テラドローン、世界最大級の総合エネルギー・化学企業向けドローン保安監視業務の大型案件を受注

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は、サウジアラビアの子会社Terra Drone Arabia（以下 テラドローン・アラビア）を通じて、世界最大級の総合エネルギー・化学企業が保有する石油・ガスのパイプラインを対象に、ドローンを活用した保安監視（セキュリティ目的の巡回監視）を実施する大型案件を受注しました。テラドローンは技術パートナーとして本業務を単独で受注し、サウジアラビア王国東部地域の広大な管理区域において実施いたします。

背景と目的

石油・ガスのパイプラインは、エネルギーの安定供給を支える重要インフラであり、広域にわたる敷設エリアの平時の巡回に加え、異常発生時に迅速かつ正確な状況把握と初動対応につなげる体制の構築が求められます。

また、テラドローンは、中東地域においてアブダビ国立石油公社（ADNOC）等のプロジェクト等、世界各国でドローンを活用したドローン点検のプロジェクトを多数実施してきました。（※1）点検事業で培ったドローン運用の豊富な実績を活かし、テラドローン・アラビアを通じて、ドローンを用いた保安監視により広域・高頻度の巡回を実現し、重要インフラの保全強化に貢献します。

※1 テラドローンの点検事業における実績

・世界トップクラスの点検実績：連結子会社Terra Inspectioneering B.V.を中心に、2024年8月末時点で累計1,500件以上のプロジェクトを実施（石油メジャーであるシェルの欧州最大規模の製油所、世界最大手総合化学メーカーBASFの点検など）

・世界初の技術認証を取得：2023年にUTドローンによるFPSOの板厚計測方法において、世界初となるABS（American Bureau of Shipping：米国船級協会）の承認を取得：https://terra-drone.net/15123

・FPSO点検のグローバル展開：2023年からブラジルにてMODEC（三井海洋開発）やSBM、BW Offshore等と連携し、FPSOのドローン点検プロジェクトを推進 ※MODECとの取り組み詳細：https://terra-drone.net/15123

・中東地域での事業展開： 2023年より、現地パートナー企業NDTCCS等と協力し、ADNOC（アブダビ国立石油公社）グループ会社で、油田開発・生産に特化したADNOC Onshoreが保有する施設点検を含む、ドローン点検を多数実施。

実施内容

本件では、以下の内容でドローンによるパイプラインの保安監視を実施します。

- 対象範囲：サウジアラビア王国東部地域の管理区域内- 監視対象：世界最大級の総合エネルギー・化学企業が保有する、石油・ガスのパイプライン- 使用するドローン：高解像度カメラを搭載した、長距離・長時間飛行が可能なドローン

また、本案件ではAIを活用し、安全上の違反や保安上の不審事項を自動検知し、監視精度を向上させます。

【主なオペレーション内容】

- 定期的なパトロール飛行による巡回監視と、異常の早期検知- 取得した映像データをもとに、不法侵入や石油・ガスの漏洩等の兆候が疑われる箇所を抽出・特定- 異常発生時の正確な位置確認および報告（初動対応の支援）受注概要

本件はテラドローンが単独で受注し実施するもので、内容は以下の通りです。

- 受注内容：対象範囲における保安監視業務- 実施期間：1年間（2027年1月期中に開始予定）- 受注金額：約4億600万円 （※2）

※2 10,150,000サウジアラビアリヤル（1リヤル ＝ 40円で換算)

今後の展望

テラドローンは、世界最大級の総合エネルギー・化学企業が保有する施設において、セキュリティ監視の高度化と運用の最適化を継続して推進していきます。あわせて、サウジアラビアにおける石油・ガス分野を中心に、ドローンを活用した各種ソリューションの開発・提供についても引き続き強化してまいります。

代表コメント

＜テラドローン 代表取締役社長 徳重徹＞

本件は、ドローンの技術革新と現地展開を推進する当社の取り組みを一段と前進させるものです。テラドローンは、テラドローン・アラビアを通じて、最先端のドローン技術を導入し、総合エネルギー・化学企業が保有する重要インフラである石油・ガスなどのパイプラインの保安監視を担ってまいります。今後も、サウジアラビアにおけるドローン事業の持続可能な成長と技術革新の基盤づくりに取り組んでまいります。

今後の見通し（業績の影響について）

本件による当期業績への影響につきましては、2026年3月16日公表の2027年1月期通期連結業績予想に織り込んでおります。今後、事業の進捗により新たに公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（テラドローン）は、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2020年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net

Terra Drone Arabia（テラドローン・アラビア）

Terra Drone Arabiaは、中東およびアフリカ地域におけるドローンおよび空間情報サービスのリーディングプロバイダーを目指し、最先端の技術を活用して土地測量や水深測量、データ処理など多岐にわたるサービスを提供し、企業の成長を支援しています。

グローバルに認知されるTerra Drone株式会社の子会社として、Terra Drone Arabiaは国際的な専門知識を活かし、さまざまな産業向けに革新的なソリューションを提供しています。サウジアラビア市場への進出は、同国での技術革新を促進し、サウジアラビアのVision 2030目標達成を支えるテラドローン・グループの強いコミットメントを示しています。

詳しくはhttps://terra-drone.com.sa/

本件に関する問い合わせ

Terra Drone株式会社

メール: pr@terra-drone.co.jp

HP : http://www.terra-drone.net