シーブリーズ × モスキーヒ “着る虫対策”と“夏の快適性”で、子どもたちの外遊び環境をサポート ―

株式会社ディックコーポレーション

株式会社ディックコーポレーション（本社：新潟県柏崎市、代表取締役：土田敏雅）は、株式会社ファイントゥデイ（本社：東京都港区港南二丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー 18階）のボディケアブランド、「シーブリーズ」のライセンス商品として、その「爽やかさ」に、自社機能である「虫よけ加工のモスキーヒ」をアドオンした、機能性アイテムを発売いたしました。

本商品は、暑さ対策としても長年親しまれてきたシーブリーズプランドの「清涼感」と、モスキーヒの「虫を寄せにくい加工技術」を組み合わせた、夏の屋外活動に適した内容で、大判タオルやハット、パーカーといったラインナップです。

公園遊びや通園、アウトドアシーンにおいて、子どもたちや子育てママがより快適に過ごせることを目的に企画されました。

近年、猛暑の長期化や外遊び機会の減少、さらに虫に関する不安など、子どもを取り巻く夏の環境は大きく変化しています。当社ではこうした社会課題に対し、「虫対策」という視点から新しい選択肢を提供することを目指しています。

シーブリーズとは

1902年にアメリカで誕生した「シーブリーズ」は、アセをかくほど何かに夢中になることを応援するボディケアブランドとして、そのアセに「まるでシャワーを浴びたかのような爽快感」をお届けすることをお約束しています。全身までケアできるよう、「デオ&ウォーター」「フェイス&ボディシート」「ボディシャンプー」「ヘアケア」「全身薬用ローション」など、幅広いラインアップを展開しています。

商品ラインナップ

大判タオル 2色１サイズ 税込\3,190シーブリーズ×モスキーヒ 冷感大判タオル

接触冷感と吸水冷感のダブルの冷たさ+UVケアで暑い日差しから体をまもります。

全面に「mothkeehi」の虫よけ加工を施していて、これ1枚で夏の不快からストレス軽減できるアイテムとなっています。

シーブリーズらしい涼しげで爽やかなカラー(グリーン/グレー)展開。楽天・アマゾンにて発売。

楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/uki-uki/vasb-01/)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/MOTHKEEHI-%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%AD%E3%82%84%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%81-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-VASB-01/dp/B0GS9GJXVJ/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.3b3l4ThvU6p-7acey0UT4BTD99qHBkyPK8XE9heBwoU.eVIsWUhOqpug5J96LfSbuwypKQWyxeDYnEumRcLBrE0&dib_tag=se&keywords=vasb-01&m=A2VTNNRSIUA0TL&qid=1776743149&s=merchant-items&sr=1-2&th=1)

キッズハット 3色3サイズ 税込3,190シーブリーズ×モスキーヒ キッズサンハット

収納可能な日よけタレとUVケアで、子どもたちの夏の外遊びをより安全に。

汗のにおいが好きな蚊は子どもたちの顔回りに近づきやすいので、「mothkeehi」の肌にやさしい虫よけ成分で安全にサポート。

カラーはピンク、グリーン、ネイビーの3色展開、サイズはS～Lの3サイズ展開。

楽天・アマゾンにて発売。

楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/uki-uki/vasb-02/?s-id=pc_shop_recommend&rtg=92462fefca2fa71a98ae7bcb97cfa465)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/MOTHKEEHI-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2-%E6%9A%91%E3%81%95%E5%AF%BE%E7%AD%96-%E6%95%B0%E5%AD%97%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/dp/B0GTPS55HZ/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nY87Z0_IHX5n5P9ueC9Vmw.I4Rtc8nqM2aS8mpBDxoqQsRaPz12nplxvOcZGj1VTNQ&dib_tag=se&keywords=%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA+%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88&m=A2VTNNRSIUA0TL&qid=1776743837&s=merchant-items&sr=1-1)

キッズパーカー 2色2サイズ 税込\4,378シーブリーズ×モスキーヒ キッズメッシュパーカー

「着て虫対策をする」をモットーに企画された商品。虫よけスプレーが苦手な小さな子どもや、ママの目から離れる通園用など、やさしい虫よけ成分加工で安心して着用いただけます。

オールメッシュで快適、そして爽やかに。

カラーはペールオレンジ、ペールブルーの2色展開、サイズはM,Lの２サイズ展開。

楽天・アマゾンにて発売。

楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/uki-uki/vasb-03/?s-id=pc_shop_recommend&rtg=92462fefca2fa71a98ae7bcb97cfa465)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/MOTHKEEHI-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2-%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8/dp/B0GRZMJ2V5/ref=pd_rhf_se_s_pd_sbs_rvi_d_sccl_1_1/357-4697747-3522514?pd_rd_w=3LMe0&content-id=amzn1.sym.40b6f6bc-3d2b-4fce-9b50-1c62529d2e48&pf_rd_p=40b6f6bc-3d2b-4fce-9b50-1c62529d2e48&pf_rd_r=RV7W979EXB12007YH2YQ&pd_rd_wg=fqDGM&pd_rd_r=efc65383-042a-4728-8e69-886eaf3a5fee&pd_rd_i=B0GV3SYPCD&th=1&psc=1)

ウィメンズパーカー 2色１サイズ 税込\5,390シーブリーズ×モスキーヒ ウィメンズメッシュパーカー

子どもとキャンプやレジャー、公園など長い時間外で過ごすことが多いママに向けた「着るタイプ」の虫よけ加工の羽織りもの。

ルーズなシルエットでバサッと着やすく、オールメッシュで快適なサマーパーカーです。親子でお揃いでお出かけもおすすめ。

カラーはペールオレンジ、ペールブルーの2色展開、サイズはFREEサイズ。

楽天・アマゾンにて発売。

楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/uki-uki/vasb-04/?s-id=pc_shop_recommend&rtg=92462fefca2fa71a98ae7bcb97cfa465)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/MOTHKEEHI-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2/dp/B0GTYZ7T8B/ref=pd_sbs_d_sccl_2_6/357-4697747-3522514?pd_rd_w=tBPdQ&content-id=amzn1.sym.d9975236-2c6f-40f8-8a79-8a86a96a4ad2&pf_rd_p=d9975236-2c6f-40f8-8a79-8a86a96a4ad2&pf_rd_r=5WHGQ4QHHGNQ3HWPFQBZ&pd_rd_wg=xZWLI&pd_rd_r=878dc7d9-59b8-4d23-9038-7465c4f4fb5d&pd_rd_i=B0GW8FZLHL&th=1&psc=1)

モスキーヒとは

「モスキーヒ」 (mothkeehi) は、虫が嫌がる繊維用のマイクロカプセル型忌避剤として

(株)ディックコーポレーションと国内化学メーカーが共同開発しました。

誕生から25年、通園通学からアウトドアシーンまで多くのユーザー様にご利用いただいています。

本品に使用されている虫よけ成分は、殺虫剤を使用しないヒノキ由来成分であり国内の(※)厳格な管理下のもと製造しております。

※商品自体の製造は中国国内で行なっております

体や環境に優しい成分として、とくに近年は「子どもたちにのびのび外で過ごしてほしい」と願う子育てママからの支持も増えています。

私たちが提供するのは、日常における "安心" そのもの。子どもたちが安心して外で過ごせる環境づくりに貢献することを目指し、機能性と日常性を両立した製品を提案してまいります。

機能ブランドサイト

https://mothkeehi.com/

Instagram

mothkeehi(https://www.instagram.com/mothkeehi/)

企業情報

会社名：株式会社ディックコーポレーション

所在地：新潟県柏崎市田塚2₋5₋18

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ディックコーポレーション

担当：橋口

TEL：080‐6608-3874

MAIL：info-mothkeehi@dic-corp.co.jp