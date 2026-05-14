キャンプ場が「あえて」お休みを増やす理由とは？エバーグレイズ香肌峡の『パパ育休』への挑戦

株式会社エバーグレイズ

三重県のキャンプ＆アウトドア施設 エバーグレイズ香肌峡 は、2026年5月18日(月)より約1ヶ月間、定休日を通常の「火曜日」から「月曜日・火曜日」へ変更いたします。

この度、男性スタッフの育児休業取得をきっかけに、より安定した施設運営と働きやすい環境づくりを目指して実施するものです。



今回の取り組みでは、スタッフの育児休業取得を単なる“個人の休暇”としてではなく、施設全体の運営体制を見直し、より持続可能な働き方へアップデートする機会と捉えています。

スタッフ間の連携強化や業務体制の再整備を行い、長期的に安定した施設運営を目指すことで、サービス品質の維持・向上を図り、「 これからの時代に合ったキャンプ場運営 」の実現に挑戦いたします。

エバーグレイズ香肌峡は、お客様に心地よいアウトドア体験を提供するとともに、スタッフ一人ひとりが安心して働き続けられる「 これからの時代にあったキャンプ場 」を目指してまいります。



施設概要

施設名 ：エバーグレイズ香肌峡 Everglades Kahada （エバーグレイズカハダ）

所在地 ：三重県松阪市飯南町粥見1084-1

サイト数：34サイト

パブリック施設：フロント＆ストア、キャンパーダイニング、コインシャワーなど

C/IN ：キャビン 14:00～ テント 13:00～

C/OUT ：キャビン ～11:00 テント ～12:00

宿泊料金：キャビン 1泊1棟(朝食付) 大人2名 車輛1台付 合計(税込)9,980円～

◇子供(18歳未満無料)

アクセス(車)：名古屋西ICから90分・京都東ICから120分・大阪豊中ICから150分

開業日：2024年3月15日

◆詳しくは公式HP：https://www.everglades.jp/kahada/

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