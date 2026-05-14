【Makuake開始初日で1,000万円達成！】歯科医師共同開発のリフトアップ*1電動歯ブラシ『MiiS LIFT BRUSH』が異例の反響！

株式会社MUSCAT GROUP

株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳）が展開するオーラル美容ブランド「MiiS（ミーズ）」は、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月11日（月）より先行販売を開始した新発想のリフトアップ*1電動歯ブラシ『MiiS LIFT BRUSH』が、開始わずか30分で目標金額30万円を達成し、初日で応援購入総額1,000万円を突破したことをお知らせいたします。

開始初日で目標比3,300％超となる異例の反響を受け、より多くの方にMiiSが提案する「オーラル美容」を体感いただくべく、新たに2,000万円のストレッチゴール設定および追加特典の配布を決定いたしました。

【Makuake プロジェクトページ】

URL：https://www.makuake.com/project/miisliftbrush/

※2026年6月24日（水）まで販売

■ストレッチゴール達成特典について

応援購入総額が2,000万円に達した場合、オーラル美容ブランド「MiiS」より感謝の気持ちを込めて、本プロジェクトを応援購入いただいた方全員に、MiiSの人気商品「ホワイティクリーム」をプレゼントいたします。（1購入につき1本）

特典アイテム：MiiS ホワイティクリーム（ホワイトニング*2歯磨き粉）

お口の内側から表情筋へアプローチする「LIFT BRUSH」と、本来の歯の白さへ導く「ホワイティクリーム」を併用いただくことで、より理想的な口元ケアを叶えます。

■『MiiS LIFT BRUSH』とは

オーラル美容ブランドMiiSが4年の歳月をかけてたどり着いた、口腔内から表情筋へアプローチする新発想のリフトアップ*1電動歯ブラシです。

自社プロデュースのデンタルクリニック「Mii DENTAL STUDIO」での知見をベースに、歯科医師と共に「プロが口の中から筋肉をほぐす感覚」の再現性を追求。2026年1月よりクリニックで導入され、多くの感動の声を生んでいる「オーラルリフトセラピー」のメソッドを、家庭用デバイスとして凝縮することに成功しました。お口の中から直接、顔の印象を左右する「咬筋（こうきん）」のコリを解きほぐし、内側から上向く美しさを引き出します。

また、私たちは美容家電を購入した方の92％が「継続できない」という課題を抱えているという事実に着目。*3その最大の壁である「準備の面倒さ」「時間の確保が難しいこと」を解消するため、誰もが毎日必ず行う“歯磨き”というルーティンにリフトケア*1を融合させました。

わざわざ専用の時間を設ける必要はなく、毎日のブラッシング習慣がそのまま本格的なフェイスラインケアへと変わる。無理なく笑顔の美しさをアップデートし続けられる、オーラル美容体験をお届けします。

■Makuake プロジェクト概要

プロジェクト名： オーラル美容専門の歯科医師考案！リフトケア電動歯ブラシ｜MiiS

販売期間： 2026年5月11日（月）～6月24日（水）

MakuakeページURL：https://www.makuake.com/project/miisliftbrush/

【Makuake専用のMiiS公式LINEより情報を発信！】

お友だち登録はこちら⇒https://lin.ee/Vaknk1V

*1: 持ち上げるように機器を動かすこと

*2: ブラッシングによる

*3: 自社調べ（2026年4月実施、美容家電を使用したことがある方51名に調査）

■MiiSについて

あたらしい、あなたらしさ。

口元から始める新習慣。

MiiSは、「オーラル美容を広めて、人々の人生を輝かせるエッセンスになる」というミッション実現に向け、商品の見た目だけでなく、成分にも徹底的にこだわり続け、歯も、息も、笑顔も、みなさんの輝く瞬間をつくるあたらしい美の習慣「オーラル美容」を提案しています。

大人気のエムエムフローラシリーズは販売から約1年で累計販売数約22万個突破、ブランドを代表する商品「MiiS ホワイティエッセンス」は、2025年2月時点で累計販売本数15万本を突破、定期会員数は延べ4万人となり、大変ご好評をいただいております。

MiiS 公式サイト：https://miis.ai/

MiiS 公式Instagram：https://www.instagram.com/miis_jp/

MiiS 公式LINE：https://lin.ee/3Uc71Yf

MiiS 公式 X：https://x.com/miis_official_

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社WinC MiiS運営事務局（営業時間 平日 11:00～17:00）

メール：info@miis.ai / 電話：03-6809-0210

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/