洋菓子・パン・花・雑貨の人気店舗が34店舗集結～5/22(金)から2週連続開催～屋上マーケットイベント「SORA PARCO」子供から大人まで楽しめるワークショップやライブイベントも開催決定

株式会社パルコ

札幌PARCO（札幌市中央区南1条西3-3）は、5/22(金)～5/24(日)と5/29(金)～5/31(日)の計6日間、屋上マーケットイベント“SORA PARCO”を開催します。

本イベントは、 １. Food（洋菓子・和菓子・パン・珈琲・日本茶・クラフトビール・ホットドッグ・タコス）、 ２. Flower・Plants（生花・ドライフラワー・観葉植物・盆栽）、３. Goods（雑貨）の3つのカテゴリーで構成され、買い物だけでなく都会の中心にいながらも心地よく過ごせる空間をお楽しみいただけます。

昨年は延べ8,000名を超える皆さまにご来場いただき大変ご好評を賜りました。その反響を受け今年は会場を拡張しPARCO主催のコンテンツを充実させ、さらにパワーアップして開催いたします。

会期中は音楽ライブやワークショップを日替わりで開催。親子でも参加できるイベントもご用意しています。青空の下、花や音楽と美味しいものに囲まれながら、たのしい時間をお過ごしください。

イベント名：SORA PARCO 2026

日時：5/22(金)～5/24(日)、5/29(金)～5/31(日) 10:00～20:00 ※各日曜日は18:00まで

場所：札幌PARCO 屋上

入場料：無料

出店者：

＜Food＞

a.wai、BAKE SHOP amaoto、CAPSULE MONSTER、greenhillmuffin、MENDORIn.、

MORINOPAN ~seasonal spot~、ORITSURU、patisserie・chocolatier Bon Vivant、

S∀N , Make a Mark、SAPPORO TACOS CLUB/ICETACHE、Streetlight Brewing、

THE DAY、お菓子喫茶 みうら、神威ファーム、季の菓子工房 しゅう、胡椒餅店雉虎、

三好焼菓子店、板東珈琲

＜Flower・Plants＞

botanical garden NUE、Iputa-flower-、Jaz flower shop、owl盆山、Pekoro、VALVE、

花といろいろ種花

＜Goods＞

Gift Shop PERK、kanonnohimo、kuyu、madebywashi!、MINDFULNESS BREAKFAST、ugo、

うつわと道具 フネ、タケチャスレコーズ、トロニカ

※ A-Z・五十音順

出展者プロフィール

Food

a.wai（焼菓子）（5/23）

待ち合わせの少し手前

出会いと日常のあわいに

忙しい毎日にこそ大切にしたい小さな間を私たちのお菓子、珈琲、空間で

BAKE SHOP amaoto（焼菓子）（5/24）

さっぽろ市電「西線6条」駅のすぐそば。週3日だけ階段下の小窓がひらくちいさな焼菓子店です。生クリームとバターをたっぷり使用しサクッと焼き上げたスコーンや、いろいろな食感のクッキー、お酒にも合うクラッカーなど種類豊富にご用意します。

CAPSULE MONSTER（焼菓子）（5/22-5/24、5/29-5/31）

Capsuleの中からHeroやMonsterがでてくる「ガチャガチャ」のように楽しめるお菓子作りを心がけております。全てのケーキと焼き菓子をグルテンフリーで制作しております。

greenhillmuffin（マフィン、スコーン）（5/23）

清田区のグリーンヒルマフィンと申します。マフィンやスコーンの生地は北海道産食材を使い一つ一つ心を込めて手作りしています。

MENDORIn.（焼菓子）（5/23）

当別町にあるコーヒースタンド。当別産小麦で焼き上げるマフィンやスコーン、江丹別産そば粉を使用したフィナンシェなど、素材の風味を活かした焼き菓子をご提供します。

MORINOPAN ~seasonal spot~（パン、焼菓子）（5/29-5/31）

森の中で焼く、季節のパン。北海道の恵みを一品に。

ORITSURU（日本茶、季節の和菓子）（5/29-5/31）

札幌の円山で、季節の和菓子と日本茶、珈琲のペアリング体験を月替わりで提案するお店です。

patisserie・chocolatier Bon Vivant（パン・焼菓子）（5/22-5/24、5/29-5/31）

札幌北円山のフランス菓子店。素材と技術にこだわり、日常に小さな贅沢を届けるパティスリー。

S∀N , Make a Mark（クッキー＆スタンプワークショップ）（5/24）

たのしいおいしい一点もののアイシングクッキーと温かみある木版スタンプのワークショップを楽しめます♪

SAPPORO TACOS CLUB/ICETACHE（タコス、アイスキャンディー、ハット）（5/29-5/31）

進出鬼没のタコス屋"SAPPORO TACOS CLUB"と札幌のスケートパークから生まれたアイスキャンディーブランド"ICETACHE(アイスタッシュ)"！そして、陽気なハットブランド”OH MY HAT"から夏にぴったりなハットをご用意。

Streetlight Brewing（クラフトビール）（5/22-5/24、5/29-5/31）

桑園にある札幌最大規模のクラフトビール醸造所。Streetlightとは街灯のこと。飲んだ人の心が明るくはずむ、多種多様なビールをつくっています。

THE DAY（ホットドッグ）（5/22-5/24）

北海道産食材をふんだんに使用した札幌発のこだわりホットドッグ専門店。

お菓子喫茶 みうら（洋菓子）（5/23）

大雪山の麓 東川町にて、山や草花が変わってゆく移ろいとともに、季節のお菓子と湧き水で淹れた珈琲をお作りしています。

神威ファーム（パン、焼菓子、ジャム）（5/22、5/29）

積丹のファームカフェでイギリス人オーナーが焼くグラスフェッドバター香るクロワッサンとパン、焼き菓子。

季の菓子工房 しゅう（和菓子）（5/22）

札幌で季節の和菓子を作っています

胡椒餅店雉虎（胡椒餅）（5/22、5/29）

札幌市菊水にある台湾のストリートフード胡椒餅の道内唯一の専門店。生地から全て手作りで本場同様、炭火のタンドール窯を使って焼き上げます。

三好焼菓子店（焼菓子）（5/31）

由仁町の古民家で、朝焼きフィナンシェや季節の焼菓子をひとつずつ丁寧に作っています。

板東珈琲（珈琲）（5/22-5/24、5/29ｰ5/31）

大通西11丁目にある自家焙煎珈琲店です。珈琲や焼き菓子をご提供しています。

Flower・Plants

botanical garden NUE（植物、花、葉物）（5/30、5/31）

中央区にアトリエを持つ花屋です。普段小売販売を行っていないので、この機会にたくさんの方々にお会い出来るのを楽しみにしております。

Iputa-flower-（花、雑貨）（5/23、5/24）

韓国花屋コンセプトとして日本には無かった繊細かつ可愛らしいお花を作り上げております♩"日常にときめきを"というキャッチコピーの元、お花を身に纏った生活で癒される1日をお届けします。切花1本からご購入も可能ですし、当日花束作成も可能です。

Jaz flower shop（花）（5/22-5/24、5/29-5/31）

札幌・円山の花屋です。部屋に飾る花、誰かに贈る花。季節の花や枝ものを中心に取り揃えています。一輪からどうぞ。

owl盆山（盆栽、盆栽鉢）（5/22-5/24、5/29-5/31）

日本の古き良き伝統、生きた芸術を身近に感じていただけるよう苫小牧樽前を拠点に活動しております。コンセプトは『暮らしに盆栽を🌲』

Pekoro（花）（5/29ｰ5/31）

お花でちょっとウフフな生活をお手伝いする店

VALVE（花）（5/29-5/31）

さまざまな「いろ」「かたち」「かおり」季節選りすぐりの草花をあなたへ

花といろいろ種花（花）（5/22-5/24、5/29-5/31）

花とモノ・ヒト・コトをつなげる古民家花屋です。旬の切り花をご用意しています。毎月子ども・オトナのワークショップも開催中。

Goods

Gift Shop PERK（雑貨）（5/22-5/24、5/29ｰ5/31）

ギフトに特化したセレクトショップ。大切な人にも自分のご褒美にも贈りたくなる、心がときめくアイテムをセレクト。

kanonnohimo（アクセサリー雑貨）（5/29-5/31）

気まぐれ配色の一点物 - Helping you power up - 行動を起こしたくなるあなただけのヒモ アウトドアにもファッションのアクセントにも。

kuyu（お香）（5/22ｰ5/24）

全国でも珍しいお香のセレクトショップ。あなたの心とくらしに寄り添う大切な香りがきっと見つかります。

madebywashi!（クレイ雑貨）（5/22、5/24）

クレイで形づくる小さな世界に、ユーモアと温もりを込めて制作しています。「忙しい毎日に、クスッと笑える瞬間を。」あなたにお届けします。

MINDFULNESS BREAKFAST（化粧品・食品・衣類）（5/29ｰ5/31）

「“次の休み”ではなく、“明日の朝”が楽しみになるように。」をコンセプトに、朝を充実させるプロダクトを展開する北海道発のモーニングウェルネスブランドです。

ugo（花、雑貨）（5/22-5/24、5/29ｰ5/31）

北海道札幌市にある小さな複合施設「ugo」珈琲や水煙草の提供、選りすぐりの雑貨やオリジナルアイテムを揃えたセレクトストア、ギャラリーを備えた不思議な空間で皆様に様々なライフスタイルを提案。

うつわと道具 フネ（民窯、作家のうつわ、手仕事の道具）（5/22ｰ5/24）

日々の暮らしを豊かにするような、自然の美しさと人の手のあたたかみを感じるうつわや道具を扱っています。

タケチャスレコーズ（レコード）（5/22-5/24）

札幌市中央区にあるリノベマンションの一室で、幅広いオススメ・アイテムを

取り揃え営業するセレクト・レコード・ショップです。

トロニカ（古本・雑貨）（5/22ｰ5/24、5/29-5/31）

札幌の古本屋です。南1条電車通り沿いと円山に2店舗あります。今回のイベントには絵本や雑貨などいろいろ持っていく予定です。

ワークショップ

盆栽の植え替え ～OWL盆山

■内容：モミジの素材を自分で選んだ盆栽鉢に移し替えます。素材や道具は準備しますので、手ぶらでお越しください。植え替え後に育て方のアドバイスをさせていただきます。

■日時：１. 5/23(土) 13:00-14:00 ２. 5/30(土) 13:00-14:00

■参加費：3,500円

■申込方法：Instagramアカウント(@wamiyama_tree(https://www.instagram.com/wamiyama_tree/))のDMにて、1回10名まで予約を承ります。参加状況によって、当日参加も受け付けます。

親子でつくる、はじめての花束～Jaz flower shop

■内容：お子さまにも扱いやすい花材を使って、親子で小さな花束を作るワークショップです。完成した花束はそのまま飾りやすい形でお持ち帰りいただけます。（定員：各回4～6組）

■日時： １. 5/22(金) 14:30-15:30 ２. 5/23(土) 14:30-15:30 ３. 5/29(金) 14:30-15:30

■参加費：親子1,500円

■申込方法：Instagramアカウント(@jaz_flower_shop(https://www.instagram.com/jaz_flower_shop/?hl=ja))にてご案内いたします。

初夏のフレッシュスワッグづくり～Jaz flower shop

■内容：ユーカリなどの生花材を使って初夏らしいフレッシュスワッグを制作します。飾りながら少しずつドライになっていく過程も楽しめる、季節を感じるワークショップです。（定員：各回4～6名）

■日時： １. 5/23(土) 16:30-17:30 ２. 5/29(金) 16:30-17:30 ３. 5/30(土) 14:30-15:30

■参加費：3,000円

■申込方法：Instagramアカウント(@jaz_flower_shop(https://www.instagram.com/jaz_flower_shop/?hl=ja))にてご案内いたします。

kanonnohimoチャーム制作ワークショップ～kanonnohimo

■内容：つけるだけで、いつものバッグや鍵が“自分だけ”に。

パラコード編みも加えてじゃらっとかわいい、オリジナルチャームを制作します。

■参加費： 1,500円

■申込方法：Instagramアカウント(@kanonno_himo(https://www.instagram.com/kanonno_himo/))のDMにて、1回8名まで予約を承ります。参加状況によって、当日参加も承ります。

※写真はイメージです。 ※定員に達し次第、予約受付終了となります。予告なく受付終了する可能性がございます。

※開催日時は変更になる場合があります。※料金や申込方法などの詳細は該当店舗にお問合せください。

イベント

出張クラフトアクアリウム「おさかなぼうしを作ろう！」

■内容：PARCOのご近所水族館「AOAO SAPPORO」が特別出展！

水族館オリジナルグッズの販売に加え、さまざまな形の「ヒレ」のパーツを選んで自分だけのおさかなぼうしを作ることができるワークショップを出展します。大人の方もお子さまもぜひお立ち寄りください。 自分だけのおさかなぼしを被って、初夏のSORAを泳ごう！

■日時：5/24(日) 12:00-15:00、5/31(日) 12:00-15:00

■出店者：AOAO SAPPORO

札幌狸小路商店街にあるまちなかの水族館です。完全屋内型施設で夜22時まで営業しています。ペンギンやクラゲなど、水のゆらぎと生物たちに包まれる展示をご覧いただけるほか、生命の素晴らしさを楽しく学ぶプログラムを毎日開催しています。

C sleeps on the left

■内容：札幌を拠点に活動するC-originの初夏の訪れを告げる2日限りのDJパーティー。素敵な草花や雑貨、クラフトビールに囲まれたPARCOの屋上で心地よい音によるチャーミングな小旅行。この街に漂うフレッシュな空気をお届けします。

■日時・出演者： 5/22(金)18:30-20:00【Shui Rin Squad】RentaroとLayaliによるパーティコミュニティ✴︎Shui Rin Squad✴︎都市と自然、ハレとケ、ヒトとヒトの間、桃源郷で鳴る音を探して吟遊を続ける。パーティオーガナイズに加え、HKCR(Hong Kong Community Radio)にてレジデントを務める。

5/23(土)18:30-20:00【C-origin】C-originは文化の交差点である。札幌・コーヒーをベースとしながら場所やシーンに捉われずフレッシュな感覚を編纂する、気鋭のクリティック/ブランド

bon"D"gon ライブイベント

■日時：5/30(土) 17:00-18:00／18:30-19:30

■出演者：bon“D”gon

札幌を拠点に活動するトライバルインストゥルーメンタルユニット。トンコリとドラムによるミニマルかつ有機的なサウンドで、ダンスミュージックを軸にダブやヒップホップ、ファンクなど多様な要素を融合した音楽を展開する。路上でのバスキングから活動を開始し、セッションを重ねながら独自のスタイルを確立。

「Sound from DNA」をテーマに、古代の儀式を思わせるような没入感のあるライブを各地で行っている。

PARCO MEMBERS限定 SPECIAL PRESENT

★「patisserie・chocolatier Bon Vivant」 焼き菓子BOXプレゼント

5/22(金)ｰ5/26(火)のPARCO MEMBERS DAYS期間中、PARCOカードまたはポケパル払いにて税込5,000円（期間中・複数ショップ合算可） 以上お買上げの方に各日先着で「patisserie・chocolatier Bon Vivant」の焼き菓子BOXプレゼント。

★ 「Jaz flower shop」お花（1輪）プレゼント

5/22(金)ｰ5/24(日),5/29(金)ｰ5/31(日)のSORA PARCO期間中、PARCOメンバーズご登録画面とクーポンのご提示で、「Jaz flower shop」のお花（1輪）を各日先着でプレゼント。

詳しくはこちら：https://sapporo.parco.jp/pnews/detail/?id=37109