Hakuhodo DY ONE、「LINEヤフー Partner Award 2025」にて2025年度下半期「Best Brand Award」を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025」において、2025年度下半期「Best Brand Award」を受賞いたしました。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されます。

■「Best Brand Award」について

このたび、Hakuhodo DY ONEが受賞した「Best Brand Award」は、LINEヤフーのブランド認知を目的とした広告商品を積極的に採用・提案し、顧客のブランド認知最大化に貢献したパートナーに贈られる賞です。

本受賞は、Hakuhodo DY ONEが2025年度下半期において、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアント企業の課題解決や事業成長に大きく貢献したことが高く評価されたものです。

Hakuhodo DY ONEは今後も、クライアント企業のビジネス成長を支援するとともに、市場全体の発展に貢献してまいります。





Hakuhodo DY ONE 認定・受賞実績

LINEヤフー「Govtech Partner制度」パートナー企業（2026年度）

LINEヤフー「LINEヤフー Partner Award 2025」の「Best Brand Award」（2025年度上半期）

LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2025年度下半期）

LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2025年度上半期）

LINEヤフー Partner Program「Technology Partner」の「Premier」（2025年度）