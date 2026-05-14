NYの名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店」にて、父の日に贈る新プラン「熟成肉のＴボーンステーキと世界3大ウイスキーテイスティング」

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、 ＫＩＴＴＥ大阪店にて、父の日の特別プラン「熟成肉のＴボーンステーキと世界3大ウイスキーテイスティング」を2026年6月12日（金）から6月21日（日）までの期間限定で提供いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/

このたび父の日特別企画として『日々、家庭や仕事で頑張っているお父様へ』をテーマに、感謝と敬意を込めて、熟成肉とウイスキーテイスティングによる記憶に残る体験をお届けいたします。

ベンジャミン ステーキハウスの象徴的ステーキである、28日間以上専用庫で熟成したUSDAプライムビーフ Tボーンステーキのそれぞれの部位と、世界を代表する3種のウイスキー「ザ・マッカラン 12年」「山崎」「ブラントン シングルバレル」のそれぞれ異なる味わいをお楽しみいただけます。

シェリー樽熟成由来のドライフルーツを想起させるアロマと、重厚で奥行きのある余韻の「ザ・マッカラン 12年」は、脂肪分が少なくきめ細やかなフィレミニョンの旨みを引き立てます。柔らかい香り立ちと、複層的でバランスに優れた味わいの「山崎」は、しなやかで繊細なフィレミニョンと甘みのあるサーロイン、それぞれの個性を引き立てます。バニラやキャラメルを思わせる甘やかな香りと、力強く厚みのあるコクの「ブラントン シングルバレル」は、豊かな脂身のサーロインが持つジューシーさをダイナミックに増幅させます。

ワインペアリングとは一線を画す、ステーキと芳醇な香りと深い余韻を持つウイスキーが織りなす重厚なダイニングエクスペリエンスをご提供いたします。

ご家族との特別な夜にも、自分時間にも。大切な父の日に感謝を込めて、ステーキとウイスキーで愉しむ至福のひとときをベンジャミン ステーキハウスでお過ごしください。

■熟成肉のＴボーンステーキ×世界3大ウイスキーテイスティング

提供期間：2026年6月12日（金）から6月2１日（日）

提供時間：17:00～2１:30

予約受付開始：2026年5月14日(水)

価格：23,000円（税サ込み）

お問合せ先：TEL 06-6440-7733／MAIL bsh-kitteosaka@benjaminsteakhouse.jp

備考：本デザートは、期間中どなたでもご注文いただけます。

内容

<ステーキ>

・USSDAプライムビーフ 熟成肉のＴボーンステーキ

<ウイスキー>

・スコッチウイスキー：ザ・マッカラン12年 ・ジャパニーズウイスキー：山崎 NV ・バーボンウイスキー：ブラントン シングルバレル

ザ・マッカラン 12年 × フィレミニョンステーキ

シェリー樽熟成由来のドライフルーツを想起させる甘美なアロマと、重厚で奥行きのある余韻。その気品ある凝縮感は、脂肪分が少なくきめ細やかな肉質を持つフィレと調和し、繊細の赤身の旨味を一層引き立てます。

山崎 × フィレミニョン＆サーロインステーキ

柔らかく包み込むような香り立ちと、複層的でバランスに優れた味わい。フィレのしなやかさには繊細に寄り添い、サーロインの脂の甘みには調和的に広がり、両部位の個性を受入れます。

ブラントン シングルバレル × サーロインステーキ

バニラやキャラメルを思わせる甘やかな香りと、力強く厚みのあるコク。豊かな脂を湛えたサーロインと掛け合わせることで、ステーキのジューシーさを増幅させるダイナミックなペアリングを演出します。

■ベンジャミンステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪店 概要

所在地： 大阪市北区梅田3-2-2 ＫＩＴＴＥ大阪 5階

アクセス： JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分

営業時間：

【平日】

Lunch 11:00-15:00（LAST ORDER 14:00）

Dinner 17:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

【土曜・日曜・祝日】

11:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

お客様からのお問合せ先： 06-6440-7733