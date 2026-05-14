【期間限定】大阪府守口市の「京阪百貨店 守口店」に、CLASKAのPOP UP STOREがオープン

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、大阪府守口市の「京阪百貨店 守口店」にて、2026年5月21日（木）～6月3日（水）の会期で期間限定のイベントを開催します。

グラスや日傘、オリジナルアパレルブランド「D（ディー）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=2700825)」「HAU（ハウ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=2008395&page=1#itemtitle)」「āta（アタ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=3058815)」の夏服など、これからの季節に活躍する商品を幅広く取り揃えています。

また、限定カラーのバックパックや、人気のオリジナルキャラクター「MAMBO（マンボ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331888&sort=n)」、「B.B.（ビー・ビー）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331888&sort=n)」 の新作などもご用意しています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

「CLASKA Gallery & Shop "DO"」について

オリジナルアパレル＆雑貨、そして伝統の手仕事でつくられる工芸品からデザイナーによる新しいプロダクトまで、独自の視点で今の日本の暮らしに映えるアイテムをセレクトするライフスタイルショップです。

＜開催概要＞

CLASKA POP UP SHOP ＠京阪百貨店 守口店



［会期］

2026年5月21日（木）～6月3日（水） 営業時間：10:00～19:30



［会場］

京阪百貨店 守口店 1階 ウエルカムステージ 住所： 大阪府守口市河原町8-3



［会期中の問い合わせ］

TEL：03-3719-8124