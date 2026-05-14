ケイアイスター不動産 オーストラリアにて建築会社を設立し建築事業を開始

ケイアイスター不動産株式会社

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」） のオーストラリア現地法人である KI-Star Real Estate Australia Pty Ltd（本社／オーストラリア

ビクトリア州、以下「KAU 社」）と Munjak Pty Ltd（本社／オーストラリア ビクトリア州、以下

「Munjak（ムンジャック）社」）、および両社の合弁会社である MunCorp Pty Ltd（本社／オース

トラリア ビクトリア州、以下「MunCorp（マンコープ）社」）は、共同出資によりオーストラリア

にて建築会社 KINTEGRA LIVING PTY LTD（本社／オーストラリア ビクトリア州、以下

「KINTEGRA LIVING（キンテグラ リビング）社」）を新たに設立し、建築事業を開始しました。

これにより、土地仕入から住宅施工までの一貫供給体制を構築し、オーストラリアにおける事業拡

大を加速させてまいります。

設立の背景とオーストラリア事業の状況

当社は「すべての人に持ち家を」というビジョンをオーストラリアでも実現すべく、利便性が高く

環境の良い立地の住宅用地を仕入、開発・販売を行うことで、手に入れやすい住宅の供給を進めて

います。

この戦略がオーストラリアの住宅需要にマッチし、現在、オーストラリア事業は好調です。現地パ

ートナーとの JV である MunCorp（マンコープ）社の仕入在庫は累計約 1,400 区画、累計契約数も

約 500 区画（※1）、第二号案件「Werribee プロジェクト」も全 35 区画の契約が完了（※2）するなど販売も好調に推移しています。

このような背景のもと、オーストラリア事業を推進し、さらなる成長と品質向上のため、土地仕入

から住宅施工までを一気通貫で行う体制を整え、新たに建築会社 KINTEGRA LIVING 社を設立しま

した。

※1…2026 年 2 月時点

※2…MunCorp 社第二号案件「Werribee プロジェクト」全 35 区画の契約が完了（2025.12.1）

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/2025.12.1_werribee-1.pdf

中期経営計画の達成に向けた海外事業の推進

当社グループは、持続的な成長に向けて「中期経営計画 2028」を掲げ、2028 年 3 月期における売

上高 5,000 億円の達成を目標としています。同計画のロードマップでは「海外事業の強化」を掲げ、

オーストラリア事業の収益化や開発エリアの拡大を推進しています。この度の建築会社 KINTEGRA

LIVING 社の設立による、土地仕入から住宅施工までの一貫供給体制の構築は、オーストラリア市

場における当社のシェア拡大を推進するものです。今後も積極的な事業展開を通じて海外事業を拡

張し、中期経営計画の達成への寄与を目指します。

今後の展望

オーストラリアの住宅市場においても「高品質、だけど低価格なデザイン住宅」を安定的に供給し、

社会課題解決を目指していくとともに、当社のビジョンである「すべての人に持ち家を」の実現に

向け、オーストラリアにおける事業基盤をさらに強固なものとしていきます。

また、KINTEGRA LIVING 社の設立による一貫供給体制の構築を通じて海外事業の成長を加速させ、

売上高 5,000 億円を目標とする「中期経営計画 2028」の達成への寄与を目指します。



■ KINTEGRA LIVING とは

【会社概要】

社 名 KINTEGRA LIVING PTY LTD

取締役 石垣徳和、Mark Collins、Jake Munday、山崎俊一、村山雅一

所在地 オーストラリア ビクトリア州 メルボルン

資本金 1,000,000 AUD

設 立 2026 年 1 月 16 日

出資比率 KAU 65.01%、Munjak 24.99%、MunCorp 10.0%

事業内容 戸建住宅における建築工事全般、設計、および施工



■ MunCorp（マンコープ）社 について

MunCorp 社は、当社のオーストラリア法人 KAU 社と Munjak（ムンジャック）社の合弁会社とし

て 2023 年 5 月に設立しました。（※）ビクトリア州において『高品質、だけど低価格なデザイン住

宅』を供給しており、地域のニーズに応え居住者の生活の質を高めるタウンハウスや土地開発に特

化しています。同社は、初めて住宅を購入するファーストバイヤー、よりコンパクトな住宅に住み

替えるダウンサイザー、投資家層など幅広い層が利用しやすい住宅を提供することに注力していま

す。

【会社概要】

社 名 MunCorp Pty Ltd

取締役 Jake Munday、村山 雅一

所在地 オーストラリア ビクトリア州 メルボルン

資本金 800,000AUD

設 立 2023 年 5 月 25 日

出資比率 KAU 49.9%、Munjak 社 50.1%

事業内容 戸建住宅・不動産開発、販売、不動産開発マネジメント

※…オーストラリア ビクトリア州において住宅・不動産開発を目的とする合弁会社を設立

（2023.05.26）

https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/2023.05.26_Australia_newcompany.pdf

■ KI-Star Real Estate Australia Pty Ltd (KAU) とは

【会社概要】

社 名 KI-Star Real Estate Australia Pty Ltd

取締役 塙 圭二、阿部 和彦、小沼 佳久、村山 雅一

所在地 オーストラリア ビクトリア州 メルボルン

資本金 25,313,796AUD

設 立 2021 年 5 月 5 日

出資比率 KAU 49.9%、Munjak 社 50.1%

事業内容 豪州における事業開発、豪州企業との提携・JV・クロスボーダーM&A 推進



■ ケイアイスター不動産株式会社 とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売(※)しています。2025年3月期の売上高は3,425億円（※グループ連結数。年間9,125棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田 762-1

資本金 4,818 百万円（2025.3.31 現在）

設 立 1990 年 11 月

従業員数 2,664 名（連結 / 2025.3.31 現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか



【リリースPDF】

https://ki-group.co.jp/news/pdf/1778654495_2026.05.14_kaigaijigyou.pdf

【報道関係者からのお問合せ先】

ケイアイスター不動産株式会社 広報室 広報課

TEL：03-5299-7575 FAX：03-5299-7562 E-mail：press@ki-group.co.jp