IPSパネル搭載27インチ4KモニターLG UltraFine(TM)「27U730B-B」と「27U710B-B」を発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、27インチの4KモニターLG UltraFine(TM)の新モデル発売を決定し、「27U730B-B」は2026年5月下旬より、「27U710B-B」は5月中旬より順次発売します。

両モデルともに、解像度は4K（3840×2160）で、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を90%（標準値）カバーしており、忠実な色再現が可能なほか、HDR10対応によりHDRの映像を生き生きと表示します。

また、「27U730B-B」は、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、データ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。手軽な接続と、すっきりとした配線を実現します。

さらに、両モデル共通して、スタンドは80mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：15°のチルトに対応しているため、姿勢や使用環境に合わせた画面配置が可能。その他にも、目や脳への負担､生活リズム等に影響すると言われる､ブルーライトを抑える「ブルーライト低減モード」や、画面のちらつき（フリッカー）を抑える調光方式「フリッカーセーフ」のほか（※1）、液晶パネルの開口率を調整することで､消費電力を抑えつつ､色変化を極限まで抑えた「Smart Energy Saving」､色の判別しづらい方でも安心して使える「色覚調整モード」を搭載。（※2）人にも環境にも配慮した機能を備えています。

（※1）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

（※2）色の判別をしやすくするよう色を調整するため通常の表示とは異なります。また､すべての方が色の判別できることを保証するものではありません。

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/476_1_dcf401e4b5a26efb9ffba29e55727232.jpg?v=202605141051 ]

【主な特長】

「27U730B-B」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/4k-5k-monitors/27u730b-b/

「27U710B-B」製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/4k-5k-monitors/27u710b-b/

■27インチ｜4K（3840×2160）解像度｜IPS｜DCI-P3 90%（標準値）｜HDR10

27インチのディスプレイは、フルHDの4倍となる4K（3840×2160）解像度で、画面上に多くの情報を表示させることができるため、仕事や作業効率の向上が期待できます。また、広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色合いを表示できるIPSパネルを採用。広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を90%カバーし、HDR10にも対応しているため、コンテンツ本来の正確な色彩と緻密なディテール再現が可能です。（※3）

（※3）HDR10に対応したコンテンツが必要です。

■USB Type-C端子搭載 ※「27U730B-B」のみ対応

ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップでき、デスク周りもスッキリときれいになります。その他にも、DisplayPort、HDMI、ヘッドホン（ステレオミニジャック）をそれぞれ1つずつ搭載し、さまざまな機器との接続が可能です。

■フリッカーセーフ｜ブルーライト低減モード｜色覚調整｜Smart Energy Saving

目や脳の負担になるとされている画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」と、ブルーライトを抑えるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」を搭載。（※1）長時間になりがちな作業でも､できるだけ目に優しく表示することができます。その他にも、色の判別しづらい方でも安心して使える「色覚調整モード」（※2）や、液晶パネルの開口率を調整することで､消費電力を抑えつつ、色変化を極限まで抑えた「Smart Energy Saving」機能など、人や環境に配慮した機能を備えています。

■エルゴノミックスタンド｜3辺フレームレスデザイン

スタンドは、80mmの高さ調整､前：-5ﾟ～後：15°のチルトに対応し、姿勢や環境に合わせた画面配置が可能です。また、スタイリッシュかつミニマルなデザインで、3辺フレームレスかつスリムなボディが省スペースを実現。オフィスや自宅のインテリアに溶け込みます。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。