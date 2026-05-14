山口県内22蔵・約40種類の日本酒が大集合！ 各酒蔵の思いを込めて作られた日本酒の飲み比べをお楽しみいただけます。

■開催日時

2026年5月23日（土）11：00～18：30

■会場

銀座通り（周南市銀座）

■チケット

●前売チケット：飲み放題 2,500円（飲料水付き） ●当日チケット：飲み放題 3,000円（飲料水付き） ※各酒蔵のお酒は無くなり次第、順次終了いたします。お早めにご来場ください。 ▼詳しくはこちら https://kanko-shunan.com/publics/index/296/

同日開催イベント① 発酵グルメ横丁

今回初開催となる「発酵グルメ横丁」は、味噌・醤油・麹・チーズなどを使った発酵グルメが大集合します！粕汁の振る舞いもあります（※なくなり次第終了）

開催日時

2026年5月23日（土）11:00～17:00

会場

青空公園

同日開催イベント② 地域マーケット"春"

周南エリアを中心に、県内各地から40店舗の出店があります。 しゅうなん地酒横丁と同日開催になり、いちだんと賑やかな徳山駅周辺になりそうです。

開催日時

2026年5月23日（土）10:30～15:00

開催場所

徳山駅北口駅前広場周辺 ▼詳しくはこちらから https://www.instagram.com/shunan_market/ 盛りだくさんなイベントとなっております。是非みなさまのご来場をお待ちしております。