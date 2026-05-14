Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月11に「Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。光干渉断層撮影に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)の概要
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)に関する当社の調査レポートによると、Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)規模は 2035 年に約 34 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)規模は約 17 億米ドルとなっています。光干渉断層撮影に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)のシェア拡大は、世界的な高齢化の進行に起因するものであり、これが高度な網膜画像診断技術へのニーズを押し上げているとのことです。
世界保健機関（WHO）の予測によれば、2030年までに世界人口の6人に1人が60歳以上になると見込まれています。高齢者は視覚関連の疾患にかかりやすいため、この高齢化の進行がOCTへの需要をさらに高めるものと予想されます。
光干渉断層撮影に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/optical-coherence-tomography-market/104110
光干渉断層撮影に関する市場調査によると、早期かつ非侵襲的な診断への需要の高まりに加え、循環器科、腫瘍科、皮膚科をはじめとする多様な医療分野へのOCTの適用拡大が進んでいることを背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、地域やアプリケーションによって償還制度（保険適用）が限定的であること、また、専門的な訓練を受けた技術者や経験豊富な臨床医が不足していることから、今後数年間の市場成長は抑制されるものと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349349/images/bodyimage1】
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)セグメンテーションの傾向分析
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光干渉断層撮影の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-104110
タイプ別に基づいて、Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)は、時間領域OCT、スペクトル領域OCT（SD-OCT）、掃引光源OCT（SS-OCT）に分割されています。このうち、スペクトル領域OCT（SD-OCT）セグメントは、他のタイプと比較して優れた撮像速度、より高い解像度と画質、そして既存の臨床ワークフローとの親和性を有していることから、予測期間中において55%の市場シェアを占めると予測されています。
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)の概要
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)に関する当社の調査レポートによると、Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)規模は 2035 年に約 34 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)規模は約 17 億米ドルとなっています。光干渉断層撮影に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)のシェア拡大は、世界的な高齢化の進行に起因するものであり、これが高度な網膜画像診断技術へのニーズを押し上げているとのことです。
世界保健機関（WHO）の予測によれば、2030年までに世界人口の6人に1人が60歳以上になると見込まれています。高齢者は視覚関連の疾患にかかりやすいため、この高齢化の進行がOCTへの需要をさらに高めるものと予想されます。
光干渉断層撮影に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/optical-coherence-tomography-market/104110
光干渉断層撮影に関する市場調査によると、早期かつ非侵襲的な診断への需要の高まりに加え、循環器科、腫瘍科、皮膚科をはじめとする多様な医療分野へのOCTの適用拡大が進んでいることを背景に、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、地域やアプリケーションによって償還制度（保険適用）が限定的であること、また、専門的な訓練を受けた技術者や経験豊富な臨床医が不足していることから、今後数年間の市場成長は抑制されるものと予測されています。
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Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)セグメンテーションの傾向分析
Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光干渉断層撮影の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、技術別と地域別に分割されています。
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タイプ別に基づいて、Optical Coherence Tomography Market(光干渉断層撮影市場)は、時間領域OCT、スペクトル領域OCT（SD-OCT）、掃引光源OCT（SS-OCT）に分割されています。このうち、スペクトル領域OCT（SD-OCT）セグメントは、他のタイプと比較して優れた撮像速度、より高い解像度と画質、そして既存の臨床ワークフローとの親和性を有していることから、予測期間中において55%の市場シェアを占めると予測されています。