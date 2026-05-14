「工場の中で、スーパーをつくろう!!」高校生も、大学生も、中学生も、職人も。みんなでつくる体験型オープンファクトリー
商業施設や店舗づくりを手がける株式会社エムアンドエー（兵庫県伊丹市）は、2026年5月22日（金）・23日（土）に開催される伊丹オープンファクトリー「あるこ～ば！2026」に出展いたします。
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エムアンドエー会場では、工場見学や社屋開放に加え、参加者みんなで“まちの食品スーパー”をつくりあげる体験型ワークショップを開催します。
工場の中に、スーパーマーケットができていく。
野菜売場、お魚売場、お肉売場、お菓子売場…。
お肉屋さんの製作図面
参加者は、ヘルメットをかぶり、図面を見ながら、実際の空間づくりさながらに売場ブースを制作。5回に分けて実施されるワークショップを通して、最後にはひとつの“食品スーパー”が完成します。普段何気なく訪れているスーパーや店舗は、どのようにつくられているのか。
その“空間づくりの裏側”を、遊びながら体感できる企画です。
中学生も、高校生も、大学生も、中学生も、職人も。世代を越えて「つくる」が混ざり合う工場へ
今回のエムアンドエー会場では、地域のさまざまな世代が関わりながら企画が進行しています。
トライやる・ウィークでエムアンドエーを訪れた伊丹北中学校の生徒たちは、「あるこ～ば！」を盛り上げるためのフォトプレートや物品制作に挑戦。
中学生がつくったフォトプレート
端材を使ったフラワーベース
伊丹市立伊丹高校 グローバル共創科（GCC）の生徒たちは、企業の「もったいない」を解決するプロジェクトとして、廃材や端材を活用したアイデアづくりに挑戦。ものづくりの現場では、どうしても端材や廃材が発生します。その素材を「捨てる」のではなく、「価値あるものに変えられないか」。高校生たちは実際に工場を訪れ、職人や社員と対話を重ねながら、社会課題とものづくりを結びつけるプロジェクトを進めており、あるこ～ば！でそのアイデアがカタチになるかもしれません。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SgA36gzuxIY ]
伊丹市×伊丹高校×地元企業の「もったいない」を解決する取り組みの様子
ボランティアスタッフには地元の大学生も
当日は、大阪大学の大学生が手がけるひんやりスイーツのお店「ペッリカーノ」のグッズ販売も予定しています。
食品衛生の観点から、今回はスイーツそのものの販売は行いませんが、学生たちが企画・制作したオリジナルグッズを通して、「ペッリカーノ」の世界観を楽しんでいただけます。
運営スタッフには企画段階から、武庫川女子大学・大阪経済大学・神戸大学などの地元大学生が多数参加しています。
ペッリカーノのロゴ
そのほか会場では、
・工場見学
・社屋自由見学
・キッチンカー
・廃材を再利用した物品販売
・ワークショップ
など、大人も子どもも楽しめる“ひらかれた工場空間”として開催します。
大学生、高校生、中学生、職人、地域の来場者。
さまざまな世代が混ざり合いながら、“工場”をひらかれた場所として楽しめる空間を目指しています。
【ワークショップ概要】「みんなでつくる食品スーパー」
鮮魚・精肉・青果・花売場など、各回ごとに異なる売場ブースを制作。
最後には、すべてのブースが組み合わさり、ひとつの食品スーパーが完成します。
【開催日】
2026年5月23日（土）
【開催回数】全5回
１.9:45～
２.10:45～
３.12:45～
４.13:45～
５.14:45～
【参加費】
1,000円
【対象】各回10名程度まで
子ども～大人まで参加可能
※小さなお子さまは保護者同伴
【内容】
・売場ブース制作体験
・図面を見ながらの空間づくり
・ヘルメット・腕章着用体験
・完成後のスーパー見学・撮影
わたしたちと一緒につくりましょう！
【開催概要】
【イベント名】
第2回 伊丹オープンファクトリー「あるこ～ば！2026」
【開催日】
2026年5月22日（金）・23日（土）
【会場】
株式会社エムアンドエー（兵庫県伊丹市北河原）
をはじめとした、兵庫県伊丹市に事業所を構える「ものづくり企業」
【内容】
・工場見学
・ワークショップ
・社屋自由見学
・キッチンカー
・廃材再利用販売
・学生コラボ企画 ほか
【予約】
2026年5月1日（金）10:00～
あるこ～ば！公式ホームページリンクのオンラインフォームにて受付中！
https://arcoba.jp/companies/M-and-A/
創業30周年 記念写真
株式会社エムアンドエーについて
株式会社エムアンドエーは、全国各地の商業施設・店舗・オフィス・クリニックなどの内装施工、什器製作、サイン製作を行うものづくり企業です。
「みんなのワクワクをカタチに。」
をビジョンに掲げ、設計・製作・施工まで一貫した空間づくりを行っています。