ドリンクホルダー対応＆タンブラーにもなる！保冷＆保温力抜群のボトルホルダー「ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー 」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ドリンクホルダーとタンブラーの機能を兼ね備えた、保冷・保温力に優れたボトルホルダー「ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー」を、2026年5月28日(木)より新発売いたします。

【 ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11823

本アイテムは、ドリンクホルダー対応とタンブラーの機能を兼ね備えた、保冷・保温力抜群のボトルホルダーです。

わずか1mmの超薄型真空断熱構造により、スリムな形状ながら高い保冷・保温性能を実現しました。600mlペットボトルがぴったり収まる設計で、真夏の車内を想定した約50℃の環境下でのテストでは、2時間放置後も10℃以下の冷たさをしっかりキープするほど、高い保冷力を発揮します。別売りの「氷点下パック・コンパクト」を底部にセットすることで、さらに高い保冷能力を実現できます。

また、車のドリンクホルダーにもすっきり収まるスリム形状のため、夏のドライブや長時間移動でも快適に使用できます。自転車のボトルケージやアウトドアチェア、リュックのサイドポケットなどにも対応し、車内使用に限らず幅広いシーンで活躍します。自宅で使用すれば、冷蔵庫まで取りに行く手間なく、いつでも冷たい飲み物を楽しめます。

さらに、付属のスライドリッド（蓋）を装着すれば、そのまま飲める高性能タンブラーとしても使用できる2WAY仕様です。コンビニコーヒーなどを直接注いで楽しめるため、シーンに応じた使い分けが可能です。重量は約240gと軽量設計で持ち運びしやすく、真空断熱構造により結露しにくいため、バッグの中が濡れる心配もありません。食器用洗剤で丸洗いできるためお手入れも簡単です。

カラーは、ブラック、アイスグレー、アッシュブルーの3色展開で、シーンや好みに合わせてお選びいただけます。

クラウドファンディングでの先行販売では、達成率3023％を記録し、ランキングではグルメ部門1位、総合部門でも3位を獲得するなど、発売前から高い注目を集めているアイテムです。

※3月29日付 Makuake今日のランキング

超薄型真空断熱構造により、スリムな形状ながら高い保冷・保温力を実現し、ドリンクホルダーとタンブラー機能を兼ね備えたボトルホルダー「ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー」を、夏のドライブやアウトドアなど、日常のさまざまなシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

本アイテムは、ドリンクホルダーとタンブラーの機能を兼ね備えた、保冷・保温力抜群のボトルホルダー。

クラウドファンディングでの先行販売では、達成率3023％を記録し、ランキングではグルメ部門1位、総合部門でも3位を獲得するなど、発売前から高い注目を集めているアイテム。

※3月29日付 Makuake今日のランキング

構造は、わずか1mmの超薄型真空断熱構造を採用し、スリムな形状ながら高い保冷・保温性能を実現。600mlペットボトルがぴったり収まる設計で、真夏の車内を想定した約50℃の環境下でのテストでは、2時間放置後も10℃以下の冷たさをしっかりキープ。

車のドリンクホルダーにもすっきり収まるスリム形状のため、夏のドライブや長時間移動でも快適に使用できる。また、自転車のボトルケージやアウトドアチェア、リュックのサイドポケットなどにも対応し、車内使用に限らず幅広いシーンで活躍する。自宅で使用すれば、冷蔵庫まで取りに行く手間なく、いつでも冷たい飲み物を楽しめる。

付属のスライドリッドを装着すれば、そのまま飲める高性能タンブラーとしても使用できる2WAY仕様。コンビニのコーヒーなどを直接注いで楽しめるため、シーンに応じた使い分けが可能。重量は約240gと軽量設計で持ち運びしやすく、真空断熱構造により結露しにくいため、バッグの中が濡れる心配ない。食器用洗剤で丸洗いできるためお手入れも簡単。

別売りの「氷点下パック・コンパクト」を底にセットすることで、保冷性能がさらに向上するため、併せての使用もおすすめ。

カラーは、ブラック、アイスグレー、アッシュブルーの3色展開で、シーンや好みに合わせて選択可能。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1078_1_e23174ea3899e655aa45c0d36b78b7c6.jpg?v=202605140451 ]

＜関連製品＞

・倍速凍結・氷点下パック コンパクト（2pcs）

https://www.logos.ne.jp/products/info/4956

LOGOSのThermoWallシリーズ

LOGOSのThermoWallシリーズは、極薄約1mmの真空層技術を採用したモデルをはじめ、優れた保温・保冷力を兼ね備えた真空断熱シリーズです。

ボトルをはじめ、マグやタンブラーなど幅広いラインナップを展開。

さらに用途やシーンに合わせて選べる豊富なサイズとカラーバリエーションで、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年5月28日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 27モデル 】https://www.logos.ne.jp/news/1638

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=890

「ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー」 は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 ThermoWall 真空断熱 カーボトルホルダー 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11823

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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