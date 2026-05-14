【横浜高島屋】6月2日は地元横浜の「開港記念日」！記念日を盛り上げる〈YOKOHAMA Blooming Weeks〉 を開催！『ハマフェスY167』企画の「ハマフェスカレー」 にも初参戦！

株式会社高島屋

■5月20日（水）～６月2日（火）

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/bloomingyokohama

横浜高島屋では、5月20日（水）から６月2日（火）まで、「開港記念日」 を盛り上げる〈YOKOHAMA Blooming Weeks〉を開催します。

6月2日（火）は横浜市の 「開港記念日」。1859年に横浜港が国際貿易港として開港したことを記念して制定された、『横浜のお誕生日』とも言える記念日です。そんな大切な一日を地域のみなさまとお祝いするための様々なイベントを開催します。

みんなで楽しもう！参加型イベント盛りだくさん！

【みんなでつくる花咲く地球】

■5月20日（水）～31日（日）

■1階 正面特設会場

期間中、「シードペーパー(R)」で、『花咲く地球』の貼り絵アートを作りましょう。

完成した貼り絵アートは、5月31日（日）までご覧いただけます。

※ご参加は先着順とさせていただきます。

※貼り絵アートが完成次第終了いたします。

＜シードペーパー(R)とは＞

企業が排出する古紙を原料にさまざまな花やハーブの種をすきこんだ、環境にやさしい100％再生紙です。春・夏にひと晩水につけて土に埋めると、数日で発芽し、やがてお花を咲かせます。

シードペーパーは1枚1枚手すきで、自然乾燥でつくられています。

【シードペーパー(R)プレゼント】

■6月2日（火）午前10時から

■1階 正面特設会場

先着500名様に「シードペーパー(R)」を配布させていただきます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

【Blooming RING Action in 横浜タカシマヤ】

■5月30日（土）・31日（日）

■1階 正面特設会場

「Blooming RING Action」は、GREEN×EXPO協会がGREEN×EXPO 2027の開催を盛り上げる取り組みとして実施している参加型アクションプログラムです。

「Blooming RING Action」に参加して、GREEN×EXPO 2027を一緒に盛り上げていきましょう。1階正面玄関にて、各日先着300名様に

「Blooming RING」を配布させていただきます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

【ヨコハマVoice Street in横浜タカシマヤ「GO!GRITS!GO!」公開生放送】

■5月30日（土）午後2時～3時

■1階 正面特設会場

※どなたでもご自由にご覧いただけます。

マリンFMの番組「ヨコハマVoice Street」による公開生放送イベントを開催します。人気コーナー「GO!GRITS!GO!」が登場し、会場から臨場感あふれる放送をお届けします。当日は横浜を拠点に活躍するアイスホッケーチーム「横浜GRITS」の選手も来場予定。ここでしか聞けないトークや、

チームの魅力を間近で感じられる貴重な機会です。ラジオの生放送ならではの空気感と、選手とのリアルな交流をぜひお楽しみください。

※都合により当日の選手の来場予定やイベントの内容は変更となる場合がございます。

【YOKOHAMA Youth Dance Stage】

■5月31日（日）午後0時30分、午後1時30分

■屋上特設ステージ（ビアガーデン マイアミ内）

※各回は所要時間は30分程度を予定しています。

※［ビアガーデン マイアミ］をご利用のお客様のみご観覧いただけます。ご利用にあたっては 事前のご予約をおすすめいたします。

子どもたちの“今”が輝く特別なステージ。小・中学生や高校生のダンサーが

日々の成果を披露し、仲間と磨いてきたダンスを全力でお届けします。

＜出演予定＞ 逗子Dance Studio B-SWAG／スタジオアイランド／DJ SHUN／MC ASOKA

『ハマフェスY167』 を盛り上げるハマフェスカレー！

横浜開港150周年の翌年の2010年（Y151）に始まった『ハマフェスY167』。今年も5月30日（土）・31日（日）に開催します。『ハマフェスY167』 開催を記念して、ハマフェスグルメ大使はっしーさんがpresentsするハマフェスカレーを横浜高島屋でも提供します。

※ハマフェスカレーとは、、、カレー味であること、横浜食材を何か使っていることが条件となります。

ハマフェスグルメ大使 はっしー(橋本陽)さん

■5月27日（水）～6月7日（日）

～同時開催～ 〈ヨコタカ カレーフェスティバル〉

■地下1階 Foodies' Port1・2、6階 喫茶、8階 レストラン街ローズダイニング

■屋上 ビアガーデン

【ハマフェスカレー】

［梅や］カレー香る横浜ズッキーニ串 218円

特別に入手した横浜産ズッキーニを大きめにカットし、柔らかい国産鶏もも肉と共に香ばしく焼き上げました。独自調合のハーブとカレースパイスがふわっと香る、食べごたえ抜群の一本。冷めてもおいしく楽しめます。

【ハマフェスカレー】

［皇朝］横浜産たまねぎ入り 牛バラカレーご飯（1折） 1,188円

八角、クミン、シナモン、クローブなどの香辛料を使用し、中華風のスパイシーなカレーに仕上がっております。具材にはシャキシャキ感と瑞々しさの横浜産玉ねぎ、柔らかい牛バラ肉などを

使用しています。

【ハマフェスカレー】

［パティスリーストラスブール］生どーなつ

（キーマカレー）（1個） 454円

ストラスブールで人気の生どーなつに、大阪のインド料理店「ナビン」のキーマカレーを贅沢にたっぷり使用。仕上げに、横浜産長ネギのピクルスをトッピングした、旨みと爽やかさが広がる一品です。

【ハマフェスカレー】

［ジュウニブンベーカリー］横浜カレーパン 400円

クリーム煮した横浜産のほうれん草をカレーと合わせました。

【ハマフェスカレー】

［資生堂パーラー］横浜産完熟トマトのカレーライス（1人前） 2,090円

完熟トマトの旨味が伝統のカレーソースに溶け込んだオリジナルソースの

味わいを色鮮やかな温野菜とともにお楽しみください。

【ハマフェスカレー】

［ビアガーデン マイアミ］マイアミ特選

横浜育ちのベジタブル欧風カレー

横浜育ちの美味しい野菜（玉ねぎ・かぶ・キャベツ）とスパイシーなカレーを組み合わせました。野菜の美味しい甘みと相性抜群のカレーです。

※ビアガーデンの食べ放題・飲み放題コース、全てのコースでお召し上がりいただけます。

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。

※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111