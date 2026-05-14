6月11日（木）17時よりオンライン開催！弁護士が現場で見てきた相続の失敗事例とは　東京近郊オーナーが知るべき「揉めない相続」の設計思考

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社セレ コーポレーション 営業企画部部長 宅地建物取引士／AFP 熊代 裕行氏、弁護士法人 山村法律事務所 代表弁護士 山村 暢彦氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、弁護士が相続の現場で見てきた失敗事例から逆算し、東京近郊ならではの土地特性を踏まえた収益不動産活用のリアルを解説。「建てるかどうか」ではなく「どう承継するか」という出口を見据えた、揉めない相続のための設計思考をお伝えします。

開催概要

テーマ：相続・事業承継

開催日時：2026年6月11日（木）17:00～18:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

「アパート建築は借金が怖いからやめておこう」

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e828a9b576223933000000

「何もしないのが一番安全だ」

相続対策において、そのように考えてはいませんか？ しかし、相続対策における収益不動産活用において、「リアルを知らないこと」が大きなリスクのひとつです。

本セミナーでは、弁護士が相続の現場で見てきた失敗事例から逆算し、相続対策における収益不動産活用のリアルを解説。「不動産活用は損をしやすい」という誤解を解き、リスクの正体を整理。東京近郊ならではの特徴（土地価値の維持・上昇傾向やインフレ耐性）を踏まえた「揉めない相続のための設計思考」をお伝えします。さらに不動産は「増やすためではなく、守るための資産」という視点のもと、「建てるかどうか」ではなく「どう承継するか」という出口を見据えた具体的なアパート活用の考え方もお伝えします。

こんな方におすすめ

・「借金が怖い」というイメージから、収益不動産の活用を躊躇している方

・東京近郊に土地や不動産を所有しており、将来の相続に不安がある方

・不動産だけでなく、金融資産や保険を含めた総合的なポートフォリオ設計を知りたい方

・「とりあえず建てる」のではなく、出口（承継）から逆算した対策を行いたい方

・「何もしない相続」のリスクを回避し、長期的に成り立つ資産承継を考えたい方

セミナー内容（予定）

▼弁護士が見てきた“失敗事例”から逆算する収益不動産と相続対策

・相続における「不動産活用」のリスクを整理

・弁護士視点で解説。なぜ相続対策に収益不動産が必要か

・揉めない相続のための「設計思考」

▼「どう承継するか」を見据えたアパート活用の考え方

・長期的な賃貸経営として成立させるための視点

・将来の収益性・資産価値を維持するための具体的なアパート建築・活用プラン

▼質疑応答

※本セミナーで提供する情報は、一般的な制度の概要を説明するものであり、個別の法務・税務判断は専門家へご相談ください。

※アパート経営には空室リスクや修繕リスク等、将来の収益を保証するものではない性質が含まれます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

※セミナー内容は、予告なく変更となる場合がございます。

講師紹介

熊代 裕行株式会社セレ コーポレーション営業企画部部長宅地建物取引士／AFP

1977年（昭和52年）生まれ。

2000年にハウスメーカーへ入社後、2002年にセレコーポレーションへ入社。

入社以来一貫して営業職に従事し、約25年にわたり土地活用・アパート建築の提案を行う。

これまで数多くのお客さまと向き合い、「相続対策」や「収益性の改善」など、お客さまが抱えている困りごとや課題をアパート建築を通して解決。単なる建築提案にとどまらず、長期的な視点から最適なプランを提案し、顧客満足度の高い実績を積み重ねてきた。

2026年より営業企画部の部長に就任。これまでの営業経験を活かし、営業部門全体の底上げや人材育成、提案力強化のための仕組みづくりに取り組むなど、営業支援・組織力向上にも尽力している。

山村 暢彦弁護士法人 山村法律事務所代表弁護士

実家で発生した不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力している。法律トラブルは表面化しにくく、早期対応こそが最善策につながるという考えから、セミナー講師としての情報発信にも積極的に取り組む。「不動産に強い」との評価から不動産相続案件の依頼が増え、複雑な相続や特殊訴訟も数多く担当してきた。相続開始直後の緊急相談から、事前の生前対策まで幅広く対応し、円満かつ実務的な解決を重視する。税理士・司法書士・不動産鑑定士らと連携し、依頼者ごとに最適な解決策と再発防止策を提案している。

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

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お問い合わせ先

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp