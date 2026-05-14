とくしま植物園ドッグランがオープン！

徳島市

５月１３日（水）（愛犬の日）にとくしま植物園ドッグランがオープンしました。開設に伴い、登録申請の受け付けを行っています。

ドッグランの利用は無料ですが、利用する場合は事前に利用登録が必要となります。

なお、アズマ建設 ドッグラン川内（徳島市小松海岸緑地ドッグラン）の利用登録証での利用はできませんので、当ドッグランの利用をご希望の場合は、改めて登録をお願いします。

ドッグランのご案内

[開設日]５月１３日（水）

[利用料金]無料（利用登録制）

[利用時間]日の出から日没まで

※ドッグラン内の整備作業時など利用できない時間帯は当ホームページなどでお知らせします。

[アクセスMAP（所在地：徳島市方上町及び渋野町 とくしま植物園内）]

[ドッグランまで]

利用登録について（初めてご利用の方）

- 車でお越しの方は都市緑化植物園駐車場（緑の相談所前）60台をご利用ください。- 駐車場から徒歩約20～30分（坂道あり）- 体の不自由な方は林間体験ゾーン駐車場（ドッグランまで徒歩1分）をご利用いただけます。- ご利用される方は緑の相談所までお越しください。（ご利用にあたり、「障害者手帳」、又は「パーキングパーミット利用証」の提示が必要になりますのでご注意ください）

登録は随時受付しています。登録料はかかりません。

当面の間、手続きは新規登録のみとなります。令和9年7月1日から更新の手続きが可能となります。

登録手続きの方法

窓口もしくは郵送で登録手続きができます。

窓口

[受付場所]

徳島県徳島市渋野町辻西59番地1 公益財団法人徳島市公園緑地管理公社

徳島県徳島市幸町2丁目5番地（徳島市役所4階）公園緑地課

注記：愛犬はお連れできませんのでご注意ください。

[受付時間]

平日の午前8時30分から午後5時まで

[休日]

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

郵送

[郵送先]

〒771-4267

徳島県徳島市渋野町辻西59番地1 公益財団法人徳島市公園緑地管理公社

注記：登録時に必要な書類を同封して送ってください。

登録時に必要な書類

登録時に次の1から5の書類が必要となります。提出された書類は返却できませんのでご注意ください。

注記：愛犬の顔と全身の写真はカラーでL版程度のものをご用意ください。（カラー印刷可）

1. 愛犬の顔が分かる写真

2. 愛犬の全身が分かる写真

3. 次の(a)・(b)いずれかの写真またはコピー

(a)登録番号が分かる鑑札

(b)環境大臣指定登録機関が交付したマイクロチップの登録証明書

4. 番号が分かる狂犬病予防注射済票の写真またはコピー（接種後1年以内のもの）

5. ドッグラン利用申込書（誓約書に署名が必要）

その他- 愛犬1頭につき1登録です。- 18歳未満の人が登録する場合は親権者または保護者の同意が必要です。

利用の決まり

利用資格

利用できる人

- 愛犬を見守れる人- 愛犬を制御できる人- 愛犬の健康状態や精神状態に気配りができる人- 16歳以上の人で利用登録（更新）済みの愛犬を連れた人 （16歳未満の人は、保護者の同伴があれば利用できますが、乳幼児は入場をご遠慮ください。）

利用できない人

- 愛犬を見守れない人- 愛犬を制御できない人- 利用のきまりや注意が守れない人- 他の犬や他の人に危害を加える人- 利用登録済みの愛犬を連れていない人

利用できる犬

- 利用登録（更新）済みの愛犬 （区分に関わらずフェンスを飛び越える可能性がある場合は、飼い主の判断により利用を中止してください。）- 飼い主が行動を制御できる愛犬- 行動を制御することが可能な状態の愛犬

利用できない犬

- 利用登録（更新）をしていない愛犬- 他の犬や他の利用者に対して攻撃的である、威嚇するなど恐怖感を与える愛犬- あまりにも怖がり過ぎる愛犬- 飼い主が行動を制御できない愛犬- むやみに吠える、噛み癖がある、興奮している愛犬- 発情期間中の愛犬- 伝染性の皮膚疾患にかかっている愛犬- ノミ、ダニなどの外部寄生虫が寄生している愛犬- 回虫、条虫などの内部寄生虫が寄生している愛犬

注意事項及び禁止事項

- ドッグランの利用時間は日の出から日没までとします。なお、ドッグラン内の整備作業時など利用できない時間帯は徳島市ホームページなどでお知らせします。- ドッグラン内外で起きた事故、紛争、病気感染、ケガなどのトラブルは自己責任とし、当事者同士及び自身とその家族で解決をしてください。管理者は一切責任を負いません。- 飼い主及び飼い犬と他の利用者の紛争については当事者同士で解決をしてください。- 利用の際は、必ずドッグラン利用登録証をお持ちください。（提示を求める場合があります。）- 登録証を紛失した場合、再発行の手続きが完了するまで利用できません。- ノーリードで利用できるエリアは、フェンスに囲まれた犬用エリアの範囲内です。エリア外は必ずリードを付けてください。- エリア内への入場は、混雑や事故をさけるため利用者1名につき1頭までとします。また、エリアに入る前に中の状況を確認し、エリア内に20頭以上いると判断した場合は利用をお控えください。- フリーエリアは他の犬がいるときは入らないでください。- 愛犬を守るため、出入口の扉は2つを同時に開放することのないよう、先の人が扉を閉めるまではフリーエリアへは入らないでください。- フリーエリアから登録証に記載された大きさ区分のエリアに入ってください。- 園路において、飼い主はリードの長さを2m以内に保ち、愛犬を制御しながらドッグランまで移動してください。愛犬が来園者にケガをさせた場合は、飼い主の責任となるため、十分配慮してください。- 最初はリードをつけたまま入り、犬の興奮が和らいでからリードを外してください。- 当ドッグランには犬用トイレが設置されています。犬のおしっこは犬用トイレにお願いします。また、犬がおしっこなどをした場合は必ず水をかけて流してください。園路においても同様です。- 犬のうんちなどの排泄物は、トイレが詰まる原因となるため、絶対に公園のトイレに流さないで、飼い主の責任で持ち帰ってください。- エリア内での飲食や喫煙は禁止です。また、犬に対する餌やりも禁止ですが水やりは可能です。- 犬のおもちゃ（ボールやフリスビーなど）は他の利用者の迷惑にならないように使用してください。ただし、他の犬と取り合いなどのトラブルの危険を感じた場合は、一時使用をやめるなどの対応をしてください。また、使用したおもちゃは必ずお持ち帰りください。- 犬のブラッシング（毛づくろい）やシャンプー、水浴びは禁止です。- ベビーカーや犬用カートなど事故の原因となるようなものは持ち込み禁止です。- 犬を放したまま、飼い主がエリア外へ移動することは禁止です。- 犬以外のペットは利用禁止です。また、犬を連れていない方は利用禁止です。- 車でお越しの際は、必ず駐車場を利用してください。路上駐車は絶対にしないでください。- 営利を目的とした活動や営業活動、集団で独占しての利用は禁止です。また、他の犬や飼い主の迷惑になる行為は禁止です。- 他の利用者の迷惑となる行為等があった場合は、利用の中止や退場をしていただく場合があります。- 利用のきまりを守って頂けない利用者については、利用登録を取り消し、再登録を受け付けない場合があります。- ルールを守って頂けず、苦情等が多くなり、改善の見込みがないと判断される場合には、やむを得ずドッグランを一時閉鎖することがあります。- その他、ドッグラン利用に関して、利用者は管理者の指示に従ってください。

徳島市ホームページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisetsu/park/oshirase/d.html

（公財）徳島市公園緑地管理公社

https://www.tpg-kosha.org(https://www.tpg-kosha.org/)

お問い合わせ

ドッグランの管理・運営は、指定管理者である公益財団法人徳島市公園緑地管理公社が行っています。

〒771-4267 徳島県徳島市渋野町辻西59番地1

電話番号:088-669-1120

ファクス:088-669-1121