「工場の中で、スーパーをつくろう!!」高校生も、大学生も、中学生も、職人も。みんなでつくる体験型オープンファクトリー

株式会社エムアンドエー

商業施設や店舗づくりを手がける株式会社エムアンドエー（兵庫県伊丹市）は、2026年5月22日（金）・23日（土）に開催される伊丹オープンファクトリー「あるこ～ば！2026」に出展いたします。

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エムアンドエー会場では、工場見学や社屋開放に加え、参加者みんなで“まちの食品スーパー”をつくりあげる体験型ワークショップを開催します。

工場の中に、スーパーマーケットができていく。

野菜売場、お魚売場、お肉売場、お菓子売場…。

お肉屋さんの製作図面

参加者は、ヘルメットをかぶり、図面を見ながら、実際の空間づくりさながらに売場ブースを制作。5回に分けて実施されるワークショップを通して、最後にはひとつの“食品スーパー”が完成します。普段何気なく訪れているスーパーや店舗は、どのようにつくられているのか。

その“空間づくりの裏側”を、遊びながら体感できる企画です。

中学生も、高校生も、大学生も、中学生も、職人も。世代を越えて「つくる」が混ざり合う工場へ

今回のエムアンドエー会場では、地域のさまざまな世代が関わりながら企画が進行しています。

トライやる・ウィークでエムアンドエーを訪れた伊丹北中学校の生徒たちは、「あるこ～ば！」を盛り上げるためのフォトプレートや物品制作に挑戦。

中学生がつくったフォトプレート端材を使ったフラワーベース

伊丹市立伊丹高校 グローバル共創科（GCC）の生徒たちは、企業の「もったいない」を解決するプロジェクトとして、廃材や端材を活用したアイデアづくりに挑戦。ものづくりの現場では、どうしても端材や廃材が発生します。その素材を「捨てる」のではなく、「価値あるものに変えられないか」。高校生たちは実際に工場を訪れ、職人や社員と対話を重ねながら、社会課題とものづくりを結びつけるプロジェクトを進めており、あるこ～ば！でそのアイデアがカタチになるかもしれません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SgA36gzuxIY ]

伊丹市×伊丹高校×地元企業の「もったいない」を解決する取り組みの様子

ボランティアスタッフには地元の大学生も

当日は、大阪大学の大学生が手がけるひんやりスイーツのお店「ペッリカーノ」のグッズ販売も予定しています。

食品衛生の観点から、今回はスイーツそのものの販売は行いませんが、学生たちが企画・制作したオリジナルグッズを通して、「ペッリカーノ」の世界観を楽しんでいただけます。

運営スタッフには企画段階から、武庫川女子大学・大阪経済大学・神戸大学などの地元大学生が多数参加しています。

ペッリカーノのロゴ

そのほか会場では、

・工場見学

・社屋自由見学

・キッチンカー

・廃材を再利用した物品販売

・ワークショップ

など、大人も子どもも楽しめる“ひらかれた工場空間”として開催します。

大学生、高校生、中学生、職人、地域の来場者。

さまざまな世代が混ざり合いながら、“工場”をひらかれた場所として楽しめる空間を目指しています。

【ワークショップ概要】「みんなでつくる食品スーパー」

鮮魚・精肉・青果・花売場など、各回ごとに異なる売場ブースを制作。

最後には、すべてのブースが組み合わさり、ひとつの食品スーパーが完成します。

【開催日】

2026年5月23日（土）

【開催回数】全5回

１.9:45～

２.10:45～

３.12:45～

４.13:45～

５.14:45～

【参加費】

1,000円

【対象】各回10名程度まで

子ども～大人まで参加可能

※小さなお子さまは保護者同伴

【内容】

・売場ブース制作体験

・図面を見ながらの空間づくり

・ヘルメット・腕章着用体験

・完成後のスーパー見学・撮影

【開催概要】

わたしたちと一緒につくりましょう！

【イベント名】

第2回 伊丹オープンファクトリー「あるこ～ば！2026」

【開催日】

2026年5月22日（金）・23日（土）

【会場】

株式会社エムアンドエー（兵庫県伊丹市北河原）

をはじめとした、兵庫県伊丹市に事業所を構える「ものづくり企業」

【内容】

・工場見学

・ワークショップ

・社屋自由見学

・キッチンカー

・廃材再利用販売

・学生コラボ企画 ほか

【予約】

2026年5月1日（金）10:00～

あるこ～ば！公式ホームページリンクのオンラインフォームにて受付中！

https://arcoba.jp/companies/M-and-A/

創業30周年 記念写真株式会社エムアンドエーについて

株式会社エムアンドエーは、全国各地の商業施設・店舗・オフィス・クリニックなどの内装施工、什器製作、サイン製作を行うものづくり企業です。

「みんなのワクワクをカタチに。」

をビジョンに掲げ、設計・製作・施工まで一貫した空間づくりを行っています。