【アメリカヤ横丁】ウイスキーのプロと“へべれけ”に語らう？5月16日(土)「へべれけ ウヰスキー部」始動！

韮崎市

アメリカヤ横丁内のエスニック・フード＆バー「STRIKERS（ストライカーズ）」は、2026年5月16日(土)より、ウイスキーを飲み、語り、楽しむ新プロジェクト「へべれけ ウヰスキー部」を発足いたします。

初回は「世界5大ウイスキー」をテーマに、飲み比べとフードペアリングを楽しむ体験型イベントを開催いたします。

■ 第1回：飲み比べ＆ペアリング「世界5大ウイスキーを知る」

へべれけ ウヰスキー部

初回はウイスキーの基本である「世界5大ウイスキー（スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、日本）」に焦点を当てます。

・「ウイスキーとは何か？」という基本のキ

・生産国による風味の劇的な違い

・ストレート、ロック、ハイボールなど、銘柄に合った飲み方の提案

・STRIKERSならではのフードペアリング体験

一般的なセミナーのような堅苦しさを排除し、20時からの遅めなスタートで、お酒が進むほどに熱く語り合える場を提供します。

■ 開催概要

日時： 2026年5月16日(土) 20:00～

会場： STRIKERS（ストライカーズ）

所在地： アメリカヤ横丁内

会費： 5,000円（税込 / 5大ウイスキー飲み比べ ＋ 特製おつまみ付）

対象： ウイスキー初心者からラヴァーまで、どなたでも歓迎

■ 問い合わせ先

STRIKERS（ストライカーズ）

公式Instagram：@strikers_ethnic_food_and_bar (https://www.instagram.com/strikers_ethnic_food_and_bar/)

※参加希望の方はInstagramのDMから

■ 韮崎市の魅力を紹介｜アメリカヤ・アメリカヤ横丁

甲府盆地の北西に位置し、美しい山々に囲まれたこの街に、今、感度の高い大人たちが集まるスポットがあるのをご存知ですか？

その名も、「アメリカヤ」。 1967年に誕生し、長く地域のシンボルだったこのビルが、2018年にリノベーションを経て劇的な復活を遂げました。

一歩足を踏み入れると、そこは昭和の温もりと現代のセンスが溶け合う空間。おしゃれな雑貨店で一点モノを探したり、カフェでホッと一息ついたり…。 さらに、5階のコミュニティスペース「Scape」は、誰でも自由に利用できるクリエイティブな拠点。そして何より、屋上からの眺めは圧巻！ 韮崎の街並みを一望できる、SNS映え間違いなしの特等席です。 （※屋上へは4階イロハクラフトのスタッフさんに一声かけてみてくださいね！）

アメリカヤの向かい側に足を進めると、そこには築70年の長屋をリノベーションした「アメリカヤ横丁」が広がります。 一歩足を踏み入れれば、そこはもう昭和レトロな別世界。個性豊かな飲食店が軒を連ね、どこからか楽しげな笑い声が聞こえてきます。

【詳細情報】

住所： 〒407-0023 韮崎市中央町10-17

問い合わせ： 0551-45-7162（アメリカヤビル4階 イロハクラフト）

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/senmonten/9541.html