モンスト、AIで“自分がモンスターになる”体験を提供

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、2026年7月11日（土）・12日（日）に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で開催する「モンスターストライク」（以下モンスト）のイベント「DREAMDAZE IV（読み：ドリームデイズフォー）」において、生成AIを活用した体験型オフラインコンテンツ「モンストの世界へようこそ！AIボール絵メーカー（※特許出願中）」を有料で提供します。

本コンテンツでは、来場者を撮影した写真をもとに、外部の生成AIに当社独自のAI技術やデータを組み合わせた画像生成技術を活用し、「モンスト」のキャラクター表現である"ボール絵"を生成します。これにより、モンストの世界観に沿ったビジュアル表現と、イベント会場でのリアルタイム性を両立しています。生成されたキャラクターは会場内のゲーム端末に登場し、本コンテンツ専用のミニゲームをプレイすることができます。さらに体験後には、"ボール絵"をデザインしたオリジナルのアクリルキーホルダーとして持ち帰ることができます。

＜体験の流れ＞

・来場者の写真を撮影

・生成AIにより来場者の“ボール絵”を生成

・生成されたキャラクターでミニゲーム体験

・オリジナルアクリルキーホルダーを提供

＜体験費用＞※別途「DREAMDAZE IV」の入場チケットが必要です。

1,800円（税込）

本取り組みは、モンストとして初めて“生成AIを活用したユーザー参加型オフライン体験コンテンツ”です。撮影からキャラクター生成、ゲーム体験、オリジナルアクリルキーホルダーの提供までを約15分で完結できるよう設計しており、リアルイベントの場においてもスムーズに体験できる仕組みを構築することで、「見る・遊ぶ」だけでなく「自分自身がコンテンツになる」体験の提供を実現しています。

モンストは「ユーザーサプライズファースト」の精神のもと、デジタルとリアルを融合させた新たな体験の創出に取り組んでいます。今後も、生成AIなどの技術を活用しながら、ユーザー体験のさらなる向上を目指します。

【DREAMDAZE IV 開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/811_1_2dc891d6cc96b39be03fc6f46177ba73.jpg?v=202605140551 ]■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com(https://www.monster-strike.com) >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。