG Teaなど充実したフリーフロードリンクとともに、優雅なひとときをお楽しみいただくアフタヌーンティーです。

マンゴー＆メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”（イメージ）マンゴー＆メロン ウィークデイ アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”（イメージ）

マンゴー＆メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”

土・日・祝休日限定でご提供するアフタヌーンティーでは、豊かな果汁で口の中が満たされる赤肉メロンをはじめ、芳醇な果実味が魅力のマンゴーや優雅な余韻を残すライチなど、選りすぐりの香り高いフルーツを贅沢に使用した華やかなデザートを揃えました。

メロンの芳醇な香りを閉じ込めたブランマンジェにみずみずしい赤肉のメロンと爽やかなジュレを重ねた「赤肉メロンのブランマンジェ エルダーフラワーのジュレ」をはじめ、くちどけ滑らかなマンゴームースに軽やかなパイ生地の食感を添えた「バニラフラン マンゴームース」など果実の魅力を引き出したデザートをとり揃えました。セイボリーには、夏野菜の甘みと酸味を活かしたソースが印象的な「チーズキッシュ 夏野菜のピペラード」など、夏の味覚を存分に楽しめる品々をラインアップ。

当日の朝に作るこのアフタヌーンティー限定のスコーンは、ヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりの生地に、マンゴーの香りとアプリコットを合わせた特別なフレーバーでご提供します。

季節限定のレコメンドドリンクや、上品で華やかなフレーバーを揃えたTWG Teaとともに、心躍る夏の休日にふさわしい午後のひとときをお楽しみいただけます。

- 期間：2026年7月4日（土）～8月30日（日）※土・日・祝休日限定- 時間：１.11:30～ ２.12:00～ ３.12:30～ ４.14:00～ ５.14:30～ ６.15:00～７.16:30～ ８.17:00～ ９.17:30～ （2時間制／L.O.30分前）- 料金：\8,000（税・サービス料込）- 場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）- H P：https://www.theloungetokyo.com/jp/- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

※オンライン予約、およびオンライン事前決済制

【上段】※写真上から時計回り

・メロンのグラスショートケーキ

・赤肉メロンのブランマンジェ エルダーフラワーのジュレ

・バニラフラン マンゴームース

・マンゴーとチョコレートのタルト

上段（イメージ）

【中段】※写真左上から時計回り

・ウェスティンシュークリーム

・クレームアンジュ メロンとブルーベリー ライチソース

・レモンマカロン

・マンゴー風味のチーズケーキ

中段（イメージ）

【下段】※写真上から時計回り

・スモークサーモンのミニドッグ

・チーズキッシュ 夏野菜のピペラード

・冷静スイートコーンのブルーテ 焼きトウモロコシ

・パテドカンパーニュ ブリオッシュ

下段（イメージ）

【スコーン】

・プレーンスコーン

・アプリコットとマンゴーのスコーン

クロテットクリーム、蜂蜜、フルーツジャム

スコーン（イメージ）

【ドリンク】※フリーフロー

ポットでご提供するTWGのティー８種類の他、「マンゴー＆メロン アフタヌーンティー」に合わせて特別にお作りする「マンゴーアイスティー」を含む、合計16種類のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●TWGのティーセレクション（ポット）

・ヌワラエリヤ

・1837ブラックティー

・ゲイシャブロッサムティー

・エターナルサマーティー

・ニューヨークブレックファストティー

・フレンチアールグレイ

・スウィートフランスティー

・ミッドナイトアワーティー

TWG のティーセレクション

●レコメンドドリンク

・マンゴーアイスティー

・レモンスカッシュ

・ピーチアップル

写真左から：マンゴーアイスティー、ピーチアップル、レモンスカッシュ（イメージ）

●コーヒー・紅茶

・コーヒー（ホット・アイス）

・カフェインレスコーヒー

・カフェオレ（ホット・アイス）

・アイスティー

マンゴー＆メロン アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”（イメージ）

マンゴー＆メロン ウィークデイ アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”

香り豊かな夏の果実をテーマに平日のアフタヌーンティーをご用意いたしました。ココナッツのやさしい風味を添えたマンゴープリンにオレンジの爽やかさをプラスした「マンゴープリン」は、みずみずしいマンゴーの香りと甘みを存分に楽しめるグラスデザートです。

果汁あふれるメロンとパイナップルをふんだんにあしらい、口当たり滑らかなフロマージュブランを合わせた「赤肉メロンとパイナップルのサラダ フロマージュブランのクリーム」など、夏ならではのデザートをオリジナルガラスプレートに並べてご提供いたします。

セイボリーには、「マンゴーとサスティナブルシュリンプのタルタル サワークリーム」や「ハモンセラーノとセミドライイチジクのクロワッサンサンド」など、素材の味わいを大切に洗練された味に仕上げた品々をご用意いたしました。

陽光あふれるガーデンを背景に、涼やかな午後のひとときを優雅に過ごしていただける平日限定のアフタヌーンティーです。

- 期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）※平日限定- 時間：１.12:00～14:00 ２.12:30～14:30 ３.13:00～15:00 （2時間制／L.O.30分前）- 料金：\6,800（税・サービス料込）- 場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）- H P：https://www.theloungetokyo.com/jp/- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

※オンライン予約、および事前決済制

【デザート】※写真左上から時計回り

・マンゴープリン

・赤肉メロンとパイナップルのサラダ フロマージュブランのクリーム

・メロンのグラスショートケーキ

・マンゴー香るレモンマカロン

・メロンとブルーベリーのタルト

デザート（イメージ）

【セイボリー】※写真左上から時計回り

・ハモンセラーノとセミドライイチジクのクロワッサンサンド

・コンソメゼリーとコーンクリームスープ キャビア

・マンゴーとサスティナブルシュリンプのタルタル, サワークリーム

・リコッタチーズとメロンのキッシュ

・フォアグラのパルフェ クィーンベル

セイボリー（イメージ）

【スコーン】

・スコーン

・アプリコットとマンゴーのスコーン

クロテットクリーム、蜂蜜、フルーツジャム

スコーン（イメージ）

【ドリンク】※フリーフロー

ポットでご提供するTWGのティー８種類をはじめ、アフタヌーンティーと合わせてお楽しみいただけるドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●TWGのティーセレクション（ポット）

・ヌワラエリヤ

・1837ブラックティー

・ゲイシャブロッサムティー

・エターナルサマーティー

・ニューヨークブレックファストティー

・フレンチアールグレイ

・スウィートフランスティー

・ミッドナイトアワーティー

TWG のティーセレクション

●コーヒー・紅茶

・コーヒー（ホット・アイス）

・カフェインレスコーヒー

・カフェオレ（ホット・アイス）

・アイスティー

マンゴー＆メロン ウィークデイ アフタヌーンティー “Sweet Summer Escape”（イメージ）

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」

ご予約・お問い合わせ：

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」Tel.03-5423-7287

HP : https://www.theloungetokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。