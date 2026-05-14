「夏にウール？」それが正解です。【TASOW】吸湿放熱ウール敷パッド＆ウールケット同時発売｜セット購入で最大32%OFF

丸三開発株式会社

ウール敷パッド「Pad Balance（パッドバランス）」＋マットレス「Mattress Basic(マットレスベーシック）」

丸三開発株式会社（本社：滋賀県長浜市、代表取締役社長：法戸繁利）は、英国羊毛公社認定のブリティッシュウールを用いた寝具用品ブランド「TASOW（タソウ）」より、ウール敷パッド「Pad Balance（パッドバランス）」とウールケット「Ket 4season（ケット フォーシーズン）」を2026年5月14日（木）より公式オンラインショップ（shop.tasow.jp）にて発売いたします。

また、発売を記念したキャンペーンとして、各商品の単品キャンペーン価格に加え、先行発売中のTASOWの「Mattress Basic(マットレス ベーシック)」（定価85,000円・税込）と組み合わせたセット購入で最大32%OFFの特別価格をご提供いたします。

夏こそウールが正解！ウール敷パッド──吸湿・放熱・さらさらの3拍子で快眠

ウール敷パッド「Pad Balance（パッドバランス）」

「夏にウールは暑いのでは？」と感じる方も多いかもしれません。しかし天然ウール繊維には、優れた「吸湿放熱」の機能があります。ウールの機能を活かすために、ウール敷パッド「Pad Balance（パッドバランス）」には綿100%の2重ガーゼ生地を使用。眠っている間に発生する水蒸気（汗になる前の湿気）をすばやく吸収・放出するため、肌がベタつきにくく、さらっとした状態を保ちます。

さらっとした肌触りはそのままに、熱帯夜でも体と寝具の間に熱がこもりにくく、朝まで快適な眠りをサポートします。化学繊維にはない、天然素材ならではの肌への優しさも大きな魅力です



▶ ウール敷パッドを敷くだけで、ムレない・さらっとした「夏の快眠環境」が整います。

一年中使えるウールケット──夏の冷房対策から冬のプラスワンまで

ウールケット「Ket 4season（ケット フォーシーズン）」

今回発売する「Ket 4season（ケット フォーシーズン）」は、4シーズン対応の万能寝具です。夏は冷房による冷えすぎを防ぎ、春・秋は一枚掛けとして、冬はプラスワンの温かさとして活躍します。

天然ウールの保温性と通気性のバランスが、季節を問わず心地よい眠りをサポート。ウール敷パッドとセットで揃えることで、夏の寝苦しさをトータルで解決する眠り環境が完成します。

TASOWが実現する、眠りへのこだわり技術

製造・品質管理まで一貫して自社工場で行っています

TASOWは、素材の選定から製造・品質管理まで一貫して自社で行う「一貫生産」にこだわるブランドです。ウール素材の特性を最大限に引き出す独自の製造技術と、長年にわたって積み重ねてきた知識・経験が、製品ひとつひとつの品質を支えています。

多品種・スピード感ある対応力も、TASOWが選ばれる理由のひとつ。素材の良さを引き出す技術と、使う人への誠実さが、すべての製品に込められています。

信頼の丸三開発──長年の実績が支える安心品質

検綿（人の手）流れてくる羊毛原料の狭雑物を手作業で丁寧に取り除きます。

TASOWを展開する丸三開発株式会社は、羊毛・固綿などの自然素材を活かした寝具用品を一貫生産してきたメーカーです。長年にわたり素材の品質と製造技術の向上に真摯に取り組み、多くのお客様に信頼していただいてきた確かな実績があります。

安全・安心な寝具用品を届けることへのこだわりが、すべての製品の根底にあります。職人の手仕事と丁寧な品質管理が融合した、丸三開発ならではの「ものづくりの誠実さ」を、TASOWブランドを通じてお届けします。

TASOWマットレスと組み合わせて、最高の眠り環境へ

ウール敷パッド「Pad Balance（パッドバランス）」＋マットレス「Mattress Basic(マットレス ベーシック)」

先行発売中のマットレス「Mattress Basic(マットレス ベーシック)」は、薄くて軽いにもかかわらず体へのフィット感に優れ、多くのお客様から大変ご好評をいただいている商品です（定価85,000円・税込）。

今回発売するウール敷パッド「Pad Balance（パッドバランス）」をマットレス「Mattress Basic(マットレス ベーシック)」の上に重ねることで、ウールの吸湿放熱効果がプラスされ、寝心地をさらに高めます。さらにウールケットと組み合わせることで、眠りの質を高める「TASOWトータル快眠環境」をご体験いただけます。

マットレスMattress Basic（定価85,000円）＋ウール敷パッド Pad Balance（定価25,000円）

通常合計 110,000円 → セット特別価格 77,000円（税込・30%OFF）

キャンペーン価格一覧

※ キャンペーン期間：2026年5月14日（木）～6月22日（月）

キャンペーン概要

会社概要

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