【群馬サファリパーク】希少動物のチーター2 頭を受け入れ

群馬サファリ・ワールド株式会社

群馬サファリ・ワールド株式会社（本社：群馬県富岡市、代表取締役：菊池祥一）が運営する本格的なサファリ体験施設「群馬サファリパーク」（群馬県富岡市、園長：北村昭二）では、このたび、多摩動物公園（東京都日野市）よりチーター（Acinonyx jubatus）のオス2 頭を受け入れ、2026 年5 月13 日（水）に搬入を完了しましたのでお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62909/table/42_1_a6bccc5dfeed0d345bfd329b1b9354ce.jpg?v=202605140551 ]左がダミアン、右がケビン■ 搬入の目的

今回の受け入れは、チーターの種の保全および国内での繁殖を目的とした「ブリーディングローン（繁殖貸借）」として実施するものです。

ブリーディングローンとは、国内外の動物園・動物施設間の連携により、希少動物の遺伝的多様性を維持し、健全な個体群の繁殖を促進するための取り組みです。



チーターは現在、IUCNレッドリストにおいて「危急種（Vulnerable）」に指定されており、世界的に個体数の減少が懸念されている希少動物です。当園では、多摩動物公園との緊密な協力体制のもと、チーター保全活動に積極的に貢献してまいります。

■ 現在の状況

2頭は輸送後も健康な状態を維持しており、現在は2頭での飼育環境のもと、当園スタッフが健康管理および新環境への適応状況を継続的にモニタリングしています。

今回の受け入れで当園のチーターの飼育数は6頭となります。

■ 展示開始の時期について

一般公開（展示）の開始時期については、5月16日（土）より開始する予定でおりますが、園内の他の個体との関係や、2頭の健康状態および適応状況を慎重に見極めたうえで最終的に判断いたします。

正式な展示開始は、公式ウェブサイト（https://safari.co.jp）および、公式SNSにて速やかにお知らせいたします。

【施設概要】

施設名：野生の王国 群馬サファリパーク

所在地：群馬県富岡市岡本1番地

代表電話：0274-64-2211

公式サイト：https://safari.co.jp

開園時間：9:30～17:00（入園受付16:00まで）※季節により変動あり