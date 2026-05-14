イエローとグリーンの2色のボディカラーの限定車　ルノー グランカングー クルール発売

ルノー・ジャポン株式会社

ルノー・ジャポン株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：大極 司）は、ルノー カングーのホイールベースと全長を延長し、多彩なアレンジが可能な7つのシートを備えたルノー グランカングーに、フランスの郵便局で使われていた鮮やかな黄色（ジョン ラ・ポスト）と、19世紀のパリの景観統一政策の流れを受け継ぎ深い緑色に塗られたパリ市内のキオスク（新聞スタンド）や公園のベンチの色をイメージした緑色（ヴェール パリ）の2色のボディカラーをラインアップした限定車ルノー グランカングー クルールを、5月14日（木）から、全国のルノー正規販売店で、100台限定（各色50台）で販売します。

限定車ルノー グランカングー クルール（ジョン ラ・ポスト、ヴェール パリ）は抽選販売となり、5月14日（木）から24日（日）まで、全国のルノー正規販売店で抽選販売の購入申込みを受付けます。購入申込み数が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19201/table/244_1_643cd7a70dd46d42734c898fa1bc17f4.jpg?v=202605140551 ]

※リサイクル料金：16,820円

ボディカラー：ジョン ラ・ポスト、ヴェール パリ

販売台数：各色50台

エンジン：1.3Lガソリンターボ

トランスミッション：電子制御7速AT（7EDC）

【限定車ルノー グランカングー クルール主要装備】

- 3列・独立7シート：前後スライド、折り畳み（2、3列目）、取り外し（2、3列目）機能- ダブルバックドア- ブラックバンパー- エクステンデッドグリップ- 16インチオールシーズンタイヤ（ミシュラン クロスクライメート/16インチスチールホイール＋ホイールカバー）- ロールアップ式トノカバー- 10インチデジタルインストゥルメントパネル- 8インチ マルチメディアEASY LINK（スマートフォン用ミラーリング機能）- ファブリック×レザー調コンビシート

ルノー グランカングーの特徴

■大きな室内空間

ルノー グランカングーは、全長がルノー カングーに比べて420mm長い4,910mm、ホイールベースも390mm長い3,100mmとなり、3列/7シートに最適な車体構造になっています。

ホイールベースが延ばされたことにより、スライドドア部が新たに設計され、開口幅がルノー カングーに比べて180mm広い830mmとなりました。開口幅が広がったことにより、2列目はもちろん、3列目シートへ乗り込む際に2列目のシートを跳ね上げても十分なスペースがあり、乗り降りが容易に行えます。また、ホイールベースの延長は、走行安定性や乗り心地の向上にも寄与しています。

■多彩なシートアレンジが可能な全席独立7シート

ルノー グランカングー クルールには、全席が独立した3列/7シートが装備されています。2列目と3列目のシートは130mmスライドし、折り畳み、跳ね上げ（ダブルホールディング）、取り外しもできます。この機能を組み合わせると、シートアレンジのバリエーションは1,024通りに上ります（シートを跳ね上げた状態では走行できないなど、一部走行時に利用できないパターンや、乗員の乗車位置に制限があるパターンがあります）。

2列目、3列目シートは、前席よりも座面が高く前方視界の良い、シアターポジションを採用しています。全席にシートベルトリマインダーが装備され、ISOFIXチャイルドシートが最大5座席に取り付けできるなど、乗員の安全性も高められています。

ラゲッジ容量は、7人乗車時で500L、3列目シートを取り外すと1,340L、2、3列目を取り外すと3,050Lと、使い方に合わせて大きく拡大することができます。

■便利な装備

2列目シート左右の足元には、蓋付きの収納スペースが設けられていて、小物の整理や人目に触れさせたくない物の収納に便利です。

ルノー グランカングーには、取り外しが可能なロールアップ式のトノカバーが装備されています。このトノカバーは長さが調節できるため、7人乗車時には3列目シートの後ろに、3列目シートを折り畳んだり取り外した際には2列シートの後ろに装着し、荷室全体をカバーすることができます。

ルノー カングー、ルノー グランカングー共通の主な装備・機能

■ダブルバックドア

ルノー カングーのアイコンにもなっている両開きタイプのダブルバックドアは、ルノー グランカングーにも装備されています。開け閉めが容易で荷物の積み下ろしにも便利なダブルバックドアは、ドアの開閉スペースを取らないため、狭い場所でも荷物の積み下ろしが可能です。また、このドアは約90°の位置でロックがかかり、ロックを外すと約180°まで開くため、大きな荷物の積み下ろしも楽に行えます。

荷室床面の地上高は594mm＊と低く、重い荷物を高い位置まで持ち上げることなく積み込むことができます。荷室は、幅が1,196mm＊、高さが1,111mm＊で、出っ張りがほぼない四角い形状のため、荷物の出し入れがしやすく、デッドスペースが生まれにくくなっています。

＊社内測定値

■豊富なユーティリティ・インテリア装備

室内には、小物を収納できる使いやすい収納が、あちこちに備えられています。

- フロントオーバーヘッドコンソール- インストゥルメントパネルアッパーボックス（USBポート付）- ダッシュボードトレイ- チャイルドミラー- フロントシートバックテーブル- カップホルダー- ドアポケット（フロント、リア）- 電動パーキングブレーキ- スマートフォンワイヤレスチャージャー- 防塵フィルター付2ゾーンオートエアコン

■先進の運転・駐車システム

アダプティブクルーズコントロール（ストップ＆ゴー機能付）

高速道路などを走行する際、車両の速度を制御し、前方の車両との安全な車間距離を維持します。フロントガラス中央上部のカメラとフロントバンパー内のレーダーが、同一車線を走る先行車を感知し、ドライバーが設定した速度と車間距離に基づき加速・減速します。

アクティブエマージェンシーブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ/歩行者・自転車検知機能付）

アクティブエマージェンシーブレーキは、フロントガラス中央上部のカメラとフロントバンパー内のレーダーセンサーが、前方の車両や障害物、歩行者や自転車に衝突する可能性を感知し、アラーム音や表示灯により ドライバーに警告を行います。さらに衝突の危険が高まると、ドライバーのブレーキ操作をサポートし、衝突時の被害や衝撃の軽減を図ります。

エマージェンシーレーンキープアシスト（車線逸脱防止支援）

車線をはみ出しそうになった場合や、正面衝突する可能性がある場合、ハンドル操作をアシストします。

イージーパーキングアシスト

ハンドルを自動的に回して、縦列駐車や車庫入れをサポートします。

その他の安全装備

- セーフティディスタンスワーニング（前方車間距離警報）- パーキングセンサー（フロント/ サイド/リア）- レーンデパーチャーワーニング（車線逸脱警報）- ドライバー疲労検知アラート- トラフィックサインレコグニション（交通標識認識）- EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS- ESC（横滑り防止装置）- EBA（緊急時ブレーキアシスト）- オートハイ/ ロービーム- 前席エアバッグ/ 前席サイドエアバッグ& カーテンエアバッグ

ルノー グランカングー クルール主要装備