３0代後半から50代女性のゆらぎ世代に向けた　サロン専売インナーケアサプリメント「SHUKA balance -シュカ バランス-」

株式会社アリストレンディ

３0代後半から50代女性の毎日のコンディションを内側からサポートするサロン専売サプリメント「SHUKA balance -シュカ バランス-」が、2026年5月13日（水）より発売されました。

β-グルカンを豊富に含むキングアガリクスKA21を主成分に、GABA・5-ALA・18種アミノ酸・12種ビタミン・10種ミネラルを凝縮した、まさに「体の内側から整える習慣」を提案する商品です。

販売元は、エステ・美容サロン専門総合商社の株式会社アリストレンディです。

アリストレンディについて

プレ更年期からのケアサプリメント「SHUAK balance（シュカ バランス）」

株式会社アリストレンディは、2007年の創業以来、全国のエステサロンをはじめとする美容サロンの開業から経営・運営までをトータルサポートしてきた、エステ・美容サロン専門総合商社です。

創業から19年を迎えるなかで、サロンの現場から多く寄せられていたのが、40代・50代女性の年齢に伴う心身の変化に関する声です。

「年齢とともに体の変化を感じるお客様に、サロンだからこそ提案できる内側からのサポートできる商品を届けたい。」

その想いから、SHUKA balanceの販売を決定しました。

「SHUKA balance -シュカ バランス-」とは

持っているだけで、気分が変わる。 高級感あるデザインと共に、上質なセルフケアを。

「SHUKA balance」は、年齢とともに変化を感じやすい３0代後半から50代女性の毎日を、内側からサポートすることを目指して開発したサロン専売サプリメントです。

SHUKA（朱×華）には、『内なる生命力（朱）が満ちたとき、人は自分らしく凛と咲き誇る（華）』という想いを込めています。表面的なケアとあわせて、日々の健康習慣として続けられるインナーケアを目指しました。

「とりあえず試す」サプリではなく、毎日続けたくなる上質なインナーケアとして、サロン様からお客様へご提案いただける商品です。

主成分：キングアガリクス KA21について

※画像はイメージです。右）アガリクス 左）キングアガリクス

SHUKA balanceのメイン成分は、キングアガリクスKA21（アガリクス・ブラゼイ・ムリル）です。ブラジルの太陽を浴びた露地栽培で育てられることが特徴で、特許生物寄託センターへの登録を受けた菌株「KA21」が使用されています。

注目すべきは、そのβ-グルカン含有量。一般的なハウス栽培のアガリクスと比較して約1.5倍ものβ-グルカンを含有しています。また、見た目の大きさだけではなく、その力が国際論文34本分もの研究データに裏付けされています（2026年4月現在）。これが、キングアガリクスが「キング」と呼ばれる理由です。

■ キングアガリクス KA21 vs 一般的なアガリクス（ハウス栽培）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182261/table/2_1_4754148d53f3f86698e3d70feb3538e4.jpg?v=202605140451 ]

■ SHUKA balanceに含まれる主な成分

研究実績・学会発表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182261/table/2_2_f3be8d851b2ea51cb8828190ba9923fa.jpg?v=202605140451 ]

キングアガリクスKA21は約30年にわたる研究実績を持ちます。東京薬科大学・慶應義塾大学ＳＦＣ研究所・順天堂大学医学部・国立長寿医療研究センター・ハーバード大学をはじめとする国内外の研究機関において研究が進められており、2026年4月現在34本の国際論文として発表されています。

また、以下の権威ある学会においても研究・発表実績があります。

商品概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182261/table/2_3_209b896ee571fa57f27d1ef001666f5e.jpg?v=202605140451 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/182261/table/2_4_547f9fbc82e3acaee92eee002698e334.jpg?v=202605140451 ]

■会社概要

会社名：株式会社アリストレンディ

本社所在地：〒108-0075 東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川15F

福岡オフィス：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-6-4-6F

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社アリストレンディ 広報担当宛

TEL：03-6712-9388 E-mail：info@aristrendy.co.jp

公式サイトURL：https://aristrendy.co.jp