玄人志向 / GALAKURO GAMING 『007 ファースト・ライト』ゲームバンドルキャンペーンのご案内

シー・エフ・デー販売株式会社

期間中、玄人志向 / GALAKURO GAMINGの指定グラフィックボードをご購入いただき、お申込みいただきますと、PCゲーム『007 ファースト・ライト』がもらえるキャンペーンを開催します。

『007 ファースト・ライト』とは、007の完全オリジナルストーリーが楽しめる、スパイアクションゲームです。

GeForce RTX 50シリーズで、驚異的なパストレーシングによるビジュアルと、ダイナミックマルチフレーム生成およびレイ再構成を備えた NVIDIA DLSS 4.5で、世界を探索しましょう。

※対応技術は GPU によって異なります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-evOlpsFdXM ]

■ 対象購入・お申込み期間：2026年5月13日(22時以降)～2026年6月10日 (23時59分まで、コードの在庫が無くなり次第終了)

■ NVIDIAアプリでのクーポン引き換え期間：2026年7月8日(23時59分)まで ※お客様1人につき1つのコードをご利用できます。

■ 対象商品：玄人志向、GALAKURO GAMING GeForce RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070、RTX 5060 Ti グラフィックボード ※中古品は対象外です。

■ バンドルタイトル：『007 ファースト・ライト』 ゲームコード

■お申込み方法、キャンペーン詳細：

玄人志向キャンペーンページをご確認ください。

https://www.kuroutoshikou.com/galakuro_gaming/other/geforce-007-bundle-202605.html