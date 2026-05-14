Claude / Codex / Gemini 向けAIスキル3,800件超を日本語で検索可能に。オルセルが「Agent Skills by ALSEL」を公開

株式会社オルセル

EC×AIコンサルティング事業を展開する株式会社オルセル（本社:東京都、代表取締役:齋藤竹紘）は、2026年5月14日、AIエージェント向けスキルの日本語専門データベース「Agent Skills by ALSEL」（https://agent-skills.jp）を公開しました。Claude、Codex、Gemini CLI など主要AIエージェントで利用できるスキル3,862件を世界中から収集し、日本語で検索・比較・導入できる環境を整備しました。あわせて、楽天市場・Amazon の商品ページ最適化に特化した独自スキル3件を ALSEL が開発・公開し、日本のEC事業者がそのまま実務で使える状態で提供を開始しています。

世界中のAgent Skillsを日本語で検索・比較できる専門データベース『Agent Skills by ALSEL』

背景：日本のEC事業者がAIエージェントを使えていない

ChatGPT、Claude、Gemini など生成AIの普及にともない、2025年から「AIエージェント向けスキル」と呼ばれる、AIに特定の業務を実行させるための定義ファイル（SKILL.md形式）が世界中で急増しています。GitHub 上だけでも数千件のスキルが公開され、ECサイト運営、商品データ整備、SEO 最適化、マーケティング自動化など、あらゆる業務領域をカバーしつつあります。

しかし、これらのスキルはほぼすべてが英語で書かれており、海外のEC環境（Shopify、Amazon.com など）を前提に設計されています。日本の中小EC事業者にとっては、

- 楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp 固有の仕様に対応していない- 商品名の文字数制限（楽天127文字など）、キャッチコピーのルール、カテゴリ構造が反映されていない- そもそも英語のスキルを探して評価する人的リソースがない

という3つの壁があり、海外で広く使われているAIスキル資産が、日本の現場に流れ込んでこない状態が続いていました。

「Agent Skills by ALSEL」が解決すること

「Agent Skills by ALSEL」は、世界中で公開されているAIエージェント向けスキルを日本語化し、日本のEC事業者・実務者が直接検索・導入できるよう整備した専門データベースです。

日本語キーワードで用途に合うAgent Skillsを検索可能

主な特徴は以下の通りです。

◎ 収録件数は3,862件で、現時点で日本最大級の規模です。Anthropic Claude 向け、OpenAI Codex 向け、汎用エージェント向けなど、主要プロバイダーに対応するスキルを網羅しています。

◎ すべてのスキルに対して日本語の説明文を整備しています。原文の英語スキル定義に加え、日本のユーザーが用途を即座に判断できるよう、機能、利用シーン、トリガーキーワードを日本語で記述しています。

◎ AIエージェントから直接スキルを検索・呼び出せる API を提供しています。専用のヘルパースキル「find-skills」を Claude Code、Codex、Gemini CLI などに導入することで、たとえば「楽天SEO のスキルを探して」と自然言語で依頼するだけで、日本語で関連スキルが提案され、その場でインストールできます。

「find-skills」使用例

◎ ALSEL が日本のEC事業者向けに独自開発したスキル3件を同時公開しています。

楽天市場・Amazon.co.jpなど日本のEC実務に対応したALSEL独自スキル- 楽天SEOスキル：楽天市場の商品名127文字とキャッチコピー87文字のルールに基づき、商品名とキャッチコピーをSEO最適化- Amazon SEOスキル：Amazon.co.jp の COSMO、Rufus、A10 アルゴリズムに対応した商品ページ採点・最適化- 楽天RMS 一括操作CSV生成スキル：楽天RMS のコントロールカラム形式（Shift-JIS）のCSVを自動生成

これら3件はALSELが19年・5,000社超のEC支援で蓄積した実務ノウハウを反映したもので、世界中の類似スキルが対応できていなかった日本市場固有の運用課題に直接答えるものです。

ALSEL の事業背景

株式会社オルセル（ALSEL）は2007年創業のEC支援企業で、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Shopify、Shopee 等の出店支援を通じて、19年間で5,000社超のEC事業者の売上拡大に携わってきました。代表の齋藤竹紘は技術評論社より4冊の著書を出版しているほか、EC×AI 領域のメディア「うるチカラ」（https://uruchikara.jp）、EC事業者向け不動産サービス、Shopee・Amazon・Shopify を活用した越境ECソリューション事業など、EC×AI を軸とした複数事業を展開しています。

「Agent Skills by ALSEL」は、ALSEL が掲げる「日本の中小EC事業者を世界で戦える企業にする」という事業方針のもと、海外で進むAI活用の波を日本市場に届ける基盤として公開されました。

今後の展開

ALSELでは、今後さらに以下の領域での展開を予定しています。

■ サイト情報

- 収録スキルの継続拡充。「Agent Skills by ALSEL」は世界中で日々公開される新規スキルを継続的に収集・日本語化し、収録件数を増やし続けます。日本のEC事業者・実務者にとって、AIエージェント時代の標準インフラとなることを目指します。- 日本のEC事業者向け独自スキルの追加開発。楽天市場、Yahoo!ショッピング、MakeShop、ネクストエンジン、freee など、日本固有のサービスに対応するスキルを順次公開予定です。- 法人向け導入支援サービスの提供。「Agent Skills by ALSEL」のスキル群を自社業務に組み込むためのコンサルティング、BPO、トレーニングを ALSEL のEC×AIコンサルティング事業の一環として提供します。あわせて、EC事業者向けの実践プログラム「EC×AI業務導入プログラム」（https://alsel.co.jp/pages/alsel-ecai-lp）を通じて、AIエージェントとスキル群を実際の業務に落とし込むまでを伴走支援しています。- コミュニティ運営。EC事業者・実務者が自社で開発したスキルを共有・改善できるコミュニティを「うるチカラ」上で展開し、日本のEC×AIエコシステムの形成を加速します。

サイト名：Agent Skills by ALSEL

URL：https://agent-skills.jp

公開日：2026年5月14日

収録件数：3,862件（2026年5月14日時点）

利用料金：無料（ALSEL独自スキルも含む）

対応AIエージェント：Claude(Anthropic)、Codex(OpenAI)、Gemini CLI(Google)、OpenCode、その他汎用エージェント

■ お問い合わせ

こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://alsel.co.jp/pages/contact

株式会社オルセル 会社概要

所在地：東京都千代田区飯田橋2-11-10 山田ラインビルIII 9F

代表者：齋藤 竹紘

設立：2007年8月

事業内容：EC×AIコンサルティング・BPO事業

EC×AIメディア「うるチカラ」運営

EC事業者向け不動産事業（宅地建物取引業免許保有）

Shopee・Amazon・Shopify を活用した越境ECソリューション事業

URL：https://alsel.co.jp/

うるチカラ：https://uruchikara.jp/

※上記情報は本プレスリリース配信時の情報です。記載情報は予告なく変更となる場合がございます。