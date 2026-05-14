医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、医誠会国際総合病院における5台目のドクターカー導入に向け、2026年5月13日（水）よりクラウドファンディングを開始しました。大阪市の2025年中の救急出場件数は263,034件となり、前年から5,088件減少しました。一方で、医誠会国際総合病院が運用する医誠会「病院救急」搬送システムでは、2025年度に9,761回の搬送対応を実施しています。地域における救急搬送体制を支える役割を担い、4台のドクターカーがフル稼働するケースも多く、地域の救急体制へのさらなる貢献を目的として、5台目のドクターカー導入を目指します。

病院救急需要の高まりと地域医療体制への貢献

大阪市消防局の発表（https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shobo/0000670618.html）によると、2025年中の大阪市内の救急出場件数は263,034件となり、前年と比較して5,088件減少しました。一方で、高齢者世帯の増加などを背景に、救急医療への需要は引き続き高い水準で推移しています。 こうした中、医誠会国際総合病院では2023年の開院以来「24時間365日断らない救急・待たせない救急」を掲げ、医誠会「病院救急」搬送システムを運用しています。2025年度には9,761回の搬送を実施しました。同システムは自宅だけでなく近隣病院、クリニック、介護施設、ホテルなどからの搬送にも対応しており、電話での相談内容から重症と判断した場合には、医師、看護師が同乗する事で、地域の救急搬送体制を支えています。 現在運用している4台のドクターカーでは対応が重なる場面も増えており、搬送要請へ迅速に対応できる体制を維持するためには、さらなる車両体制の強化が必要となっています。今回の5台目導入により、搬送待機時間の短縮や、より安定した体制の構築を目指します。

5台目ドクターカー導入に向けたクラウドファンディング

ドクターカーを1台増やして運用するためには、車両購入費だけでなく、医療機器の整備、人員確保、運用体制の構築など、多くの費用が必要になります。 医誠会国際総合病院では、地域医療を医療機関だけで担うのではなく、地域の皆さん、企業、医療・介護関係者と一緒に支えていきたいと考えています。そのため、今回の5台目導入にあたり、地域と共に救急医療体制を支える取り組みとして、クラウドファンディングへの挑戦を決定しました。 集まった資金は、医誠会「病院救急」搬送システムで使用する5台目のドクターカー導入に活用されます。救急搬送体制の強化により、急変時に必要な医療へつなげる体制を充実させ、地域医療へのさらなる貢献を目指します。

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医療法人医誠会

https://readyfor.jp/projects/iseikai-2026

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。

※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による