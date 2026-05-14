SFG株式会社、川崎市サッカー協会と撮影パートナーシップを締結

SFG株式会社





SFG株式会社（本社：東京都新宿区、代表：天野莉玖、以下SFG）は、川崎市サッカー協会と撮影パートナーシップを締結し、2026年3月26日から30日にかけて開催された「川崎ユースフェスティバル・SAKAE CUP」において、等々力第一・第二グラウンドで行われた全43試合の撮影を実施いたしました。

本取り組みでは、SFGが保有するAI自動撮影カメラ「Veo」を活用し、大会に参加したチーム・選手に対して映像データを提供するとともに、撮影した試合映像を弊社の動画視聴サイト「SFGプラットフォーム」にて限定公開しました。

また、映像公開に際しては、肖像権への配慮およびスカウティング対策として、各試合ごとに個別のパスワードを設定。関係者のみが閲覧できる環境を整えることで、選手・チームが安心して映像を活用できる体制を構築しました。

これにより、試合後の振り返りや分析に加え、当日会場で観戦できなかった保護者・関係者の方々にも試合を視聴いただける環境を整え、競技力向上と大会体験の拡張に寄与しました。



■ 川崎ユースフェスティバル・SAKAE CUPについて

本大会は、川崎市サッカー協会が主催するユース世代の大会であり、地域のサッカー振興および選手育成を目的として開催されています。

複数日にわたり多くの試合が行われる本大会は、選手にとって実戦経験を積む貴重な機会であると同時に、地域におけるスポーツ文化の発展にも寄与するイベントです。





■ 等々力第一・第二グラウンドで行われた全43試合をAIカメラ「Veo」で撮影、競技力向上につながる環境を提供

SFGは本大会において、AIカメラ「Veo」を用いて等々力第一・第二グラウンドで行われた全43試合を撮影しました。

撮影された映像は、各チーム・選手が試合の振り返りや分析に活用できる形で提供され、プレーの改善や戦術理解の向上に貢献します。

試合の中での判断や動きは一瞬で過ぎてしまうため、映像として可視化することで、感覚に頼らない客観的な振り返りが可能となります。選手・指導者が同じ映像を見ながら課題を共有することで、チーム全体の理解を深め、継続的な成長につなげることができます。



■ SFGプラットフォームで限定公開、保護者・関係者にも視聴機会を提供

等々力第一・第二グラウンドで行われ撮影した全43試合の映像は、弊社の動画視聴サイト「SFGプラットフォーム」にて限定公開しました。

これにより、当日会場で観戦することが難しかった保護者や関係者の方々にも、選手たちのプレーや大会の様子を届けることが可能となりました。

大会映像を限定公開することで、試合後の振り返りだけでなく、家族や関係者が選手の挑戦を見守る機会を広げ、チーム・選手・保護者をつなぐ新たな観戦体験の創出に寄与しました。





■ パスワード設定による限定公開で、選手・チームの安全性にも配慮

SFGプラットフォームでの公開にあたっては、肖像権への配慮やスカウティング対策の観点から、各試合ごとに個別のパスワードを設定しました。

関係者のみが閲覧できる環境を整えることで、選手・チームが安心して映像を活用できる運用体制を構築しました。

これにより、保護者や関係者の方々へ試合映像を届けながら、映像の公開範囲を適切に管理し、競技現場における安全性と利便性の両立を実現しました。



■ 映像を通じた大会価値の向上と地域活性化への貢献

本取り組みは、単なる試合記録にとどまらず、大会そのものの価値向上にも寄与しています。

映像データは、チーム内での分析や振り返りに活用できるだけでなく、選手の成長過程や大会の熱量を可視化するコンテンツとしても価値を持ちます。

また、地域で開催される大会の様子をオンライン上でも届けることで、現地に来られなかった人々も大会に関わることができ、地域スポーツへの関心を広げるきっかけとなります。

SFGは、映像を通じて大会の価値をより多くの人へ届けることで、地域サッカーの発展およびスポーツを起点とした地域活性化に貢献してまいります。



■ 今後の展望

SFG株式会社は今後も、スポーツ現場における映像活用を通じて、競技力向上と価値創出の両立を目指してまいります。

大会やチームに対する支援を「撮影」にとどめず、成長・発信・観戦体験へとつなげる仕組みとして展開し、地域スポーツの発展および次世代アスリートの育成に貢献していきます。

また、映像公開におけるセキュリティ面にも配慮しながら、選手・チームが安心して活用できる環境づくりを進めてまいります。



■川崎市サッカー協会について

特定非営利活動法人川崎市サッカー協会は、神奈川県川崎市を拠点に、地域におけるサッカーの普及・発展を目的として活動する団体です。

第1種、第2種、第3種、第4種、女子、シニア、フットサル、審判、技術など、各カテゴリー・分野ごとの委員会を設け、幅広い世代・競技環境におけるサッカー活動を支えています。

また、川崎カップ、市長杯、天皇杯をはじめとするJFA主催事業やJリーグ（川崎フロンターレホームゲーム）、その他関係団体主催事業の運営協力に取り組んでいます。

所在地：神奈川県川崎市中原区宮内4-18-6 グレイスコート幸101

TEL：044-733-7655

公式HP：https://kawasaki-fa.com/



■SFG株式会社について

東京都新宿区に本社を構え、【繋がる信頼、広がる未来】を企業理念とし関わる多くの人々から信頼され、共に未来を築くパートナーとして社会に貢献する存在を目指して2024年10月に設立した学生ベンチャー企業。

データとテクノロジーを活用し、サッカー界と教育の未来を切り拓く活動をしています。

本社: 東京都新宿区

代表者:代表取締役 天野莉玖

設立:2024年10月

事業内容:ITを活用したサッカーのデータ分析、指導者と選手イメージ共有やサッカーIQの向上など、

会社HP: https://sfg-sports.com/