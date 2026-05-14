3 長谷川 暢選手 契約合意(継続)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#3 長谷川 暢選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

なお、契約期間は2028-29シーズンまでの3年契約となります。

#3 長谷川 暢 -Noboru Hasegawa-

ポジション

PG

身長/体重

175cm/75kg

生年月日

1996年12月21日

出身地

埼玉県

出身校

早稲田大学

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/399_1_405a06e82eb79b230e251258c0bfe4a9.jpg?v=202605140851 ]

長谷川 暢選手 コメント

2026-27シーズンも共に戦うことになりました、長谷川 暢です！

日頃から支えてくださるファン・ブースターの皆さま、そしてスポンサーの皆さまに心から感謝しています。今シーズンは本当に多くの人に支えられて60試合怪我なく出場することができました。次のシーズンでは、さらに成長した姿を見せられるよう努力を続けていきます。このチームで勝利すること、そして皆さんと共に最高の景色が見られるように3年間全力で戦いますので、共に成長していきましょう。

皆さんCSの準備はできていますか？GO GO ROBOTS!!

落 慶久GM コメント

この度、長谷川 暢選手と26-27シーズンより3年間(プレーヤーオプション付)の契約締結に至りました。

2025-26シーズンは、前シーズンに負ったアキレス腱断裂の大怪我から復帰。プレーヤーとして、コートで常に全力を尽くし、縦横無尽に走り、チームを牽引するパフォーマンスは言うまでもなく、人間性、リーダーシップも一回りも二回りも大きく成長して、チームを導いてくれました。

2026-27シーズン以降も彼の強い「リーダーシップ」「競争心」「覚悟」は、強豪ひしめくB.PREMIERの舞台でも茨城ロボッツを力強く牽引してくれると考えています。

「茨城ロボッツを常に勝てるチームにしたい」、そう彼は常々語っています。

大怪我を経験し、そこからカムバックを果たした長谷川選手。茨城ロボッツでの3シーズン目を迎え、キャリアの絶頂期へと向かう彼の強い「想い」と「覚悟」に裏打ちされた熱いプレーに、ぜひご期待ください。