【実施要綱公開】「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」5月16日より受付開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349337/images/bodyimage1】
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年5月14日、「YOISORA FES 2026」関連企画として実施する「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」の実施要綱を公開いたしました。
本コンテストは、指定のハッシュタグ「#バーチャルアイドルフォトコン2026」をつけ、X（旧Twitter）にバーチャルアイドルの写真を投稿して応募するフォトコンテストです。応募受付は2026年5月16日（土）0時より開始し、2026年5月31日（日）23時59分まで。
優秀作品は、2026年7月24日に開催予定のリアルイベント「YOISORA FES Real 2026」にて展示される予定です。
「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」実施要綱を公開
応募にあたっては、撮影者が被写体となるバーチャルアイドルの承諾を得たうえで、X（旧Twitter）に写真を投稿。投稿時には、指定ハッシュタグ「#バーチャルアイドルフォトコン2026」を付け、被写体アイドルをメンションすることが必要です。
そのうえで、投稿URLを応募フォームに入力することで応募完了となります。
5月16日より応募受付開始、締切は5月31日23時59分
「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」の応募期間は、2026年5月16日（土）0時から、2026年5月31日（日）23時59分までです。
バーチャルアイドルの魅力、ライブやイベントでの一瞬の輝き、ファンだからこそ切り取れる表情や空気感など、多様な作品の応募を期待しています。
現在67名のバーチャルアイドルが撮影・応募への許諾を表明
本企画では、応募作品に写る被写体アイドルの承諾を得ることを応募条件としています。一方で、あらかじめアイドルご本人から「個別承諾不要」の意思表示をいただくことで、ファンの皆様が安心して投稿しやすい環境づくりを進めています。
2026年5月14日現在、撮影・応募について許諾をいただいているバーチャルアイドルは67名となりました。
優秀作品は「YOISORA FES Real 2026」で展示予定
審査は、応募締切後、運営が独自の基準で実施します。最優秀賞、優秀賞、推しへの愛が伝わるで賞、おとちゃん賞、シードット賞、ROOX賞などを設け、選考された作品は「YOISORA FES Real 2026」にて展示される予定です。
また、賞に応じて、撮影者および被写体アイドルに副賞を提供いたします。
【企画の詳細】
名称 ：バーチャルアイドルフォトコンテスト2026
関連企画 ：YOISORA FES 2026
応募期間 ：2026年5月16日（土）00:00 ～ 2026年5月31日（日）23:59
応募方法 ：X（旧Twitter）に指定ハッシュタグを付けて投稿し、応募フォームより投稿URLを送信
指定ハッシュタグ ：#バーチャルアイドルフォトコン2026
応募フォーム ：https://forms.gle/u4VvA2A6J7L6DNTS9
実施要綱 ：https://shop.roox.jp/28945/
YOISORA FES 2026：https://yoisorafesreal2026.studio.site/
【主催者紹介】
主催者名 ：桜兎フルガ（おとふるが）
公式サイト：https://otofuruga.pink/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/oto_furuga
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ROOX 担当：水島
電話：03-3565-6815
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349337/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ROOX
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年5月14日、「YOISORA FES 2026」関連企画として実施する「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」の実施要綱を公開いたしました。
本コンテストは、指定のハッシュタグ「#バーチャルアイドルフォトコン2026」をつけ、X（旧Twitter）にバーチャルアイドルの写真を投稿して応募するフォトコンテストです。応募受付は2026年5月16日（土）0時より開始し、2026年5月31日（日）23時59分まで。
優秀作品は、2026年7月24日に開催予定のリアルイベント「YOISORA FES Real 2026」にて展示される予定です。
応募にあたっては、撮影者が被写体となるバーチャルアイドルの承諾を得たうえで、X（旧Twitter）に写真を投稿。投稿時には、指定ハッシュタグ「#バーチャルアイドルフォトコン2026」を付け、被写体アイドルをメンションすることが必要です。
そのうえで、投稿URLを応募フォームに入力することで応募完了となります。
5月16日より応募受付開始、締切は5月31日23時59分
「バーチャルアイドルフォトコンテスト2026」の応募期間は、2026年5月16日（土）0時から、2026年5月31日（日）23時59分までです。
バーチャルアイドルの魅力、ライブやイベントでの一瞬の輝き、ファンだからこそ切り取れる表情や空気感など、多様な作品の応募を期待しています。
現在67名のバーチャルアイドルが撮影・応募への許諾を表明
本企画では、応募作品に写る被写体アイドルの承諾を得ることを応募条件としています。一方で、あらかじめアイドルご本人から「個別承諾不要」の意思表示をいただくことで、ファンの皆様が安心して投稿しやすい環境づくりを進めています。
2026年5月14日現在、撮影・応募について許諾をいただいているバーチャルアイドルは67名となりました。
優秀作品は「YOISORA FES Real 2026」で展示予定
審査は、応募締切後、運営が独自の基準で実施します。最優秀賞、優秀賞、推しへの愛が伝わるで賞、おとちゃん賞、シードット賞、ROOX賞などを設け、選考された作品は「YOISORA FES Real 2026」にて展示される予定です。
また、賞に応じて、撮影者および被写体アイドルに副賞を提供いたします。
【企画の詳細】
名称 ：バーチャルアイドルフォトコンテスト2026
関連企画 ：YOISORA FES 2026
応募期間 ：2026年5月16日（土）00:00 ～ 2026年5月31日（日）23:59
応募方法 ：X（旧Twitter）に指定ハッシュタグを付けて投稿し、応募フォームより投稿URLを送信
指定ハッシュタグ ：#バーチャルアイドルフォトコン2026
応募フォーム ：https://forms.gle/u4VvA2A6J7L6DNTS9
実施要綱 ：https://shop.roox.jp/28945/
YOISORA FES 2026：https://yoisorafesreal2026.studio.site/
【主催者紹介】
主催者名 ：桜兎フルガ（おとふるが）
公式サイト：https://otofuruga.pink/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/oto_furuga
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ROOX 担当：水島
電話：03-3565-6815
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
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配信元企業：株式会社ROOX
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