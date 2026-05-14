日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」事前登録開始

株式会社クラウドワークス

フリーランス業界最大級プラットフォーム（登録ワーカー含む登録ユーザー数700万人・登録企業100万社(*1)）を基盤に、IT人材＆DXコンサルティングサービスを提供する株式会社クラウドワークス（本社：東京都港区 代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎 以下「当社」）は、日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」（以下「本サービス」）を2026年7月にリリース予定です。

本サービスは、AI実装・導入を自社のみで抱えることなく、外注という選択肢を企業に提供します。本サービスリリースに先立ち、本日2026年5月14日よりAIを活用して企業の業務課題を解決できるワーカー（以下「AI技術者・専門家」） の事前登録受付を開始いたします。

【AIクラウドワークス】AI技術者・専門家 事前登録フォーム

https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/(https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/)

登録無料・事前登録者には、本サービスの正式リリース時に優先的に案件情報をご案内いたします。

*1 当社グループ全体の累計数値

■ 日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」とは

「AIクラウドワークス」は、AI実装・導入に関するあらゆる業務を外注したい企業と、それを担えるAI技術者・専門家が集まる場所として、日本中のAIの仕事のインフラを担います。

【「AI技術者・専門家」とは】

本サービスにおける「AI技術者・専門家」とは、AIを使って企業の業務課題を解決できるスキルを持つ方を指します。高度なAIモデルの研究・開発は必要ありません。AIツールの実装・構築スキルを持つ方はもちろん、営業・人事・経理・カスタマーサポートなど特定の業界・職種に精通しており、その専門知識をAIと組み合わせて業務改善できる方も広く対象です。

＜AI技術者・専門家の3つのメリット＞

メリット1：日本最大級のクラウドワークスだからAIの仕事が多数集まる！

メリット2：応募不要で営業コストゼロ！クラウドワークスコンシェルジュがAIのお仕事を紹介！

※興味がある案件があればもちろん応募することもできます

メリット3：手軽に案件へアクセスできて、AI時代におけるスキルアップの最良の機会！

＜利用企業の3つのメリット＞

メリット1：700万人登録のクラウドワークスが展開するから、適切なAI人材が見つかる！

メリット2：カンタン・便利！AIを使って実現したい ことを登録するだけ！～ヒアリングからAI技術者・専門家のご紹介まで全て対応

メリット3：必要な時に必要な分だけ！クラウドワークスコンシェルジュがスピード解決！

【AIクラウドワークス】AI技術者・専門家 事前登録フォーム

https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/(https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/)

登録無料・事前登録者には、本サービスの正式リリース時に優先的に案件情報をご案内いたします。

■ 「AIクラウドワークス」の登録対象となるAI技術者・専門家例

【開発・実装系】

1. AIエンジニア

2. 生成AIアプリ開発エンジニア

3. プロンプトエンジニア

4. ノーコードAI自動化エンジニア（Dify、Make、n8n等）

5. LLM×業務システム連携エンジニア（LINE、Slack、Salesforce、Kintone、HubSpot等）

6. AIエージェント開発者

7. 社内データ活用AI（RAG）開発者



【データ・分析系】

8. データアナリスト(AI活用)

9. AI×BI・ダッシュボード構築者

【業務改善・推進系】

10. DX/AX(*2)コンサルタント

11. 業務改善・BPRコンサルタント

12. AIプロジェクトマネージャー

13. 社内AI推進担当（事業会社経験者）



【LLM/教師データ作成系】

14. 専門領域の知識を持ち、AI活用に強い方（以下、例）

a. リーガルテック領域の知見を持つ方、契約書等の知見を持つ方

b. 経理・財務領域の知見を持つ方

c. 行政手続領域・公共政策領域の知見を持つ方

15. アノテーション作成の経験者・教師データ作成者

16. AI出力品質チェッカー（ファクトチェック・校正）

17. HITL（Human-in-the-Loop）オペレーター



【コンテンツ制作職×AI活用系】

18. AI動画クリエイター（Sora、Runway、Veo、HeyGen等）

19. AI音声・ナレーション制作者（ElevenLabs等）

20. AI画像生成者（Midjourney、Adobe Firefly、Stable Diffusion、Nano Banana等）



【専門職×AI活用系】

21. AI活用ライター・編集者

22. 生成AI活用デザイナー（画像・UI・動画）

23. AI活用マーケター（広告・SEO・SNS）

24. AI活用人事・採用担当（RPO・採用DX）



【研修・教育系】

25. 社内AI研修講師・トレーナー

26. AI活用アドバイザー（個人・中小企業向け伴走支援）

27. AI教育コンテンツ作成者

【セキュリティ系】

28. AIセキュリティ診断スペシャリスト

29. AIプライバシー・データ保護スペシャリスト

30. セキュリティ関連技術者

*2 AX: AI Trancformation。AI技術を基盤に、業務プロセス、ビジネスモデル、組織構造を根本的に変革すること。

■ 「AIクラウドワークス」活用企業の業界例 (*3)

業種・規模を問わず、AIを活用した業務改善を検討しているものの社内に適切な人材がいない企業や、AI開発や実装を外注したい企業に広くご活用いただけます。

- 製造・建設・物流食品製造／建設・建材／物流・倉庫管理／農業・畜産- 医療・福祉・士業歯科・医療機関／介護・福祉施設／法律事務所／行政書士・税理士事務所- 金融・投資投資銀行／ベンチャーキャピタル／M&A仲介／保険・証券- IT・インターネット・スタートアップSaaS企業／EC・DtoC企業／広告・マーケティング会社／スタートアップ- 小売・飲食・サービス飲食チェーン／美容サロン／不動産／ホテル・観光- 教育・人材・コンサル人材紹介・RPO／研修・コンサルティング会社／教育機関

*3 当社AI-BPO事業における支援実績をもとに掲載

■ 「AIクラウドワークス」の掲載案件例 (*4)

AIツールの開発・実装から導入支援まで、あらゆる案件が掲載予定です。

【営業・マーケ】

1. 広告・マーケデータの自動集計・レポーティング基盤の構築

2. ECサイト・Webコンテンツの生成・運用自動化の実装

3. SNSマーケティング業務のAI活用・効率化支援

4. 広告・SNS用AI画像生成・クリエイティブ制作支援

5. AI活用によるWebコンテンツ・記事制作の効率化支援

6. 企業PR・採用動画のAI生成・編集支援

7. AI音声を活用したナレーション・音声コンテンツ制作

8. AIツールを活用したUI/UXデザイン・LP制作支援

【採用・人事】

9. 採用業務全体のAI化設計・導入支援

10. 採用選考プロセスの自動化・AI実装支援

11. スカウト・ダイレクトリクルーティング業務のAI実装

12. 候補者評価・面接準備業務のAI効率化

13. 採用データ分析・改善提案の自動化基盤の構築

【経理・財務・経営管理】

14. 経理・財務業務（請求・仕訳・精算）の自動化実装

15. 社内文書・データ処理の自動化システム構築

16. 基幹システム・CRMへのAIデータ連携基盤の構築

17. 補助金・助成金申請業務のAI活用・採択率向上支援

18. 社内情報共有・会議運営・スケジュール調整業務の自動化と権限管理設計

19. メール・スケジュール管理を統合したAI秘書ツールの構築

20. 経営・事業データの可視化・AI分析基盤の構築

21. M&A実務における案件管理・分析ツールの実装支援

【カスタマーサポート】

22. 既存システムへのAIチャットボット実装・運用支援

23. Webフォーム・メールへの問い合わせ対応業務のAI実装

24. LINEを活用した顧客対応業務の自動化・効率化支援

25. 法令・規制対応業務へのAIプロンプト設計・導入支援

【DX/AXコンサル・AI-BPO全般】

26. 経営方針・目標の達成を支援する業務AXグランドデザイン策定

27. 業務特性に応じたAI施策・ツール選定支援

28. AI導入の実装における効果試算

29. AI導入後のあるべき業務の設計

30. 生産性向上後の経営リソース分配・ポートフォリオ設計支援

31. AI活用における事業・全社セキュリティガバナンス構築支援

【業務効率化・DX推進】

32. 社内AI推進・ルール策定・リスク管理体制の構築支援

33. 社内AI活用強化のためのAI研修実施

34. 社内ナレッジ管理・情報検索基盤のAI実装

35. 医療・介護現場における記録業務の自動化実装

36. AI出力データの品質チェック・ファクトチェック業務

37. 機械学習モデル改善のためのデータアノテーション支援

*4 現在、当社AI-BPO事業で取り扱っている案件より抜粋

【AIクラウドワークス】AI技術者・専門家 事前登録フォーム

https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/(https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/)

登録無料・事前登録者には、本サービスの正式リリース時に優先的に案件情報をご案内いたします。

■ 当社責任者からのコメント

株式会社クラウドワークス AI-BPO事業 開発責任者 執行役員九鬼 隆剛

中小企業の多くが、人手不足と採用難という課題に直面しています。募集をかけても応募が集まらず、ましてやAI人材の確保は極めて困難な状況です。一方で生成AIの進化により、これまで人手に頼っていた業務の多くはAIで代替・効率化できる時代が到来しました。そのためには、高いスキルを持つAI人材と企業を結びつける仕組みが不可欠だと考え、本サービスの立ち上げに至りました。日本最大級のプラットフォームとして培った信頼とネットワークを最大限に活かし、人手不足に悩むすべての企業と、その課題解決を担うAIプロ人材をつなぐ新たなインフラを創ってまいります。

■ 「AIクラウドワークス」立ち上げの背景：企業のAI実装・導入課題を解決する人材インフラの構築へ

当社は「個のためのインフラになる」をミッションに掲げ、仕事を依頼したい企業と、スキルを活かして働きたい個人をつなぐ日本最大級のオンライン人材プラットフォーム「クラウドワークス」を運営しています。2012年のサービス開始から約14年間で、累計1,200万件以上の仕事をワーカーに届けています。(*5)

AIの急速な普及とともに、企業からAIを活用したいという声が急増しています。当社が2026年3月にAI活用・実装に関する相談窓口を企業向けに設けたところ、わずか2日で定員を超える申し込みが集まりました。(*6) 飲食・医療・介護から投資銀行まで、業種を問わず「社内にAIを扱える人材がいない」という声が大半を占めており、AIが企業の人材課題・業務課題を解決できる手応えがあると感じております。

こうした背景を踏まえ、企業のAI実装・導入に関する課題を解決するため、日本最大級のAIスキルワーカーが集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」を立ち上げます。

*5 第三者機関の比較調査において、当社が運営する日本最大級のオンライン人材プラットフォーム「クラウドワークス」が累計1,224.2万件の仕事発注の実績に基づき「仕事発注数 No.1」を獲得（参考：https://crowdworks.co.jp/news/pucdy0dabpeq/）

*6 2026年3月プレスリリース「“AI実装、頼みたい”を叶える クラウドワークス、 20社限定・11万円～「AI実装伴走プラン」を提供」https://crowdworks.co.jp/news/c35vz3zsdf0/

■ 「AIクラウドワークス」に関するご質問（Q&A）

Q1. 「AIクラウドワークス」とは何ですか？

A. AIクラウドワークスは、AI実装・導入に関するあらゆる業務を外注したい企業とAI技術者・専門家をつなぐ、日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービスです。株式会社クラウドワークスが2026年7月にリリース予定です。

Q2. 「AI技術者・専門家」とはどのような人ですか？

A. 本サービスにおける「AI技術者・専門家」とは、AIを使って企業の業務課題を解決できるスキルを持つ方を指します。高度なAIモデルの研究・開発は必要ありません。AIツールの実装・構築スキルを持つ方はもちろん、営業・人事・経理・カスタマーサポートなど特定の業界・職種に精通しており、その専門知識をAIと組み合わせて業務改善できる方も広く対象です。

Q3. 「AIクラウドワークス」のワーカー登録に必要なスキルは何ですか？

A. AIツールの実装・構築スキルを持つ方はもちろん、営業・人事・経理・カスタマーサポートなど特定の業界・職種に精通しており、その専門知識をAIと組み合わせて業務改善できる方であれば登録できます。高度なAIモデルの研究・開発は必要ありません。



Q4. 「AIクラウドワークス」のワーカー事前登録をすると何が得られますか？

A. 正式リリース時に優先的に案件情報のご案内を受け取ることができます。

Q5. 「AIクラウドワークス」のワーカー登録に費用はかかりますか？

A. 一切かかりません。完全無料です。

Q6. 「AIクラウドワークス」のワーカー登録は、副業・兼業も可能ですか？

A. もちろん可能です。稼働時間や対応可否はアサイン時に個別にご相談させていただきます。

Q7. 「AIクラウドワークス」と既存のクラウドワークスは何が違いますか？

A. 「AIクラウドワークス」は登録ワーカー・掲載案件ともにAI領域に絞った専門サービスです。企業から「AI実装・導入ができる人材」として認識されやすく、営業不要でAI案件を受注しやすい環境を提供します。



Q8. 「AIクラウドワークス」の正式リリースはいつですか？

A. 2026年7月を予定しています。

■株式会社クラウドワークスについて

クラウドワークスは「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び企業の生産性を向上するDXコンサルティングサービスを展開しています。2026年3月末時点で、当社提供サービスのユーザーは778.7万人、クライアント数は110.4万社に達し、内閣府・経産省・外務省など政府12府省を筆頭に、累計で80以上の自治体・行政関連団体の利用実績があります。2014年に東証マザーズ上場、2022年の市場再編で東証グロース市場へ（証券コード3900）、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞および、グッドデザイン・未来づくりデザイン賞を受賞。

会社名：株式会社クラウドワークス

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設 立：2011年11月11日

事 業：インターネットサービスの運営

資本金：28億1,435万円 ※2026年3月末現在

URL：https://crowdworks.co.jp/

運営サービス：

日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」https://crowdworks.jp(https://crowdworks.jp)

日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/（2026年7月正式リリース）

その仕事、できる人 すぐ見つかる 「クラウドワークス エージェント」https://agent.crowdworks.jp/(https://agent.crowdworks.jp/)

ハイスキルなフリーランスに自由な働き方を。「クラウドワークス テック」https://tech.crowdworks.jp/(https://tech.crowdworks.jp/)

即戦力ITフリーランスと直接つながれるマッチングプラットフォーム「テックダイレクト」https://techdirect.jp(https://techdirect.jp)

ハイクラスの副業「クラウドリンクス」https://crowdlinks.jp/(https://crowdlinks.jp/)

生産性向上コンサルタントによる経営課題解決支援「クラウドワークスコンサルティング」https://consulting.crowdworks.co.jp/(https://consulting.crowdworks.co.jp/)

働き方を見える化するクラウド型工数管理サービス「クラウドログ」https://www.crowdlog.jp/(https://www.crowdlog.jp/)

副業・フリーランス向けのオンラインスクール「クラウドワークス アカデミー」https://minnano-college.jp/(https://minnano-college.jp/)

30秒で作れるスキルEC作成サービス「PARK」https://park.jp/(https://park.jp/)

初期費用なしの会費決済サービス「メンバーペイ」https://memberpay.jp/(https://memberpay.jp/)

グループ会社：

“ハタラクを自由化し、人生の可能性を広げる”副業プラットフォームを運営「株式会社シューマツワーカー」https://company.shuuumatu-worker.jp/(https://company.shuuumatu-worker.jp/)

プロのデザイナー・クリエイターが利用する派遣・転職・フリーランス支援会社「株式会社ユウクリ」https://www.y-create.co.jp/(https://www.y-create.co.jp/)

テクノロジーとデザインの力で「もっと便利に・楽しく」を創り出すWEB・アプリ開発会社「株式会社ソニックムーブ」https://sonicmoov.com/(https://sonicmoov.com/)

700万のフリーランスを活用し、“コンサルの民主化”を目指す「株式会社クラウドワークス コンサルティング」https://cw-consulting.co.jp/(https://cw-consulting.co.jp/)

DX・セキュリティ・IoT領域でのシステムインテグレーションサービスを提供「skyny株式会社」https://skyny.co.jp/(https://skyny.co.jp/)