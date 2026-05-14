【全国の保育士等対象】令和8年度 保育士等キャリアアップ研修の申込受付を開始｜eラーニング型で全国どこからでも受講可能

社会福祉法人絆友会

絆友会は、令和8年度「全国（東京都以外）保育士等キャリアアップ研修」について、eラーニング型研修の申込受付を開始いたしました。

本研修は、動画視聴12時間とZoomライブ研修3時間を組み合わせた、合計15時間のeラーニング型研修です。全国どこからでも受講でき、勤務やシフトの都合に合わせて学習を進めやすい形式となっています。

対象分野は、乳児保育、幼児教育、障害児保育、保護者支援・子育て支援、マネジメントなど、保育現場で求められる専門性に関わる内容です。受講料は9,800円（税込）、テキスト代は無料です。

昨年度ご受講いただいた方は、以前のアカウントを継続して利用できます。新たな登録をせず、そのままログイン後にお申込みいただけます。

全国どこからでも受講できるeラーニング型研修

令和8年度の全国向け保育士等キャリアアップ研修では、オンデマンド動画による学習とZoomライブ研修を組み合わせたeラーニング型研修を実施します。

動画視聴期間内であれば、受講者の都合に合わせて好きな時間に学習を進めることができます。また、スマートフォンやパソコンから受講でき、動画は繰り返し視聴可能です。

集合研修への参加が難しい方や、勤務・シフトと両立しながら研修を受講したい方にも利用しやすい研修形式です。

動画12時間＋Zoomライブ3時間で、実践につながる学びを提供

本研修は、動画視聴12時間とZoomライブ研修3時間で構成されています。

オンデマンド動画では、各分野の基礎的な知識や考え方を学び、Zoomライブ研修では、講師による解説や演習を通じて理解を深めます。

知識の習得だけでなく、日々の保育実践に活かせる内容を重視しています。

eラーニング型研修の特徴

現在募集中の研修

- 動画視聴12時間＋Zoomライブ研修3時間- 合計15時間の研修構成- 動画視聴期間内は好きな時間に受講可能- スマートフォン・パソコンから受講可能- 動画は繰り返し視聴可能- 全国どこからでも受講可能- 受講料9,800円（税込）※テキスト代無料

現在、以下の分野・日程について申込を受け付けています。

乳児保育

Zoomライブ研修：9月4日（金）8:30～11:50

動画視聴期間：5月1日（金）～8月28日（金）

幼児教育

Zoomライブ研修：9月18日（金）12:30～15:50

動画視聴期間：5月1日（金）～9月11日（金）

障害児保育

Zoomライブ研修：8月6日（木）8:30～11:50

動画視聴期間：5月1日（金）～7月30日（木）

Zoomライブ研修：9月3日（木）12:30～15:50

動画視聴期間：5月1日（金）～8月27日（木）

保護者支援・子育て支援

Zoomライブ研修：8月6日（木）12:30～15:50

動画視聴期間：5月1日（金）～7月30日（木）

Zoomライブ研修：9月3日（木）8:30～11:50

動画視聴期間：5月1日（金）～8月27日（木）

マネジメント

Zoomライブ研修：8月25日（火）12:30～15:50

動画視聴期間：5月1日（金）～8月18日（火）

受講料9,800円（税込）、テキスト代込み

受講料は9,800円（税込）です。

保育士等キャリアアップ研修を計画的に受講したい方、勤務先で対象分野の研修受講を進めたい方にとって、受講しやすい料金設定となっています。

昨年度受講者は、以前のアカウントをそのまま利用可能

昨年度ご受講いただいた方は、以前のアカウントを継続してご利用いただけます。

新たな登録をせず、そのままログイン後にお申込み可能です。

申込は専用ホームページから受付中

申込は、保育士等キャリアアップ研修専用ホームページにて受け付けています。

ご希望の分野・日程がある場合は、早めのお申込みをおすすめしています。

今後も研修日程は順次追加予定です。最新の日程・空き状況はホームページをご確認ください。

お申込み・詳細はこちら

https://career-up.hanyuukai.biz/

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会について

社会福祉法人絆友会は、保育施設の運営をはじめ、保育士等キャリアアップ研修、園内研修、防災研修など、保育・福祉・教育分野に関する研修事業を行っています。

保育現場の実情に即した研修を通じて、保育の質の向上と人材育成を支援しています。

お問い合わせ

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会

保育士等キャリアアップ研修 事務局

TEL：080-5188-5855

受付時間：平日9:00～16:00