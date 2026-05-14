【テニス】中之島キャピタル所属の佐藤悠貴選手、ITF国際大会複優勝・第101回毎日オープン単複2冠の快挙

中之島キャピタル株式会社

中之島キャピタル株式会社（本社：大阪市北区中之島、代表取締役：徳永洋亮）所属の佐藤悠貴（さとう ゆうき）選手が、 2025年11月にタイで開催された国際大会「MT700-ITF Fitz Club Tennis Masters Championship」 にて、ダブルス優勝・シングルス準優勝の好成績を収めました。

さらに2026年4月、神戸総合運動公園テニスコートで開催された 「第101回 毎日オープンテニス選手権大会（ベテランの部）」（主催：毎日新聞社／一般社団法人 関西テニス協会） にて、シングルス・ダブルスを完全制覇する2冠の快挙を達成いたしました。

■ 大会結果

【2025年11月15日～21日／タイ・Royal Cliff Hotels Group】

MT700-ITF Fitz Club Tennis Masters Championship （ダブルス優勝 ・シングルス準優勝）

【2026年4月17日～26日／神戸総合運動公園テニスコート】

第101回 毎日オープンテニス選手権大会（ベテランの部）（ダブルス優勝 ・シングルス優勝）

■ 中之島キャピタルからのコメント（代表取締役 徳永洋亮）

「佐藤選手の挑戦と勝利を、社員一同心からお祝い申し上げます。 異国の地での国際大会、そして100年を超える歴史を持つ大会―― そのどちらでも結果を残された姿に、私たち自身も大きな勇気をいただきました。」

当社は『夢・野望に挑戦する人を、支える存在でありたい』という想いで、今後も各種スポンサードを積極的に行って参ります。

■ 中之島キャピタル株式会社について

中之島キャピタル株式会社は、大阪・中之島に本社を構えるM&Aアドバイザリーファームです。

M&Aアドバイザリー業務を通じて、 中堅・中小企業の事業承継・成長戦略・事業再編を支援しております。 2029年4月期上場を計画、コンサルタントを積極採用中です。

■ 会社概要

社名：中之島キャピタル株式会社

所在地：大阪市北区中之島３丁目６－３２ ダイビル本館 16階

代表者：代表取締役 徳永洋亮

事業内容：M&Aアドバイザリー・事業再生・組織再編・各種ＤＤ・ハンズオン経営支援

URL：https://ncap.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

中之島キャピタル株式会社 広報窓口 栗田

メールアドレス：no-kurita@ncap.co.jp