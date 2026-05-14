コムチュア、農林水産省「食育実践優良法人2026」に初認定

コムチュア株式会社

コムチュア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：澤田 千尋、以下 コムチュア）は、農林水産省が新たに創設した「食育実践優良法人顕彰制度」において、「食育実践優良法人2026」に認定されましたので、お知らせいたします。

食育実践優良法人顕彰制度について

食育実践優良法人顕彰制度とは、企業が従業員に対して健康的な食事の提供や食生活の改善に資する取り組みを実施している法人を「食育実践優良法人」として認定し、企業内の活力向上および優良な取り組みの社会への横展開を目的とした制度です。

コムチュアグループの取り組み

コムチュアグループは、社員の自発的な健康活動を支援するとともに、組織的な健康施策を推進し、健康経営を実践しています。

その一環として、専任産業医による健康コラムの定期的な情報発信や、栄養管理に配慮した仕出し弁当の社内販売など、健康意識向上や日常の食生活改善を目的に、食育に関する取り組みを継続的に実施しています。さらに、味噌づくりなどの体験型イベントを通じて、食の背景を学ぶ機会を設け、社員同士のコミュニケーション促進にもつなげています。

今後も、コムチュアグループは、健康経営の取り組みと連動しながら、従業員一人ひとりが健全な食生活を実践できる環境づくりを進めてまいります。食を通じた健康づくりを継続的に推進することで、従業員の健康や働きがいの向上を図るとともに、組織全体の活力向上と持続的な企業価値の創出に取り組んでまいります。

味噌づくりイベントの様子■関連Webサイト

コムチュアグループにおける健康経営の取り組み(https://www.comture.com/company/kenkou-keiei.html)

健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3844/tdnet/2782062/00.pdf)

食育実践優良法人2026の公表について：農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kensyo/nintei2026.html)

＜本件に関するお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 人事部

E-mail : kenko_keiei@comture.com

＜本件に関する取材のお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 ＩＲ部

E-mail : press@comture.com

コーポレートサイト：https://www.comture.com

コムチュアグループ

設立：1985年1月18日

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F・15F

代表者：代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋

資本金：10億2,200万円

上場市場：東証プライム（証券コード3844）