【京都橘大学】文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」応用基礎レベル＋(プラス)に認定(全国の私立大学では4校、関西の私立大学で唯一)実社会と連動したAI・データサイエンス教育で社会を支える人材を育成

【京都橘大学】文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」応用基礎レベル＋(プラス)に認定(全国の私立大学では4校、関西の私立大学で唯一)実社会と連動したAI・データサイエンス教育で社会を支える人材を育成