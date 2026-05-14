二百年の伝統が育んだ丸玄米黒酢で、毎日のリカバリー習慣を。 疲労感を軽減する「ReFa RECOVERY KUROZU」 2026年7月新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2026年7月に「ReFa RECOVERY KUROZU（リファリカバリークロズ）」を発売することをお知らせいたします。

日本人の約6割は日常的に疲労を感じていると言われています。その原因の一つがエネルギー不足です。 ReFaは、体内でエネルギー代謝を調節することで、日常生活で生じる運動程度の一時的な疲労感を軽減する機能、さらに肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能が報告されている「酢酸」※に着目。そこで出合ったのが、鹿児島県・福山の地で二百年受け継がれてきた露天かめ壺仕込みの丸玄米黒酢です。コンディションを大切に、毎日をアクティブに過ごしたい。そんな想いに応え日々のリカバリーに寄り添います。

今回のReFa RECOVERY KUROZUの発売により、リファのインナーケアドリンクは全6種のラインナップ展開に。すべて消費者庁に届出を行った「機能性表示食品」で、産地や製法にこだわった厳選素材を採用。お客様の毎日の習慣に取り入れてもらいやすいようおいしさにもこだわり開発しています。

※機能性関与成分：酢酸

■商品概要

ReFa RECOVERY KUROZU（リファリカバリークロズ）

価 格：5,400円（税込）

内容量：480ｍL

分 類：機能性表示食品

届出商品名：リファリカバリークロズ

届出番号：K863

機能性関与成分：酢酸

名 称：調味酢

一日の摂取目安量：30mL

発売日：2026年7月17日（金）

販 売：ReFa GINZA、全国のエステティックサロン、MTGオンラインショップ等で順次発売予定

機能性表示：本品には酢酸が含まれます。酢酸には、日常生活で生じる運動程度（5～6METs）の一時的な疲労感を軽減する機能、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届けられた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

●本品は、医薬品ではありません。●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊婦（妊娠を計画している者含む。）及び授乳婦を対象に開発した商品ではありません●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に摂取について相談してください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/