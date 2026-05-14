ブックオフグループが運営するトレーディングカード専門店「Japan TCG Center」が錦糸町マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

錦糸町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野真博）3Fに、ブックオフグループが運営するトレーディングカード専門店「Japan TCG Center（ジャパンティーシージーセンター）」がオープンいたします。本店は、錦糸町エリア初出店となります。

■「Japan TCG Center（ジャパンティーシージーセンター）」とは

「Japan TCG Center」は、リユース事業を展開するブックオフグループが2021年に開設した、同社初のトレーディングカード専門店です。中古カードの買取・販売はもちろん、新作カードや店舗オリジナルパック、スリーブ・プレイマット・デッキケースなどの各種サプライ品まで、幅広い商品ラインアップを取り揃えています。

店内にはトレカ検索機や無料の対戦スペースを完備し、初心者から上級者まで気軽に楽しめる環境を提供。ブックオフは既存店舗でのトレカ売場拡大やデュエルスペースの設置を進めるとともに、新たな出店戦略として「Japan TCG Center」の展開を推進し、明るく入りやすく、さらに“遊べる”専門店づくりを進めています。

カードサプライも豊富な品揃え幅広い商品ラインアップ

■「Japan TCG Center 錦糸町マルイ店」の特長

１.無料デュエルスペースが充実

無料で利用できる36席のトレカ対戦スペースを備え、初心者向けから上級者向けまで、幅広いレベルのトレーディングカード大会を毎日開催します。

２.欲しいトレカがすぐ探せる！売りたいトレカの価格がわかる！

店内に設置された「トレカ検索機」を使えば、カードの種類やアイテム名から手軽に検索できます。検索結果は画像で表示されるため、欲しいカードをすぐにチェック可能。さらに、買取金額もその場で簡単に調べられ、買うときも売るときもスムーズにご利用いただけます。

３.新品も強い！

欲しいアイテムの予約ができるほか、新品カードも常設しており、いつでも安心してお買い求めいただけます。ポケモン、デュエル・マスターズ、さらにamiiboカードまで、幅広い新品アイテムを取りそろえた充実のラインアップでお迎えします。

４.サプライ品も豊富な品揃え

スリーブ、デッキケース、プレイマットなど、トレカに欠かせないサプライ品を幅広く取りそろえています。キャラクターサプライ品も充実しており、気に入ったアイテムは予約も可能。トレカゲームをより楽しむためのグッズを、豊富なラインアップからお選びいただけます。

■ショップ概要

ショップ名：Japan TCG Center 錦糸町マルイ店

展開場所：錦糸町マルイ 3F

営業時間：11:00～21:00

オープン日：2026年5月15日（金）

▼錦糸町マルイ

https://www.0101.co.jp/054/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/