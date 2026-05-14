WWFとセイコーエプソン、世界の森林保全と回復に向け「インターナショナル・コーポレート・パートナーシップ」契約を更新

WWFジャパン

WWFとセイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）は、世界の森林の保全と回復に向けた「インターナショナル・コーポレート・パートナーシップ」の第2フェーズを開始しました。本契約から始まる新たな3年間では、これまでの取り組みや成果を基盤として、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復へと転換するという国際的な目標である「ネイチャーポジティブ（注1）」の実現に向けた協働を強化する予定です。

本パートナーシップは、2023年3月から電機精密業界における日本企業初のWWFとの取り組みとして第1フェーズがスタートしました。エプソンは東南アジアや南米を中心とした世界各地の森林保全活動に対して、WWFに3年間で2億4千万円の寄付を実施。また、自社サプライチェーンにおける自然資源の持続可能性向上に着手し、アジア企業で初めて、WWFの森林保全のための企業プラットフォーム、フォレスト・フォワード（注2）に参加しました。これらは、複数地域で森林減少率の抑制や、野生動物の生息地である森林保全などにつながっています。

これまで継続してきている長期的な取り組みを基盤に、エプソンは本契約から始まる第2フェーズにおいても、WWFとの協働やフォレスト・フォワードへの参加を継続し、森林保全と生物多様性の回復に向けた取り組みをさらに推進していきます。

■ 第2フェーズにおける主な取り組み

1. 森林保全活動への支援

第2フェーズでは、森林減少の影響が特に深刻であり、かつエプソンとつながりの深いインドネシア、タイ、ブラジルの3ヵ国において、現地でWWFが実施する活動支援に注力します。エプソンとWWFは、生物多様性の保全や気候変動対策の観点で重要な役割を担う自然の森林の減少を防ぎ、森林・生物多様性の保全と回復を目的とした取り組みを加速させていきます。

寄付金額は、第1フェーズと同額の2億4千万円（3年間）を予定しています。

左：森林減少によって絶滅の危機に瀕するアジアゾウ。タイでは地域の行政やコミュニティーと連携した持続可能な農業モデルの構築などを通じて、人と自然の共存に取り組んでいます。 (C)Gordon Congdon

右：インドネシアの森の中に生息する野生生物を調査するためのカメラトラップ設置作業。 (C)WWF Indonesia

2. 事業が与える環境インパクトを最小化

企業のサステナビリティの取り組みの中で、サプライチェーンによる環境負荷を可能な限り低減することは、ますます重要になっています。プリンターをはじめ、紙を使用する機器の製造・販売事業をグローバルに展開するエプソンにとって、森林資源の責任ある利用は長期的な持続可能な社会の実現に不可欠です。エプソンは、WWFと共に森林減少の抑制や適切な森林管理に貢献するため、第2フェーズでは国際的な指針であるアカウンタビリティ・フレームワーク（注3）に沿ってサプライチェーンにおける「森林減少ゼロ」を目指し、トレーサビリティの向上やサプライヤーとのエンゲージメントなどに取り組む計画です。

■ 代表者コメント

WWFジャパン 事務局長 東梅貞義

エプソンとの第1フェーズでの歩みは、民間企業が世界の森林保全にいかに深く寄与できるかを示す好例となりました。特にアジア企業として初となったフォレスト・フォワードへの参加は、グローバル企業としてのリーダーシップを示すものでした。第2フェーズでは、森林生態系の保全が、環境・社会・経済にもたらす多角的なインパクトをより意識しつつ、地球の再生に向けパートナーシップの価値を共創できると確信しています。

セイコーエプソン株式会社 代表取締役社長 吉田潤吉

WWFとのパートナーシップを第2フェーズへと進められることを、大変喜ばしく感じています。これまでの取り組みを通じ、森林保全が生物多様性や気候変動への対応に果たす役割が非常に大きいことを、あらためて認識しました。今後ますます厳しくなる森林を取り巻く状況の改善に、当社としても少しでもお役に立つことができれば大変光栄です。引き続き、自然と人が持続的に共生できる未来に向け、WWFと連携した取り組みを着実に進めていきます。

（注1）ネイチャーポジティブ

2030年までに生物多様性の損失に歯止めをかけ、減少から回復へと転換させる国際的目標。2022年の国連生物多様性条約の第15回締約国会議では「昆明・モントリオール生物多様性枠組（KMGBF）」が採択され、「2030年までに自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急行動」すなわち「ネイチャーポジティブ」を実現するという国際目標が掲げられています。

（注2）フォレスト・フォワード

フォレスト・フォワードは、自然・気候・人々のために、企業のサステナビリティに関する取り組みを後押しするWWFの中核的なプログラムです。WWFのグローバルおよび各国の専門家が企業と連携し、森林の力を引き出し、高い目標の実現へ導きます。https://forestsforward.panda.org/

（注3）アカウンタビリティ・フレームワーク

特に農林業のサプライチェーンにおいて、責任ある生産と取引を目指す取り組みの策定、実施、およびモニタリングに向けた包括的なロードマップを企業に提供する世界的なイニシアチブ。企業がサプライチェーンから森林破壊、生態系の転換、および人権侵害を排除できるよう支援することを目的とした、共通の原則、定義、およびガイドラインのセットをさします。

【WWFについて】

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年にスイスで設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、サステナブルな社会の実現を推し進めています。特に、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止のための脱炭素社会の実現に向けた活動を行なっています。https://www.wwf.or.jp/

【セイコーエプソンについて】

セイコーエプソンは、国内21社、海外68社のグループ企業とともに「省・小・精」の技術を軸に、世界で事業を展開する精密機器メーカーです。エプソングループのパーパス「『省・小・精』から生み出す価値で、人と地球を豊かに彩る」を起点に、地球環境問題をはじめとする社会課題の解決に貢献するとともに、2050年までには「カーボンマイナス」「地下資源（原油、金属などの枯渇性資源）消費ゼロ」を掲げています。https://corporate.epson/ja/