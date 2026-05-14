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『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』『あすけん式 おとなの食育展2026 〜食べて、遊んで、健康アプデ！〜』出展のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、2026年5月16日（土）に品川ザ・グランドホールで開催されるイベント『あすけん式 おとなの食育展2026 〜食べて、遊んで、健康アプデ！〜』に出展いたしますのでお知らせします。
会場では、本作の試遊ブースを設置。AI食事管理アプリ『あすけん』で可視化した食事内容に対し、本作で効率よくカロリーを消費する「理想の健康サイクル」をご提案します。
【イベント概要】
イベント名：あすけん式 おとなの食育展2026 〜食べて、遊んで、健康アプデ！〜
開催日時：2026年5月16日（土）10:30〜18:00（来場受付：10:00~、最終入場：〜16:50）
会場：品川ザ・グランドホール
入場料：無料
※イベント参加は事前予約制のため、申し込みフォームよりご予約ください。規定人数に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
イベント公式サイト：https://more.asken.jp/article/23476/
■期間限定セール開催中
現在本作のダウンロード版がお得にご購入いただけるGWセールを開催中です。
【イマジニア GWセール2026】
セール期間：2026年4月28日〜2026年5月24日23：59
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持され、シリーズでの全世界累計出荷販売本数は300万本を突破しています。『Fit Boxing 3』では “今日からはじまる運動習慣”をコンセプトに、シリーズ経験者はもちろん、初めてプレイいただく方にとってもエクササイズを気持ちよく続けられる仕組みや機能を多数収録。プレイヤーに寄り添った進化を遂げています。
2026年7月16日には最新作でありシリーズ初のNintendo Switch 2タイトル『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』の発売が決定しています。
＜商品概要＞
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo
会場では、本作の試遊ブースを設置。AI食事管理アプリ『あすけん』で可視化した食事内容に対し、本作で効率よくカロリーを消費する「理想の健康サイクル」をご提案します。
【イベント概要】
イベント名：あすけん式 おとなの食育展2026 〜食べて、遊んで、健康アプデ！〜
開催日時：2026年5月16日（土）10:30〜18:00（来場受付：10:00~、最終入場：〜16:50）
会場：品川ザ・グランドホール
入場料：無料
※イベント参加は事前予約制のため、申し込みフォームよりご予約ください。規定人数に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
イベント公式サイト：https://more.asken.jp/article/23476/
■期間限定セール開催中
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【イマジニア GWセール2026】
セール期間：2026年4月28日〜2026年5月24日23：59
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持され、シリーズでの全世界累計出荷販売本数は300万本を突破しています。『Fit Boxing 3』では “今日からはじまる運動習慣”をコンセプトに、シリーズ経験者はもちろん、初めてプレイいただく方にとってもエクササイズを気持ちよく続けられる仕組みや機能を多数収録。プレイヤーに寄り添った進化を遂げています。
2026年7月16日には最新作でありシリーズ初のNintendo Switch 2タイトル『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』の発売が決定しています。
＜商品概要＞
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo