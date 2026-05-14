ラクサスとトミーズ・スター、ブランドバッグシェアリングサービス「STYLE LOOP（スタイル ループ）」を2026年5月14日より提供開始

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグシェアリング事業を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島市中区、代表取締役 社長執行役員：高橋 啓介、以下「当社」という。）は、株式会社トミーズ・スター（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山崎 幸男、以下「トミーズ・スター社」という。）と連携し、ブランドバッグシェアリングサービス「STYLE LOOP（スタイル ループ）」を2026年5月14日より提供開始しました。

本サービスは、トミーズ・スター社が展開する美容室やブライダル事業の顧客を対象として展開する新たな体験型シェアリングサービスとなります。人生の節目を彩るヘアメイクにラグジュアリーブランドバッグを組み合わせることで、美容の枠を超えた「トータルスタイリング」の選択肢を提案します。

■「STYLE LOOP」について

「STYLE LOOP」は、結婚式、前撮り、成人式、卒業式などのライフイベントをはじめ、記念日撮影や特別な外出といったシーンにおいて、ブランドバッグを必要なタイミングで利用できるサービスです。

エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルなど、約60ブランドを取り揃えており、サロンで仕上げたヘアスタイルやファッションに合わせて、最適なバッグを選択可能です。美容師を“クリエイター”と位置づけるトミーズ・スター社の強みを活かし、プロの視点によるトータルコーディネート提案を受けられる点が本サービスの最大の特徴となります。

【サービス概要】

● サービス名：STYLE LOOP（スタイル ループ）

URL https://laxus.co/styleloop

● 提供開始日：2026年5月14日

● 内容：ブランドバッグのシェアリング（月額制／交換自由）

● ブランド数：約60ブランド（エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンほか）

■ サービス開始の背景

近年、美容室は単に髪を整える場所から、ライフスタイル全体を提案する場へと進化しています。特に、成人式やブライダルといった大切な節目における「トータルコーディネート」の需要は高まり続けています。

こうした中、高価なバッグを「所有」するのではなく、必要な時に「利用」するというシェアリングエコノミーの価値観を融合させるべく、両社はShaaS（Sharing as a Service）モデルを活用した本サービスの開発に至りました。

■ ShaaSモデルによる運営体制

本サービスは、当社が長年培ってきたブランドバッグシェアリングの基盤をOEM提供し、以下の体制で運営します。

● ブランドバッグの在庫管理

● 真贋鑑定・品質管理体制

● シェアリングサービスを支えるシステム基盤

● ユーザー体験を設計する運営オペレーション

これにより、トミーズ・スター社は高品質なシェアリング機能を自社ブランドの付加価値としてスムーズに顧客へ提供することが可能となります。

■ 今後のサービス展開と成長戦略

今後、本サービスは、成人式や卒業式、ブライダルといった人生の節目に加え、日々の特別な外出や記念日撮影など、多様なシーンへと活用の機会を拡大してまいります。トミーズ・スター社が強みとする美容・ブライダル領域を中心に利用拡大を図るとともに、美容師を“クリエイター”と位置づけるトミーズ・スター社の理念に基づき、ヘアメイクとブランドバッグを融合させた「トータルスタイリング」の提案力を強化することで美容体験における新たな付加価値の創出に努めます。

美容体験とシェアリングを組み合わせた新たなライフスタイル提案により、美容領域全体におけるサービス価値の向上を目指します。

さらに、本取り組みを通じて蓄積される知見を活かし、ShaaSモデルの活用を加速させることで、他業種・他サービスへの横展開を視野に入れた事業基盤の拡張と、中長期的な成長を推進してまいります。

【会社概要】

商 号：株式会社トミーズ・スター

本 社：東京都世田谷区南烏山2-34-4ドゥーエ芦花公園2F

設 立：1979年12月3日

代表者：代表取締役 山崎 幸男

U R L：https://tomys-star.co.jp

美容サロン事業を基盤に、訪問美容、ブライダル、美容教育、商品開発、結婚相談など美容関連サービスを多角的に展開する企業です。

商 号：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

本 社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ14F

設 立：2006年8月31日

資本金：16億7827万5830円

上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：288A）

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr_2026tomysstar

コーポレートサイト： https://corp.laxus.co/?adv=pr_2026tomysstar

エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルなど約60ブランドを取り扱うブランドバッグ専門のシェアリングサービスです。すべてのバッグが定額・交換自由で利用でき、気に入ったバッグは購入も可能です。