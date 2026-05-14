スクー、ダイドードリンコの全正社員約800人を対象に自律的なキャリア形成を支援

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 健志郎、以下「スクー」）はダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「ダイドードリンコ」）の全正社員約800人を対象に、法人向けオンライン研修サービス「Schoo for Business」を提供し、従業員の自律的なキャリア形成の推進を支援しています。

同社では、人的資本経営の一環として「DyDoキャリア・クリエイト」を推進しています。スクーでは、各部門の人財要件と学習コンテンツを連動させたスキルマップの作成を支援し、社員が目指すキャリアに応じて学びを選びやすい環境を整備しました。これにより、Schooを活用したスキルマップ導入後の社内公募では過去最多の応募数を記録し、社員一人ひとりの主体的な学びとキャリア形成を後押ししています。

■導入の背景

ダイドードリンコは、「グループミッション2030」の実現に向けた人財戦略の中核施策として、人的資本経営の考え方を体系化した制度「DyDoキャリア・クリエイト」を構築し、従業員の自律的なキャリア形成を推進しています。

一方で、従来から取り入れていたオンライン学習サービスでは、社員が自身のキャリアに必要な学びを見つけにくく、自己学習利用を目的とした社内公募の活性化に課題がありました。

そこで同社は、9,000本以上の多様な動画コンテンツの提供に加え、社員同士が学び合える仕組みを持つ「Schoo for Business」を導入。各部門の人財要件と学習コンテンツを連動させることで、社員が目指すキャリアに応じて必要な学びを選びやすい環境づくりを進めています。

■導入内容

ダイドードリンコでは、「Schoo for Business」を主に自己学習と、一部研修で活用しています。

・社内公募における成果

各部門の人財要件とSchooの学習コンテンツを連動させたスキルマップを作成し、部門ごとに求められる知識・スキルと、それに対応する学びを可視化しました。これにより、社員は自身が目指すキャリアに応じて必要な学びを選びやすくなり、スキルマップ開示後の社内公募の応募数は過去最多を記録しました。

作成したスキルマップ

・研修での活用

配属後の新入社員研修ではSchooの学習コンテンツによる外部視点のインプットと、他者の視点から学びを得る対話型プログラム「気づきダイアログ」を組み合わせて活用しています。

受講後には、配属後の業務に対する捉え方に変化が生まれるなど、新入社員の意欲の向上につながっています。

これらの取り組みは、「DyDoキャリア・クリエイト」推進プロジェクト内でも評価されており、Schooは同社の持続可能な人財育成を支える学習基盤として活用されています。

■導入事例

「意欲の湧かない学習」から「自律的なキャリア形成」へ。ダイドードリンコ×スクーが巻き起こす人的資本経営の実践

https://schoo.jp/biz/casestudy/88

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約140万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。

2026年4月には、地域向け総合HRサービスを展開する子会社「LoLLL株式会社」を設立。大都市圏から地域への移住転職を支援する「LoLLLキャリア」、地域企業の人事機能立ち上げに伴走する「LoLLLビルド」、地域ごとに最適化した学びの場をつくる地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh」を展開。（事業開始予定：2026年夏頃 ※有料職業紹介事業許可の取得後を予定）

採用・組織開発・学びの仕組みづくりを一体で支援し、さまざまな資本が大都市圏に偏在するのではなく、地域と循環する社会の実現を目指している。

（※数字は2025年12月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）