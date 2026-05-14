アールスリーインスティテュート、2026年5月15日に琉球ゴールデンキングス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦 冠パートナー試合を開催

有限会社アールスリーインスティテュート

このたび、アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」SEMIFINALS GAME1として2026年5月15日（金）に開催される「琉球ゴールデンキングス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」戦（会場：沖縄サントリーアリーナ）において、冠パートナー※を務めることになりましたのでお知らせいたします。

当社は、琉球ゴールデンキングスのトップオフィシャルパートナーとして、琉球ゴールデンキングスを応援しています。

※「冠パートナー試合」とは、その試合のタイトルに企業名が冠され、さまざまな演出やイベントを通じて企業が試合を盛り上げる特別な試合のことです。

冠パートナー試合概要

りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 SEMIFINALS GAME1

■日程：2026年5月15日(金)

■試合開始：19:00（予定）※

■会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1-16-1 https://goldenkings.jp/access/ ）

※ 試合開始時間が変更になる場合がございます。琉球ゴールデンキングス公式WEBサイトから最新情報をご確認ください。

当日会場にて、限定デザイン・選手写真入りスマホ用壁紙を無料配布！

当日ご来場のお客様へ、選手写真入りの限定デザイン スマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。壁紙を設定して、一緒にキングスを応援しましょう！

アールスリーインスティテュートについて

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」【支援を受ける】- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ” となる「キミノマホロ」【活用する】- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」



これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/