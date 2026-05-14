年間1,100億円の案件が動くレディクルが「AIエージェントDXPO」に出展

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年5月21日（木）から22日（金）までの2日間、ポートメッセなごやで開催される「AIエージェントDXPO」に出展します。当社は【小間位置：3-36】にて、自社サービスの特徴をご紹介します。

出展の狙い

情報量の爆発的な増加により、外注先の候補をリストアップすること自体は容易になりました。しかし、Web上に溢れるサービス紹介だけでは、自社の課題に「本当に合う会社なのか」を判断することは極めて困難です。こうした「選択肢は多いが、正解が見つからない」という課題に対し、当社はあえて効率化しない「対話」を重視しています。

社内業務の徹底したAI化によって生み出した時間を、すべて「お客様との対話」へと投資。Web検索では辿り着けない、最適解を導き出します。

今回の出展では、効率重視の時代だからこそ追求した、無料のビジネスコンシェルジュによる「人が介入する価値」をぜひご体感ください。

展示の見どころ

単なる条件検索では辿り着けない、企業の文化や担当者の想い、プロジェクトの背景といった「文脈（コンテキスト）」を深く汲み取ることで、まだ言語化されていない潜在的なニーズを形にします。

この「コンテキスト営業」に加え、年間1,100億円の案件流通を支えるAIの分析データと、累計14万件のマッチングを支援してきたコンシェルジュの「感性」を掛け合わせることで、最適なパートナー選定を可能にします。

ブースでは、日々企業課題が集まる当社ならではの知見を活かし、来場者様の現状ヒアリングから課題の整理までをその場で実施します。Web上での検索や比較だけでは得られない、コンシェルジュが介在するからこそのマッチング精度と導入効果を、ぜひ現地でご体感ください。

開催概要

イベント名：AIエージェントDXPO

会期 ：2026年5月21日（木）9:30～17:30

2026年5月22日（金）9:30～16:30

会場 ：ポートメッセなごや

ブース位置：第2展示館（小間位置：3-36）

主催 ：ブティックス（株）

公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/aiagent/

入場料 ：無料（事前登録制）

▼来場には事前登録が必要です

以下のURLより、来場者バッジをご取得ください

入場用バッジ登録フォーム

https://dxpo.jp/u/fox/nagoya26/user/entry(https://dxpo.jp/u/fox/nagoya26/user/entry)

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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