全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2026年5月21日(木)スタートの新作リアル脱出ゲーム『最後の放課後からの脱出』の開催を記念して、そのエンディングテーマとなる「明日へのアイデア」を、6月22日(月) 0:00より各種ストリーミングサービスやダウンロードサイトにて配信リリースすることが決定いたしました。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/houkago/

リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする姿を描いた「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」。その第3作目にして集大成となるリアル脱出ゲームが、『最後の放課後からの脱出』です。 舞台は卒業式前日。プレイヤーは卒業を控える3年生として、リアル脱出ゲーム部2年生の渚と海咲が仕掛けた、卒業を懸けたリアル脱出ゲームに挑みます。同級生のリアル脱出ゲーム部部員、一葉、琴音と協力し、この学校から卒業することはできるのか。彼女たちの渾身の謎をすべて解き明かした先に待つ、心が震える物語の結末をぜひ会場でご体験ください。

■エンディングテーマ「明日へのアイデア」が6月22日(月)より配信開始！

この度、本イベントの開催を記念し、イベントテーマソングである「最後の放課後からの脱出」に続き、エンディングテーマ「明日へのアイデア」の配信が決定いたしました。歌唱と作詞は「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」の4人が担当。作曲と編曲はSCRAPのほぼすべての楽曲を手がける伊藤忠之が務めます。卒業という日常の終わりの切なさと、それでも消えない仲間との絆を歌った、プロジェクトの集大成である本イベントにふさわしい一曲です。本楽曲は、6月22日(月) 0:00よりSpotifyやApple Musicなど各種ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信、販売いたします。 来週5月21日(木)のイベント開幕から6月22日(月)の楽曲配信スタートまでの期間、「明日へのアイデア」を聴けるのはイベント会場のみとなります。ぜひ会場に足を運び、物語と音楽が溶け合う最高のエンディングをご体験ください。

『最後の放課後からの脱出』エンディングテーマ概要

■楽曲名：明日へのアイデア ■歌：光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部 朝倉渚(CV.和久野愛佳)、清水海咲(CV.菱川花菜)、 橘一葉(CV.田村好)、古城琴音(CV.長妻樹里) ■作詞：光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部 ■作曲／編曲／プロデューサー：伊藤忠之 ■配信/販売先： SpotifyやApple Musicほか、各種ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信/販売 https://nex-tone.link/A00218768 ■販売価格：255円

『最後の放課後からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/houkago/ ◼︎ストーリー 「放課後、体育館に来てください」 卒業式前日、あなたの机に入れられていたのは差出人不明の手紙だった。 あなたは光ヶ峰学園高校の3年生。 手紙に誘われたあなたが体育館に向かうと、そこには3年生が全員集められていた。その中にはリアル脱出ゲーム部の3年生である一葉と琴音もいる。 戸惑うあなたたちの前に現れたのは、リアル脱出ゲーム部の2年生である渚と海咲。 渚「この体育館に謎を仕掛けて、3年生の皆さんを閉じ込めました！」 海咲「すべての謎を解き明かしてここから脱出できなければ...明日の卒業式には出席できません！」 2人の宣言により突如始まった、卒業を懸けたリアル脱出ゲーム。 あなたは一葉や琴音と協力し、仕掛けられた謎を解き明かしていく。 すべての謎を解き明かし、この光ヶ峰学園から笑顔で卒業することができるだろうか？

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約110分 ・参加人数：1チーム最大4人 ・一斉スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年5月21日(木)～6月21日(日) 大阪、愛知でも開催予定！ ◼︎チケット販売スケジュール 好評販売中！ ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,900円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円) 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：4,200円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円) ※当日チケットは料金が異なります。チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催/企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine