「Mastercam」連携の新製品「3D Drill-iCAD SX Hole Link」提供開始

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」と3次元CAD「iCAD SX（開発：iCAD株式会社）」を連携し、穴加工工程の自動化を実現する新製品「3D Drill-iCAD SX Hole Link」を開発、提供を開始しましたので、お知らせいたします。

本製品は、「iCAD SX」で設計された穴径・深さ・公差などの穴属性情報を「Mastercam」側で自動認識、穴加工工程を自動生成します。当社製の穴加工専用アドオンシステム「3D Drill Express」に追加し、CAMオペレーターの経験や手作業に依存していた工程設計時間を大幅短縮します。

開発の背景

製造業では人手不足や多品種少量生産の進展に伴い、設計から加工までのリードタイム短縮と加工品質の安定化が求められています。

設計現場では「iCAD SX」をはじめとする3D CADで詳細な設計情報が蓄積される一方、加工工程ではそれらの情報が十分に活用されていません。図面の目視確認や色分けによる工程判断など、CAMオペレーターの経験と手作業に依存する作業がボトルネックとなっていました。

当社はこの課題に対し、「Mastercam」のカスタマイズ開発で培ったノウハウを活かし、「iCAD SX」の設計情報をCAM工程へ直接つなぐ製品を開発しました。

3D Drill-iCAD SX Hole Linkの特長

1．iCAD SXの穴属性情報を自動認識

「iCAD SX」から出力された穴属性情報（CSV）を読み込み、「Mastercam」で動作する当社製品の「3D Drill Express」上で穴位置・属性を自動的に認識します。

2．穴加工工程の自動生成

読み込んだ穴属性情報をもとに、ドリル・タップ・リーマなどの加工工程を自動で割り当てます。

3．作業時間削減と加工品質の安定化

CAMオペレーターごとの作業時間の差をなくし、CAM作業時間の大幅短縮と加工品質の均一化を実現します。

期待される導入効果

提供形態

- CAM作業時間の削減- 工程設計の属人化解消- 設計意図の正確な加工への反映- 多品種・短納期案件への対応力向上

本製品は、当社が提供する「3D Drill Express」向けオプション機能として提供いたします。詳細な仕様・価格については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

今後の展開

当社は、Mastercamの正規輸入代理店として35年以上にわたり培ってきたノウハウを活かし、加工現場の課題解決に資する自社製品の開発・拡充を進めてまいります。

3D Drill Expressについて

3D Drill Expressは、Mastercam上で穴加工に関わる情報整理と工程作成を支援する当社製の支援ツールです。3Dモデルから穴の位置や径・深さを解析し、加工対象の抽出・分類・確認を行い、ドリル／タップ／リーマ等の穴加工工程の作成を効率化します。これにより、穴加工工程の標準化と作業時間削減に貢献します。

3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」について

3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」は、1984年に米国の現・CNC Software,LLCによって開発され、柔軟なCAD機能と幅広い加工に対応する強力なCAM機能を備え、全世界で300,000インストール以上の導入実績を持つ世界シェアNo.1の3D-CAD/CAMシステムです（米調査会社CIMdata社調べ）。日本国内では当社が正規輸入代理店としてサポートしています。

製品サイト：https://www.mastercam.co.jp/

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を

提供するGPS事業

コーポレートサイト：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック エンジニアリングソリューション事業部

Email：es-contact@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。